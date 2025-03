Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9058dc22-5fa9-4dbc-a341-98ff5fb0eefe","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Xiaomi barcelonai MWC 2025 szakkiállításon debütált moduláris prototípusa a mobilos világban minden korábbinál jobb képminőséggel kecsegtet.","shortLead":"A Xiaomi barcelonai MWC 2025 szakkiállításon debütált moduláris prototípusa a mobilos világban minden korábbinál jobb...","id":"20250303_xiaomi-modular-phone-concept-leveheto-100-megapixeles-objektiv-leica-kamera-koncepciomobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9058dc22-5fa9-4dbc-a341-98ff5fb0eefe.jpg","index":0,"item":"9c6f10e8-cb3b-4ba9-a444-fbdb69b08c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_xiaomi-modular-phone-concept-leveheto-100-megapixeles-objektiv-leica-kamera-koncepciomobil","timestamp":"2025. március. 03. 12:53","title":"Váratlan újdonság az MWC-n: hatalmas levehető objektíves kamerás mobillal sokkol a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbb67a8-7f98-4f9f-870e-bdd81e9ee25f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elkészítette a KSH a 2024-es GDP-adat részleteit, és bemutatta, hogyan lett a kormány 4 százalékos ígérete helyett csak 0,6 százalékos a növekedés. Az emberek már újra kezdenek vásárolni és ezzel pörgetni a gazdaságot, a cégek azonban nagyon óvatosak, és pont azok az ágazatok teljesítenek igazán rosszul, amelyekre feltették a jövőt.","shortLead":"Elkészítette a KSH a 2024-es GDP-adat részleteit, és bemutatta, hogyan lett a kormány 4 százalékos ígérete helyett csak...","id":"20250304_KSH-gdp-reszletes-auto-akku-mezogazdasag-ipar-szolgaltatas-novekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfbb67a8-7f98-4f9f-870e-bdd81e9ee25f.jpg","index":0,"item":"9799034b-90a6-4dce-8773-871d2e553b38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_KSH-gdp-reszletes-auto-akku-mezogazdasag-ipar-szolgaltatas-novekedes-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 08:51","title":"KSH: A rémes autó- és akkuipar az aszállyal együtt elintézte, hogy a közelében se legyünk a kormány növekedési tervének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff93222f-4fce-4d6d-9f8f-3a743e73439e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A svájci cég pénzügyi vezetője szerint így már olcsóbb Európából szállítaniuk, és a fogyasztói haragtól sem kell tartaniuk, ha a csokipapíron nem szerepel, hogy „made in USA.”","shortLead":"A svájci cég pénzügyi vezetője szerint így már olcsóbb Európából szállítaniuk, és a fogyasztói haragtól sem kell...","id":"20250304_lindt-csoki-usa-kanada-europa-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff93222f-4fce-4d6d-9f8f-3a743e73439e.jpg","index":0,"item":"21cb276c-16d0-4113-a1be-aac333a729b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_lindt-csoki-usa-kanada-europa-vam","timestamp":"2025. március. 04. 21:54","title":"A Lindt a vámok miatt mostantól Amerika helyett Európából visz csokit Kanadába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66d826e-4463-42f2-8b5a-aa7aefac0a1e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az országba így is bejutott 70 magyar terrorelhárító, Milorad Dodik boszniai szerb elnök hívására.","shortLead":"Az országba így is bejutott 70 magyar terrorelhárító, Milorad Dodik boszniai szerb elnök hívására.","id":"20250303_bosznia-hercegovina-magyar-terrorelharitok-milorad-dodik-leszallas-megtagadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c66d826e-4463-42f2-8b5a-aa7aefac0a1e.jpg","index":0,"item":"3513e7c1-bc56-4303-a3af-65081b8780c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_bosznia-hercegovina-magyar-terrorelharitok-milorad-dodik-leszallas-megtagadas","timestamp":"2025. március. 03. 17:53","title":"Megtagadták egy magyar katonai repülőgép leszállását Bosznia-Hercegovinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindkét esetben a kiváltó ok a hörgőkben felgyűlt nyák által kiváltott hörgőgörcs volt.","shortLead":"Mindkét esetben a kiváltó ok a hörgőkben felgyűlt nyák által kiváltott hörgőgörcs volt.","id":"20250303_ferenc-papa-legzesi-elegtelenseg-vatikan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"0c5e5f6f-5f8b-404d-8e46-117acbb80c90","keywords":null,"link":"/elet/20250303_ferenc-papa-legzesi-elegtelenseg-vatikan-ebx","timestamp":"2025. március. 03. 19:29","title":"Vatikán: A pápánál hétfőn két alkalommal is akut légzési elégtelenség merült fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Biztonsági veszély miatt azonnal meg kell szabadulni 16 bővítménytől, mert félő, hogy csaláshoz vezet a használatuk. ","shortLead":"Biztonsági veszély miatt azonnal meg kell szabadulni 16 bővítménytől, mert félő, hogy csaláshoz vezet a használatuk. ","id":"20250303_google-chrome-bongeszo-veszelyes-bovitmenyek-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9.jpg","index":0,"item":"ec3754b7-1253-4307-a9b7-e5b1027eab94","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_google-chrome-bongeszo-veszelyes-bovitmenyek-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. március. 03. 19:03","title":"3,2 millióan lehetnek veszélyben, azonnal törölni kell ezeket a bővítményeket a Chrome böngészőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elítélték azt a két kecskeméti diáklányt, akik egy társukat a mosdóban arra kényszerítették, hogy térden állva kérjen bocsánatot, majd később bántalmazták is.","shortLead":"Elítélték azt a két kecskeméti diáklányt, akik egy társukat a mosdóban arra kényszerítették, hogy térden állva kérjen...","id":"20250304_Terdre-ereszkedve-kellett-bocsanatert-esedeznie-a--diaklanynak-birosag-ele-kerultek-a-zaklatoi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"b7ea6f4e-1021-4890-8574-54b9502d8197","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Terdre-ereszkedve-kellett-bocsanatert-esedeznie-a--diaklanynak-birosag-ele-kerultek-a-zaklatoi","timestamp":"2025. március. 04. 10:35","title":"Véletlenül nekiment egy diáktársának a folyosón, a vécében kellett térdre ereszkedve bocsánatot kérnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8072bc40-5d0b-4462-8215-a37a680eb987","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szörfösök legnagyobb rémálmát vették videóra.","shortLead":"A szörfösök legnagyobb rémálmát vették videóra.","id":"20250303_tigriscapa-capatamadas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8072bc40-5d0b-4462-8215-a37a680eb987.jpg","index":0,"item":"9e36be30-ad0c-469f-9b50-0eba43e92ba0","keywords":null,"link":"/elet/20250303_tigriscapa-capatamadas-video","timestamp":"2025. március. 03. 12:45","title":"Videó: ezt látja, akit megtámad és lenyel egy tigriscápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]