[{"available":true,"c_guid":"20aefaf9-d69a-4892-a5df-bb0ec1e623e5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Automata szivattyús rendszerrel és izolációs fallal igyekeznek megakadályozni, hogy a gázolajszennyezés továbbterjedjen a talajban. A kármentesítés végső költsége milliárdos nagyságrendű is lehet.","shortLead":"Automata szivattyús rendszerrel és izolációs fallal igyekeznek megakadályozni, hogy a gázolajszennyezés továbbterjedjen...","id":"20250228_kornyezetszennyezes-mol-nyrt-gazolajszivargas-gardony-karmentesites-szivattyuzas-izolacos-fal-velencei-to","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aefaf9-d69a-4892-a5df-bb0ec1e623e5.jpg","index":0,"item":"aee786fc-407f-43ba-97b5-33232c9dea38","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_kornyezetszennyezes-mol-nyrt-gazolajszivargas-gardony-karmentesites-szivattyuzas-izolacos-fal-velencei-to","timestamp":"2025. február. 28. 16:35","title":"Milliárdos kiadással számol a Mol a Gárdonynál beszennyezett talaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf050e6-5fac-47cd-a1f4-f06fd992d4d1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Alaptörvény-módosítással oldaná meg a Pride-felvonulás betiltását a kormány. Ezzel csak annyi a probléma, hogy gyülekezést csak nyilvánvaló és közvetlen veszélyre hivatkozva lehet előre betiltani. Ha pedig a kormány a gyerekek védelmére hivatkozik, neki kell bebizonyítani, hogy a Pride a gyerekek testi és lelki egészségét konkrétan veszélyezteti.","shortLead":"Alaptörvény-módosítással oldaná meg a Pride-felvonulás betiltását a kormány. Ezzel csak annyi a probléma...","id":"20250227_pride-betiltasa-jo-alkotmany-jozan-esz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bf050e6-5fac-47cd-a1f4-f06fd992d4d1.jpg","index":0,"item":"db2d7b5f-c9ad-4eba-bd06-ed87605e417f","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_pride-betiltasa-jo-alkotmany-jozan-esz","timestamp":"2025. február. 27. 18:04","title":"A józan ésszel magyarázza a kormány, de alkotmányos nonszensz a Pride betiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e443bc2-9777-491a-a731-15fe70bbe651","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bár autóból többet sikerült exportálni januárban, mint egy éve, villamos gépekből jóval kevesebbet. Az export volumenben és értékben is nőtt.","shortLead":"Bár autóból többet sikerült exportálni januárban, mint egy éve, villamos gépekből jóval kevesebbet. Az export...","id":"20250228_kulkereskedelmi-forgalom-magyar-gazdasag-ksh-statisztika-kivitel-export-behozatal-import","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e443bc2-9777-491a-a731-15fe70bbe651.jpg","index":0,"item":"3e437bc7-a0af-4a16-96f3-da92c1bae2cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_kulkereskedelmi-forgalom-magyar-gazdasag-ksh-statisztika-kivitel-export-behozatal-import","timestamp":"2025. február. 28. 12:06","title":"Megindult az export, de ez nem repülőrajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberkereskedelemmel és nemi erőszakkal gyanúsított brit–amerikai állampolgár testvérpár érdekében a Trump-kormány is lobbizott.","shortLead":"Az emberkereskedelemmel és nemi erőszakkal gyanúsított brit–amerikai állampolgár testvérpár érdekében a Trump-kormány...","id":"20250227_andrew-tate-romania-repulo-egyesult-allamok-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a.jpg","index":0,"item":"c8011914-7d72-49cc-93c1-9bb3f03b8638","keywords":null,"link":"/elet/20250227_andrew-tate-romania-repulo-egyesult-allamok-utazas","timestamp":"2025. február. 27. 10:59","title":"Andrew Tate és az öccse elhagyhatta Romániát és Amerikába megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c123498-0277-4958-ad89-5fed47eeeef5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Horváth László eddig a villamos energia ellátásbiztonságáért felelt.","shortLead":"Horváth László eddig a villamos energia ellátásbiztonságáért felelt.","id":"20250228_Kineveztek-a-kabitoszerugyi-kormanybiztost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c123498-0277-4958-ad89-5fed47eeeef5.jpg","index":0,"item":"26134c26-ba26-4420-a568-84cd31add208","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Kineveztek-a-kabitoszerugyi-kormanybiztost","timestamp":"2025. február. 28. 20:47","title":"Kinevezték a kábítószerügyi kormánybiztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373","c_author":"Arató László - Kuglics Sarolta","category":"360","description":"Az egyik legaktívabb fideszes képviselőt küldi az USA-ba a kormány a külföldi befolyást vizsgálni, aki korábban sajtósként dolgozott már Brüsszelben, és részt vett zaklatás elleni képzésen is.","shortLead":"Az egyik legaktívabb fideszes képviselőt küldi az USA-ba a kormány a külföldi befolyást vizsgálni, aki korábban...","id":"20250228_laszlo-andras_usaid_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373.jpg","index":0,"item":"bc10ce24-9311-4eb8-bf39-e7f3b79adf18","keywords":null,"link":"/360/20250228_laszlo-andras_usaid_europai_parlament","timestamp":"2025. február. 28. 13:09","title":"Kínával tart kapcsolatot, magyargyűlölőkkel került egy platformra az amerikai támogatásokat vizsgáló fideszes EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai sajtó így elemzi Donald Trump és Volodimir Zelenszkij kudarcba fulladt tárgyalásait.","shortLead":"Az amerikai sajtó így elemzi Donald Trump és Volodimir Zelenszkij kudarcba fulladt tárgyalásait.","id":"20250301_lapszemle-trump-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"f2250ffe-c437-409f-bde8-cbc85405455a","keywords":null,"link":"/360/20250301_lapszemle-trump-zelenszkij","timestamp":"2025. március. 01. 09:00","title":"Wall Street Journal: Trump és Zelenszkij csörtéjének győztese Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48506c9d-4046-4983-a41e-034b6f1a449c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai repterek több mint 90 százalékán nincs elég légiirányító.","shortLead":"Az amerikai repterek több mint 90 százalékán nincs elég légiirányító.","id":"20250227_elon-musk-nyugdijas-legiiranyitok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48506c9d-4046-4983-a41e-034b6f1a449c.jpg","index":0,"item":"654afd17-64bb-4328-be1b-119b9554dd55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_elon-musk-nyugdijas-legiiranyitok","timestamp":"2025. február. 27. 21:22","title":"Elon Musk a nyugdíjas légiirányítóknak könyörög, hogy menjenek vissza dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]