Úgy nyerte meg hatmilliárd forintos keretösszeggel a Mészáros Lőrinchez köthető konzorcium a Mátrai Erőmű felújítására kiírt közbeszerzést, hogy több más pályázó, köztük a Siemens vezetésével és Garancsi István Market Zrt.-jének részvételével induló cégcsoport érvénytelen ajánlatot adott be – írta meg a HVG januárban. Amikor Vadai Ágnes DK-s képviselő erről kérdést adott be Polt Péternek, a legfőbb ügyész az ilyenkor szokásos módon azt feljelentésként értékelve továbbította a rendőrségnek, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig most elutasította ezt, mert úgy találta: hiányzik a bűncselekmény gyanúja.

A HVG birtokába került az elutasító határozat, amelyben a korrupciós bűnözés elleni osztály azt írta:

„A dokumentumok egyike sem tartalmaz olyan konkrét (személyi vagy tárgyi) bizonyítékot, hitelt érdemlően ellenőrizhető vagy bizonyított tényt, amelyből arra lehetne következtetni, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása során bármely személy a vizsgált bűncselekmény szükséges tényállási elemeinek bármelyikét is tanúsította volna, vagy a bűncselekmény elkövetését egyszerű gyanú szintjén is alátámasztaná.”

Az irat szerint „nem került fel adat, amely alapján a vállalkozások közötti gazdasági versenyt korlátozó tiltott együttműködés tényleges megvalósulásának valószínűségére lehet következtetni”.

Ahogy azt korábban megírtuk, a tenderre hat cég, illetve cégcsoport adott be ajánlatot. Ezek közül a győztes végül az egyiptomi Elsewedy Electric for Power Systems, a Tiborcz Istvánnal több korábbi állami közbeszerzésen is sikerrel szereplő Paár Attila neve fémjelezte West Hungária Bau Kft. és a Mészáros Lőrinc által felvállalt Status Next Környezetvédelmi Magántőkealap érdekeltségébe tartozó Status KPRIA Zrt. alkotta konzorcium lett. A Siemens a Market Zrt.-vel és a görög Mytilineos S.A.-val együtt érvénytelen pályázatot adott be, az értesítő szerint nem megfelelő szakmai ajánlatot adtak. Szintén érvénytelen volt a China National Machinery Import and Export Corporation és a Calik Enerji Swiss AG ajánlata.