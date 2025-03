Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"744156c1-81b5-4799-9412-86141f6f0a9d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Felbukkan benne Elon Musk és a láncfűrésze is.","shortLead":"Felbukkan benne Elon Musk és a láncfűrésze is.","id":"20250302_A-Saturday-Night-Live-ujrajatszotta-a-Trump-Zelenszkij-sajtotajekoztatot-es-meg-katasztrofalisabb-lett-mint-az-eredeti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/744156c1-81b5-4799-9412-86141f6f0a9d.jpg","index":0,"item":"90551677-5606-4f29-8636-5dded8fa54ac","keywords":null,"link":"/elet/20250302_A-Saturday-Night-Live-ujrajatszotta-a-Trump-Zelenszkij-sajtotajekoztatot-es-meg-katasztrofalisabb-lett-mint-az-eredeti","timestamp":"2025. március. 02. 14:21","title":"A Saturday Night Live újrajátszotta a Trump-Zelenszkij sajtótájékoztatót, és még katasztrofálisabb lett, mint az eredeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán és az amerikai elnök pénteki megbeszéléséről a magyar miniszterelnök is megosztotta a véleményét. ","shortLead":"Az ukrán és az amerikai elnök pénteki megbeszéléséről a magyar miniszterelnök is megosztotta a véleményét. ","id":"20250228_Orban-Viktor-is-szerint-Donald-Trump-ma-batran-kiallt-a-beke-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"62888904-65e6-48c5-9ab1-a4ecfed87ee4","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Orban-Viktor-is-szerint-Donald-Trump-ma-batran-kiallt-a-beke-mellett","timestamp":"2025. február. 28. 21:51","title":"Orbán Viktor szerint Donald Trump ma bátran kiállt a béke mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyházfő szombaton húsz percig imádkozott a kórház kápolnájában.","shortLead":"Az egyházfő szombaton húsz percig imádkozott a kórház kápolnájában.","id":"20250301_ferenc-papa-tudogyulladas-horgogorcsroham-stabil-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"fe960f40-e503-4acc-881b-08f00b164d6a","keywords":null,"link":"/elet/20250301_ferenc-papa-tudogyulladas-horgogorcsroham-stabil-allapot","timestamp":"2025. március. 01. 20:41","title":"Orvosai szerint stabil maradt Ferenc pápa állapota a hörgőgörcsroham után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Eddig egy ománi politikus, egy volt kolumbiai elnök és egy iraki aktivista részesült az elismerésben. ","shortLead":"Eddig egy ománi politikus, egy volt kolumbiai elnök és egy iraki aktivista részesült az elismerésben. ","id":"20250228_andrzej-duda-nke-tiszteletbeli-polgar-lengyel-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8.jpg","index":0,"item":"10b5833f-bcb0-47cc-b8f2-741791272c53","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_andrzej-duda-nke-tiszteletbeli-polgar-lengyel-elnok","timestamp":"2025. február. 28. 17:34","title":"Tiszteletbeli polgári címet kapott Andrzej Duda a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: turbó osztogatás és háborús évforduló. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250302_Elvitelre-108-penzeso-ukran-menekultek-Magyarorszag-osztogatas-haboru-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"cce2597a-7e90-49a9-aae4-3b56fceadd56","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Elvitelre-108-penzeso-ukran-menekultek-Magyarorszag-osztogatas-haboru-podcast","timestamp":"2025. március. 02. 06:00","title":"Elvitelre #108: Pénzeső és ukrán menekültek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A PKK bebörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan a börtönből szólított fel fegyverletételre.","shortLead":"A PKK bebörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan a börtönből szólított fel fegyverletételre.","id":"20250301_Tuzszunetet-hirdetett-Torokorszaggal-a-Kurdisztani-Munkaspart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f.jpg","index":0,"item":"6cd7940b-8464-4788-8757-0b0ddd40ee86","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_Tuzszunetet-hirdetett-Torokorszaggal-a-Kurdisztani-Munkaspart","timestamp":"2025. március. 01. 10:35","title":"Tűzszünetet hirdetett Törökországgal a Kurdisztáni Munkáspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead6a48f-83a3-4a9f-ab6a-b726d39d2deb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Orvosi bravúrra került sor egy New York-i gyermekkórházban, születése közben végeztek el egy kritikus, nyitott szívműtétet egy újszülöttön. Pár héttel a műtét után mind a baba, mind az édesanyja jól vannak. A beavatkozás tapasztalatai megnyithatják az utat más, hasonló műtétek előtt.","shortLead":"Orvosi bravúrra került sor egy New York-i gyermekkórházban, születése közben végeztek el egy kritikus, nyitott...","id":"20250301_nyitott-szivmutetet-vegeztek-egy-kisbaban-a-szuletese-kozben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ead6a48f-83a3-4a9f-ab6a-b726d39d2deb.jpg","index":0,"item":"25d03512-cb2d-4e86-8eea-ee74fe449311","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_nyitott-szivmutetet-vegeztek-egy-kisbaban-a-szuletese-kozben","timestamp":"2025. március. 01. 10:03","title":"A világon először végeztek a születése közben nyitott szívműtétet egy kisbabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1272ccb5-96cf-4dc4-ac7d-4b98c2e8db17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit tud hozzáadni az ember életéhez egy szépészeti beavatkozás? Miért tabu még mindig a plasztikai sebészet? Tényleg káros a botox? Hol húzódik a határ a „szükséges” és a „luxus” kezelések között? Miben segíthet egy plasztikai sebész, és mi az, amire már nemet mond? Erről is beszélgettünk a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Mit tud hozzáadni az ember életéhez egy szépészeti beavatkozás? Miért tabu még mindig a plasztikai sebészet? Tényleg...","id":"20250301_Kosz-jol-szepeszeti-beavatkozas-plasztika-beke-dora-huszar-orsolya-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1272ccb5-96cf-4dc4-ac7d-4b98c2e8db17.jpg","index":0,"item":"78b06044-5317-4ba6-9e25-b125d2670750","keywords":null,"link":"/elet/20250301_Kosz-jol-szepeszeti-beavatkozas-plasztika-beke-dora-huszar-orsolya-ebx","timestamp":"2025. március. 01. 15:00","title":"Kösz, jól: A szépészeti beavatkozás olyan, mint az edzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]