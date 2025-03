Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ukrajna jövőjével foglalkozik a világsajtó Zelenszkij és Trump kudarcba fulladt pénteki tárgyalása után, a vasárnapi londoni találkozó és a jövő heti EU-csúcs előtt. Válogatásunk.","shortLead":"Ukrajna jövőjével foglalkozik a világsajtó Zelenszkij és Trump kudarcba fulladt pénteki tárgyalása után, a vasárnapi...","id":"20250302_Nemzetkozi-lapszemle-trump-zelenszkij-london-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"fce9855d-c630-488e-847b-a310a29a92a4","keywords":null,"link":"/360/20250302_Nemzetkozi-lapszemle-trump-zelenszkij-london-eu","timestamp":"2025. március. 02. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Mennyire bölcs dolog elhappolni mások ásványkészletét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0792d4a3-3291-434d-a09f-f7f1ede7be2e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elmúlt fél év során közel tucatnyi útvonalon történt hasonló. ","shortLead":"Az elmúlt fél év során közel tucatnyi útvonalon történt hasonló. ","id":"20250228_sebesseghatar-csokkentes-budapest-biztonsag-kozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0792d4a3-3291-434d-a09f-f7f1ede7be2e.jpg","index":0,"item":"9810d1d1-be0e-4b11-9540-09c5bfa6611d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_sebesseghatar-csokkentes-budapest-biztonsag-kozlekedes","timestamp":"2025. február. 28. 13:53","title":"Újabb három budapesti útszakaszon csökkentik a sebességhatárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Az 50 perces sajtótájékoztatón a fáradt ukrán és a könnyed amerikai elnök próbált szót érteni. Zelenszkij rossz taktikát választott, hiába volt igaza. Trumpnak nem maradt választása.","shortLead":"Az 50 perces sajtótájékoztatón a fáradt ukrán és a könnyed amerikai elnök próbált szót érteni. Zelenszkij rossz...","id":"20250302_Foldes-Andras-Egy-optimista-olvasata-van-a-Trump-Zelenszkij-veszekedesnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2.jpg","index":0,"item":"aabda8da-49bb-4be8-8e33-da87ea5d91a8","keywords":null,"link":"/360/20250302_Foldes-Andras-Egy-optimista-olvasata-van-a-Trump-Zelenszkij-veszekedesnek","timestamp":"2025. március. 02. 08:00","title":"Egy optimista olvasata van a Trump-Zelenszkij veszekedésnek, és még az is nyomasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124fbd27-bf5e-45ad-af15-178101e6ee0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociológus-üzletember szerint Trump és alelnöke, J.D. Vance egy viselkedés és gondolkodásmód ellen keltek ki.","shortLead":"A szociológus-üzletember szerint Trump és alelnöke, J.D. Vance egy viselkedés és gondolkodásmód ellen keltek ki.","id":"20250301_Simo-Gyorgy-a-Trump-Zelenszkij-talalkozorol-kocsma-kozonsege-le-akar-szamolni-az-elitekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/124fbd27-bf5e-45ad-af15-178101e6ee0e.jpg","index":0,"item":"cc1eaad9-4d39-48d6-ae56-429cf1953701","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Simo-Gyorgy-a-Trump-Zelenszkij-talalkozorol-kocsma-kozonsege-le-akar-szamolni-az-elitekkel","timestamp":"2025. március. 01. 09:39","title":"Simó György a Trump–Zelenszkij találkozóról: a kocsma közönsége tényleg és örökre le akar számolni a közel száz éves elitekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc733f2-2be1-4b9b-9c1c-6168b74ebc71","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Medvegyev egykori orosz elnök is megnyilvánult, és nem meglepő módon ő más véleményen van, mint Emmanuel Macron vagy Donald Tusk. ","shortLead":"Dmitrij Medvegyev egykori orosz elnök is megnyilvánult, és nem meglepő módon ő más véleményen van, mint Emmanuel Macron...","id":"20250228_donald-trump-jd-vance-volodimir-zelenszkij-feher-haz-europai-vezetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cc733f2-2be1-4b9b-9c1c-6168b74ebc71.jpg","index":0,"item":"58642658-54bc-4a59-a917-fe5ed58487be","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_donald-trump-jd-vance-volodimir-zelenszkij-feher-haz-europai-vezetok","timestamp":"2025. február. 28. 20:47","title":"Így reagáltak az európai vezetők arra, hogy sikertelenül zárult a megbeszélés Volodimir Zelenszkij és Donald Trump között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0dd308-85b2-48ca-b6f4-4fc9f487af12","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékos bevétel- és EBIT-bővülést céloz meg 2025-ben a Richter, ehhez azonban a többi terméknek is fel kell zárkóznia az eddigi csúcsterméküknek számító gyógyszerük mögé, amelynek értékesítési üteme tovább lassulhat.","shortLead":"Tíz százalékos bevétel- és EBIT-bővülést céloz meg 2025-ben a Richter, ehhez azonban a többi terméknek is fel kell...","id":"20250301_richter-usa-orosz-gyogyszer-gyorsjelentes-orban-gabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0dd308-85b2-48ca-b6f4-4fc9f487af12.jpg","index":0,"item":"8bf30078-c9fd-4437-9ebb-6142fbe247b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250301_richter-usa-orosz-gyogyszer-gyorsjelentes-orban-gabor","timestamp":"2025. március. 01. 09:00","title":"Jó évre számít a Richter, Trump vámjai miatt egyelőre nem aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4251e59-dd93-40da-a010-d9655087a87c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az épület homlokzatát átalakítják, így könnyen lehet, hogy az eresz örökre eltűnik majd.","shortLead":"Az épület homlokzatát átalakítják, így könnyen lehet, hogy az eresz örökre eltűnik majd.","id":"20250301_brusszel-eresz-szajer-jozsef-atalakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4251e59-dd93-40da-a010-d9655087a87c.jpg","index":0,"item":"69dfdbe4-f4e8-45c7-9aa9-3878ce2b68e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_brusszel-eresz-szajer-jozsef-atalakitas","timestamp":"2025. március. 01. 21:43","title":"Elvesztette emlékhely jellegét a brüsszeli eresz, amelyen Szájer József lecsúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Eddig egy ománi politikus, egy volt kolumbiai elnök és egy iraki aktivista részesült az elismerésben. ","shortLead":"Eddig egy ománi politikus, egy volt kolumbiai elnök és egy iraki aktivista részesült az elismerésben. ","id":"20250228_andrzej-duda-nke-tiszteletbeli-polgar-lengyel-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8.jpg","index":0,"item":"10b5833f-bcb0-47cc-b8f2-741791272c53","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_andrzej-duda-nke-tiszteletbeli-polgar-lengyel-elnok","timestamp":"2025. február. 28. 17:34","title":"Tiszteletbeli polgári címet kapott Andrzej Duda a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]