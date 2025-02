Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"333a8442-de57-4354-b78b-f70419416a85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 89 évesen elhunyt színművész szervezetét a rák több fajtája is megtámadta, a betegségéről azonban nem beszélt senkinek, mert nem akarta, hogy sajnálják – mondta el az özvegye. ","shortLead":"A 89 évesen elhunyt színművész szervezetét a rák több fajtája is megtámadta, a betegségéről azonban nem beszélt...","id":"20250227_Mecs-Karoly-meghalt-rakbeteg-daganatos-betegseg-A-koszivu-ember-fiai-utolso-fellepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/333a8442-de57-4354-b78b-f70419416a85.jpg","index":0,"item":"ef25c98d-f100-4fdc-8215-d1e61469aa27","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_Mecs-Karoly-meghalt-rakbeteg-daganatos-betegseg-A-koszivu-ember-fiai-utolso-fellepes","timestamp":"2025. február. 27. 13:16","title":"„Megpróbált úgy élni, mintha egészséges lenne” – Mécs Károly öt évig küzdött rákbetegséggel a halála előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de368285-c6e7-421b-9d1b-1b9d45f63217","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Intuitive Machines űripari magáncég szerdán elindította második holdküldetését, amely keretében a NASA tudományos berendezéseit juttatja el a Holdra.","shortLead":"Az amerikai Intuitive Machines űripari magáncég szerdán elindította második holdküldetését, amely keretében a NASA...","id":"20250227_intuitive-machines-athena-holdszonda-inditas-leszalloegyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de368285-c6e7-421b-9d1b-1b9d45f63217.jpg","index":0,"item":"c2d26be0-63cb-4d70-a459-4ce6ede2d238","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_intuitive-machines-athena-holdszonda-inditas-leszalloegyseg","timestamp":"2025. február. 27. 16:03","title":"Videó: útnak indult a második privát holdszonda, amely 4G-t is visz a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa168c9-2b58-4593-970d-afa6e4ac49e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen eszközökkel szeparálják el egymástól a színészek a testrészeiket.","shortLead":"Ilyen eszközökkel szeparálják el egymástól a színészek a testrészeiket.","id":"20250226_Magyar-intimitaskoordinator-nemi-szervekre-is-tudok-alsonemut-adni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fa168c9-2b58-4593-970d-afa6e4ac49e1.jpg","index":0,"item":"a8d53da2-3b4e-43ba-aefa-3c9c128ac140","keywords":null,"link":"/elet/20250226_Magyar-intimitaskoordinator-nemi-szervekre-is-tudok-alsonemut-adni","timestamp":"2025. február. 26. 10:19","title":"Magyar intimitáskoordinátor mesélt a filmes szexjelenetek titkairól: „a nemi szervekre is tudok alsóneműt adni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ily módon megúszta, hogy tárgyalásra menet kellemetlen kérdéseket kapjon.","shortLead":"Ily módon megúszta, hogy tárgyalásra menet kellemetlen kérdéseket kapjon.","id":"20250226_Lanczi-Tamas-AVO-s-borkabat-maganvad-sorszovetseg-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b.jpg","index":0,"item":"38846567-e8a2-47e4-a04e-b989977cf3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Lanczi-Tamas-AVO-s-borkabat-maganvad-sorszovetseg-fizetes","timestamp":"2025. február. 26. 10:08","title":"Lánczi Tamás aznap ejtette az ÁVO-s bőrkabátos keresetét, amikor a sörszövetségtől kapott fizetése körbejárta a sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6af22b-7069-4b59-877c-c70447ed666c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 40 napos böjtnek több évszázados hagyománya van, és nem csak a lelki, hanem a testi megtisztulásban is segít. Táplálkozástudományi szakembert kérdeztünk arról, miért érdemes böjtölni, akkor is, ha nem vagyunk vallásosak.","shortLead":"A 40 napos böjtnek több évszázados hagyománya van, és nem csak a lelki, hanem a testi megtisztulásban is segít...","id":"20250227_40-napos-husveti-bojt-szabalyai-hatasa-mit-lehet-enni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f6af22b-7069-4b59-877c-c70447ed666c.jpg","index":0,"item":"7fd569be-e4a5-498f-97fc-7b9e8e1b6502","keywords":null,"link":"/elet/20250227_40-napos-husveti-bojt-szabalyai-hatasa-mit-lehet-enni","timestamp":"2025. február. 27. 07:01","title":"Ha eddig nem tette, idén próbálja ki a 40 napos böjtöt húsvét előtt, az egészsége biztosan megköszöni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2dde2a-f76c-4b2b-b0d6-e27ea45b096c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kabinetiroda átszervezésével reagáltak a miniszterelnök sajtófőnökének távozására.","shortLead":"A kabinetiroda átszervezésével reagáltak a miniszterelnök sajtófőnökének távozására.","id":"20250226_miniszterelnok-Orban-Viktor-sajtofonok-Mate-Janos-Havasi-Bertalan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2dde2a-f76c-4b2b-b0d6-e27ea45b096c.jpg","index":0,"item":"cc8d20f0-f53e-484a-b024-a41bb75d53ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_miniszterelnok-Orban-Viktor-sajtofonok-Mate-Janos-Havasi-Bertalan-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 09:06","title":"Kiderült, ki kapja meg Havasi Bertalan eddigi feladatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Lithgow 87 éves lesz, amikor a munka véget ér, de bevállalta.","shortLead":"John Lithgow 87 éves lesz, amikor a munka véget ér, de bevállalta.","id":"20250226_Valoban-o-lesz-a-kovetkezo-Dumbledore-John-Lithgow-megerositette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867.jpg","index":0,"item":"5ed7cbc2-bcea-43f2-9650-d1c24cdee28b","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_Valoban-o-lesz-a-kovetkezo-Dumbledore-John-Lithgow-megerositette","timestamp":"2025. február. 26. 08:20","title":"Valóban ő lesz a következő Dumbledore – a 79 éves amerikai színész megerősítette a hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly október óta nem volt ilyen erős az árfolyam.","shortLead":"Tavaly október óta nem volt ilyen erős az árfolyam.","id":"20250226_A-forint-erore-kapott-elovette-a-kalapacsot-es-attorte-a-400-as-hatart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"6f9c4e80-cbbb-4364-b6c5-a33b5f94aaa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_A-forint-erore-kapott-elovette-a-kalapacsot-es-attorte-a-400-as-hatart","timestamp":"2025. február. 26. 09:40","title":"A forint erőre kapott, 400 alá került az euróval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]