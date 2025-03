Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7203f7b2-5f04-4480-8f15-e5c2e4950339","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két halálos áldozattal és több sérülttel járó gázolás elkövetőjét őrizetbe vették.","shortLead":"A két halálos áldozattal és több sérülttel járó gázolás elkövetőjét őrizetbe vették.","id":"20250303_nemet-allampolgar-mannheim-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7203f7b2-5f04-4480-8f15-e5c2e4950339.jpg","index":0,"item":"6586afd6-7b98-420d-aeb9-893aa8f3f9fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_nemet-allampolgar-mannheim-gazolas","timestamp":"2025. március. 03. 17:55","title":"Német állampolgár a mannheimi gázoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd535ef-d463-4ddf-803e-9d685e7d6916","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A digitális szolgáltatásokról szóló, 2024-ben élesedett törvény „összeférhetetlen az amerikai szólásszabadság hagyományával” – mondta az FCC nemrég kinevezett elnöke.","shortLead":"A digitális szolgáltatásokról szóló, 2024-ben élesedett törvény „összeférhetetlen az amerikai szólásszabadság...","id":"20250304_dsa-fcc-brendan-carr-biralat-szolasszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecd535ef-d463-4ddf-803e-9d685e7d6916.jpg","index":0,"item":"06fc9e54-c108-4a1a-9562-2a65c979c1a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_dsa-fcc-brendan-carr-biralat-szolasszabadsag","timestamp":"2025. március. 04. 14:33","title":"Új frontot nyit az USA az EU-val szemben, a háttérben pedig Elon Musk dörzsölheti a tenyerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e32b3f-e87b-4a11-b6b8-0d2c88d3013a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos a magyar MI-tervekről beszélt, és arról is, hogy szerinte nem sérült az egyetemek autonómiája az általa levezényelt modellváltás miatt.","shortLead":"A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos a magyar MI-tervekről beszélt, és arról is, hogy szerinte nem...","id":"20250303_palkovics-laszlo-kormanybiztos-mesterseges-intelligencia-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7e32b3f-e87b-4a11-b6b8-0d2c88d3013a.jpg","index":0,"item":"b8139dad-26a1-4dd5-a2f5-a7374bc4fa80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_palkovics-laszlo-kormanybiztos-mesterseges-intelligencia-elon-musk","timestamp":"2025. március. 03. 10:45","title":"Palkovics abban bízik, hogy egyszer kezet foghat Elon Muskkal egy MI-beruházás alapkőletételénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben viszont a terápiák is fejlődnek, és számos esetben hatékonyak lehetnek. Ezek közé tartozik egy új módszer is, amely a prosztatadaganatok műtét nélküli kezelését ígéri.","shortLead":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben...","id":"20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559.jpg","index":0,"item":"1e61afee-9e90-4990-ae69-529bf0290db7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","timestamp":"2025. március. 04. 12:03","title":"Remény a prosztatarákosoknak: műtét nélkül csökkenthető a tumor mérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b123f63e-9c95-459b-baf7-2685fdcc5493","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy mikroalvásnál is többszáz métert mehet vakon a jármű. ","shortLead":"Egy mikroalvásnál is többszáz métert mehet vakon a jármű. ","id":"20250304_Elaludhatott-vezetes-kozben-porogve-repult-ki-az-autopalyarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b123f63e-9c95-459b-baf7-2685fdcc5493.jpg","index":0,"item":"e2b45956-9122-49e8-8d02-6a374c5998f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Elaludhatott-vezetes-kozben-porogve-repult-ki-az-autopalyarol","timestamp":"2025. március. 04. 07:40","title":"Pörögve repült ki az autópályáról egy kocsi, amelynek elaludhatott a sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837b32b6-ad6f-4cc4-893b-c0c68a799d55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Föld legdélebbi kontinensén, az Antarktikán olyan ütemben olvad a jég, hogy a századfordulóra akár fél méterrel is megnövelheti a tengerszintet világszerte.","shortLead":"A Föld legdélebbi kontinensén, az Antarktikán olyan ütemben olvad a jég, hogy a századfordulóra akár fél méterrel is...","id":"20250303_antarktisz-olvado-jeg-globalis-felmelegedes-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/837b32b6-ad6f-4cc4-893b-c0c68a799d55.jpg","index":0,"item":"56371706-7098-4c37-ac2b-3b26ba77d8d3","keywords":null,"link":"/elet/20250303_antarktisz-olvado-jeg-globalis-felmelegedes-kepek","timestamp":"2025. március. 03. 14:41","title":"Látványos képeken az Antarktisz olvadó jégtakarója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c374acdb-ce23-43eb-a57f-137d1a630c49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trumpnak azzal volt baja, hogy Zelenszkij szerint a háború vége még nagyon messze van.","shortLead":"Trumpnak azzal volt baja, hogy Zelenszkij szerint a háború vége még nagyon messze van.","id":"20250303_trump-zelenszkij-nyilatkozat-biralat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c374acdb-ce23-43eb-a57f-137d1a630c49.jpg","index":0,"item":"43cac1b0-9b41-4b75-b8ac-abffbc9ae97a","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_trump-zelenszkij-nyilatkozat-biralat","timestamp":"2025. március. 03. 21:22","title":"Donald Trump: Zelenszkij a legrosszabb nyilatkozatot tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04968fe9-77e5-4306-9e08-063c51f64e6d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miután az Egyesült Államok leállította a fegyverszállítmányokat Ukrajna számára, Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy készek a fegyverszünetre és a békekötésre is.","shortLead":"Miután az Egyesült Államok leállította a fegyverszállítmányokat Ukrajna számára, Volodimir Zelenszkij bejelentette...","id":"20250304_zelenszkij-trump-hala-ukrajna-egyesult-allamok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04968fe9-77e5-4306-9e08-063c51f64e6d.jpg","index":0,"item":"20467554-a672-43a1-a33b-1e0824739ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_zelenszkij-trump-hala-ukrajna-egyesult-allamok-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 18:38","title":"Zelenszkij engedett Trumpnak, sajnálja a Fehér Házban történteket, és hálálkodott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]