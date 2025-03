Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0b7f3fc-2452-4a9e-a838-7be4d0d1bf73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lesz-e újabb magyar Oscar-díjas? Mennyivel rontották az Emilia Pérez esélyeit a főszereplő rasszista posztjai? Betett-e A brutalista Tóth Lászlójának a mesterséges intelligencia? Ünnepelhet-e Demi Moore és Kieran Culkin? Az Oscar-esélyeknek jártunk utána a szaklapok áttanulmányozása és a teafűből jóslás eszközeivel.","shortLead":"Lesz-e újabb magyar Oscar-díjas? Mennyivel rontották az Emilia Pérez esélyeit a főszereplő rasszista posztjai? Betett-e...","id":"20250301_HVG-nagy-Oscar-ugyi-eselylatolgatoja-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0b7f3fc-2452-4a9e-a838-7be4d0d1bf73.jpg","index":0,"item":"45c543f3-d2bf-44ce-a6d3-e1db1b1dc616","keywords":null,"link":"/kultura/20250301_HVG-nagy-Oscar-ugyi-eselylatolgatoja-ebx","timestamp":"2025. március. 01. 17:30","title":"Mennyi esélye van A brutalistának, hogy taroljon? – itt a HVG nagy Oscar-ügyi esélylatolgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f420cd0c-b0fd-4e41-90be-a4553ff3b091","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Londonba érkezett az ukrán elnök.","shortLead":"Londonba érkezett az ukrán elnök.","id":"20250301_Zelenszkij-Amerika-a-kemeny-parbeszed-ellenere-Ukrajna-strategiai-partnere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f420cd0c-b0fd-4e41-90be-a4553ff3b091.jpg","index":0,"item":"4cd2b5af-3b04-445c-9473-e3c93b2cc9a6","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_Zelenszkij-Amerika-a-kemeny-parbeszed-ellenere-Ukrajna-strategiai-partnere","timestamp":"2025. március. 01. 15:57","title":"Zelenszkij: Amerika a kemény párbeszéd ellenére Ukrajna stratégiai partnere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c7e45-dabb-4f1e-94b6-0f4fbf85c3f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű gitárművész újfent megjelent a miniszterelnök Facebook-oldalán a kommentek között.","shortLead":"A világhírű gitárművész újfent megjelent a miniszterelnök Facebook-oldalán a kommentek között.","id":"20250303_Al-Di-Meola-ujfent-arra-keri-Orbant-ne-alljon-be-Trump-melle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba7c7e45-dabb-4f1e-94b6-0f4fbf85c3f5.jpg","index":0,"item":"6c01cc9b-5521-4a81-8583-301421ed8360","keywords":null,"link":"/elet/20250303_Al-Di-Meola-ujfent-arra-keri-Orbant-ne-alljon-be-Trump-melle","timestamp":"2025. március. 03. 05:35","title":"Al Di Meola újfent arra kéri Orbánt: ne álljon Trump mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3bf6d7-ef96-4a38-a568-1d2048112900","c_author":"Szabó M. István","category":"360","description":"Bengyel Ádám, a FoxPost társalapítója és ügyvezetője decemberben még a csomagautomaták térnyeréséről és régiós tervekről nyilatkozott, ám a napokban távozott a fél éve külföldi kézbe került csomagküldő cégtől. Interjú.","shortLead":"Bengyel Ádám, a FoxPost társalapítója és ügyvezetője decemberben még a csomagautomaták térnyeréséről és régiós...","id":"20250302_hvg-bengyel-adam-interju-foxpost-csomagautomata-packeta-kiszallasjelzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a3bf6d7-ef96-4a38-a568-1d2048112900.jpg","index":0,"item":"2080299d-3cbe-42f9-9bdb-19d5b2efd160","keywords":null,"link":"/360/20250302_hvg-bengyel-adam-interju-foxpost-csomagautomata-packeta-kiszallasjelzo","timestamp":"2025. március. 02. 08:30","title":"Távozó FoxPost-vezér: A webshopok lassan követik a fogyasztói igényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael további túszok szabadon engedését akarja, és szerinte ez csak szimbolikus lépés, mert a Hamász raktárai tele vannak a tűzszünet negyvenkét napja alatt felhalmozott árukkal.","shortLead":"Izrael további túszok szabadon engedését akarja, és szerinte ez csak szimbolikus lépés, mert a Hamász raktárai tele...","id":"20250302_Elkezdodott-a-Ramadan-mire-Izrael-leallitotta-a-humanitarius-segelyeket-a-Gazai-ovezetbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4.jpg","index":0,"item":"cd40174d-3f06-4745-82af-908fcc1b0599","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_Elkezdodott-a-Ramadan-mire-Izrael-leallitotta-a-humanitarius-segelyeket-a-Gazai-ovezetbe","timestamp":"2025. március. 02. 10:39","title":"Elkezdődött a Ramadán, mire Izrael leállította a humanitárius segélyeket a Gázai övezetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1539e6cc-6585-4bc7-a9fd-1c7d2bb323ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Ariel márkáról is ismert Procter And Gamble Hungary bejelentette, hogy csökkenti több tucat mosótermék méretét.","shortLead":"Az Ariel márkáról is ismert Procter And Gamble Hungary bejelentette, hogy csökkenti több tucat mosótermék méretét.","id":"20250302_Elerte-a-magyar-zsugorinflacio-a-mosoporokat-es-az-oblitoket-is-Ariel-Lenor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1539e6cc-6585-4bc7-a9fd-1c7d2bb323ae.jpg","index":0,"item":"759c2ca6-b5db-450b-9087-a64632bb2790","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Elerte-a-magyar-zsugorinflacio-a-mosoporokat-es-az-oblitoket-is-Ariel-Lenor","timestamp":"2025. március. 02. 11:25","title":"Elérte a magyar zsugorinfláció a mosóporokat és az öblítőket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e49834e-598e-48cd-8757-9faa93613d0e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Lancia Delta S4 Stradale eleve igazi ritkaság, hát még az előszériás verzió.","shortLead":"A Lancia Delta S4 Stradale eleve igazi ritkaság, hát még az előszériás verzió.","id":"20250302_elkepeszto-lancia-delta-s4-szuperritka-kozuti-szornyeteg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e49834e-598e-48cd-8757-9faa93613d0e.jpg","index":0,"item":"712bc148-bdc7-43c1-960e-dc4310d90708","keywords":null,"link":"/cegauto/20250302_elkepeszto-lancia-delta-s4-szuperritka-kozuti-szornyeteg","timestamp":"2025. március. 02. 07:21","title":"Elképesztő Lanciába botlottunk, körbefotóztuk a szuperritka közúti szörnyeteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Firefly Aerospace a második olyan magáncég, amelynek sikerült a Holdra való sima leszállás.","shortLead":"A Firefly Aerospace a második olyan magáncég, amelynek sikerült a Holdra való sima leszállás.","id":"20250302_amerikai-ceg-holdraszallas-leszalloegyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1.jpg","index":0,"item":"1123005d-b62f-44dd-8e90-708d1920b055","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_amerikai-ceg-holdraszallas-leszalloegyseg","timestamp":"2025. március. 02. 16:14","title":"Történelmet írt egy amerikai cég, azzal, hogy sikerült eljutniuk a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]