Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da141cb1-647f-423e-95f1-78e439a95549","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Körülbelül félórás videokonferenciát tartottak szerda délelőtt az uniós állam- és kormányfők. Szijjártó Péter úgy csinált, mintha Orbán Viktor valahol egészen máshol lenne. ","shortLead":"Körülbelül félórás videokonferenciát tartottak szerda délelőtt az uniós állam- és kormányfők. Szijjártó Péter...","id":"20250226_szijjarto-peter_eu_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da141cb1-647f-423e-95f1-78e439a95549.jpg","index":0,"item":"e470e510-4be5-4378-a9f4-32152f589ce8","keywords":null,"link":"/eurologus/20250226_szijjarto-peter_eu_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 26. 15:48","title":"Szijjártó Péternek az EU-ról is az oroszok jutnak eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7df6763-860e-4c9c-b51c-384d5370f3de","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A Bournemouth magyar válogatott védője Justin Kluivertet hozta remek helyzetbe.","shortLead":"A Bournemouth magyar válogatott védője Justin Kluivertet hozta remek helyzetbe.","id":"20250226_kerkez-milos-bournemouth-golpassz-justin-kluivert-brighton-premier-league","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7df6763-860e-4c9c-b51c-384d5370f3de.jpg","index":0,"item":"dfd1177b-07cd-4534-855f-f8285b390260","keywords":null,"link":"/sport/20250226_kerkez-milos-bournemouth-golpassz-justin-kluivert-brighton-premier-league","timestamp":"2025. február. 26. 09:35","title":"Meseszép gólt készített elő Kerkez Milos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d90d5e-6c0d-47eb-a584-d849e891294a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Donald Trump és Elon Musk USAID elleni akciójával vágott vissza Kovács Zoltán a volt amerikai nagykövetnek.","shortLead":"Donald Trump és Elon Musk USAID elleni akciójával vágott vissza Kovács Zoltán a volt amerikai nagykövetnek.","id":"20250226_kovacs-zoltan-david-pressman-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d90d5e-6c0d-47eb-a584-d849e891294a.jpg","index":0,"item":"35263ae2-c671-48f4-8c67-9527837645ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_kovacs-zoltan-david-pressman-korrupcio","timestamp":"2025. február. 26. 10:36","title":"Kovács Zoltán válaszolt David Pressmannek: Szánalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032254ca-77f0-459d-9a97-f61a0c5ef6e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 8-ától lesz látható a TV2-n minden idők legdrágább magyar sorozata, ami egy újabb látványos trailert kapott.","shortLead":"Március 8-ától lesz látható a TV2-n minden idők legdrágább magyar sorozata, ami egy újabb látványos trailert kapott.","id":"20250228_Durva-csatajelenetekkel-armannyal-es-szerelemmel-raktak-tele-az-uj-Hunyadi-elozetest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/032254ca-77f0-459d-9a97-f61a0c5ef6e4.jpg","index":0,"item":"08328084-aac6-4330-8cd5-5124b7a659e4","keywords":null,"link":"/kultura/20250228_Durva-csatajelenetekkel-armannyal-es-szerelemmel-raktak-tele-az-uj-Hunyadi-elozetest","timestamp":"2025. február. 28. 08:18","title":"Durva csatajelenetekkel, ármánnyal és szerelemmel rakták tele az új Hunyadi-előzetest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e502f9-026d-4432-828d-65721c04c54a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban a Partizánnak nyilatkozó Bátonyi Péter kollégájának felére csökkentették fizetését, aminek következményeként fel is mondott a tárcánál.","shortLead":"A korábban a Partizánnak nyilatkozó Bátonyi Péter kollégájának felére csökkentették fizetését, aminek következményeként...","id":"20250226_Egy-harmadik-oroksegvedelmi-szakembert-is-szankcionalt-Lazar-miniszteriuma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0e502f9-026d-4432-828d-65721c04c54a.jpg","index":0,"item":"38a9d861-d208-48bc-a612-7068d2f97deb","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Egy-harmadik-oroksegvedelmi-szakembert-is-szankcionalt-Lazar-miniszteriuma","timestamp":"2025. február. 26. 12:00","title":"Nincs vége a leszámolásoknak: egy harmadik örökségvédelmi szakembert is szankcionált Lázár minisztériuma a Bátonyi-ügy óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20850c1-fae3-42f0-bb5a-e162937927a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg Bayer Zsolt a tüntető bírókat, Orbán a hírességeket listázta.","shortLead":"Míg Bayer Zsolt a tüntető bírókat, Orbán a hírességeket listázta.","id":"20250226_Orban-Viktor-evertekelo-sztarszpotting-hiressegek-tiktok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d20850c1-fae3-42f0-bb5a-e162937927a3.jpg","index":0,"item":"c45eabd8-a0ec-4514-bfdc-cd982cfa8692","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Orban-Viktor-evertekelo-sztarszpotting-hiressegek-tiktok","timestamp":"2025. február. 26. 15:17","title":"Az évértékelőn feltűnt sztárokkal villog Orbán, magát is ebbe a kategóriába sorolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester a szavazás előtt visszavonta a személyi döntésekre vonatkozó javaslatát, így a fővárosi alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjairól később döntenek majd.","shortLead":"A főpolgármester a szavazás előtt visszavonta a személyi döntésekre vonatkozó javaslatát, így a fővárosi alapítványok...","id":"20250227_fovarosi-kozgyules-karacsony-gergely-bodis-kriszta-rakosrendezo-obudai-gazgyar-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"3c0e2365-5138-4f40-b519-f69f07318214","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_fovarosi-kozgyules-karacsony-gergely-bodis-kriszta-rakosrendezo-obudai-gazgyar-usaid","timestamp":"2025. február. 27. 07:47","title":"Bódis Kriszta kuratóriumi tagságáról nem döntöttek a Fővárosi Közgyűlésben, de Rákosrendezőről és az USAID-vizsgálatról igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a737ba-ebc2-4940-a565-6757e77e161f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Somlai Bálint szerint a felújítás költsége megáll a szerződés szerinti árnál. Mármint a megemelt árnál.","shortLead":"Somlai Bálint szerint a felújítás költsége megáll a szerződés szerinti árnál. Mármint a megemelt árnál.","id":"20250226_Matolcsy-Adam-baratja-elarulta-lesznek-e-potmunkak-a-masfelszeresere-dragult-MNB-szekhazon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95a737ba-ebc2-4940-a565-6757e77e161f.jpg","index":0,"item":"f184d93d-e957-4ea8-aa3d-b62035feb88d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_Matolcsy-Adam-baratja-elarulta-lesznek-e-potmunkak-a-masfelszeresere-dragult-MNB-szekhazon","timestamp":"2025. február. 26. 10:43","title":"Matolcsy Ádám barátja elárulta, lesznek-e pótmunkák a másfélszeresére drágult MNB-székházon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]