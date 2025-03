Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"722b2a4f-3459-479e-aca9-96e6064bf440","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai kormányzat egy napon belül utasította el az Egyiptom által készített gázai rendezési tervet. A Palesztina mellett kiálló arab államok Donald Trump radikális ingatlanfejlesztési koncepciójára válaszul álltak elő saját javaslattal, ami már teljesen szakítana a Hamásszal. Az egyiptomi koncepció támogatottsága azonban arab viszonylatban sem teljes körű.","shortLead":"Az amerikai kormányzat egy napon belül utasította el az Egyiptom által készített gázai rendezési tervet. A Palesztina...","id":"20250305_Trumpekat-nem-erdekli-az-arab-orszagok-javaslata-tovabbra-is-Rivierat-akarnak-letrehozni-Gazaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/722b2a4f-3459-479e-aca9-96e6064bf440.jpg","index":0,"item":"dc4092a1-97fc-485a-a883-0b0db1d81bff","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_Trumpekat-nem-erdekli-az-arab-orszagok-javaslata-tovabbra-is-Rivierat-akarnak-letrehozni-Gazaban","timestamp":"2025. március. 05. 12:29","title":"Trumpékat nem érdekli az arab országok javaslata, továbbra is Riviérát akarnak létrehozni Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatékony vakcinákat viszont nem javasolja Robert F. Kennedy. A gyerekorvosok kongatják a vészharangot. ","shortLead":"A hatékony vakcinákat viszont nem javasolja Robert F. Kennedy. A gyerekorvosok kongatják a vészharangot. ","id":"20250305_robert-f-kennedy-kanyaro-jarvany-vitamin-vakcina-oltasellenesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d.jpg","index":0,"item":"f6afc99a-a517-4814-80ce-9f62c30cb664","keywords":null,"link":"/elet/20250305_robert-f-kennedy-kanyaro-jarvany-vitamin-vakcina-oltasellenesseg","timestamp":"2025. március. 05. 10:41","title":"Trump egészségügyi minisztere vitamint és csukamájolajat ajánl a kanyaró ellen, miközben tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"10-30 százalékkal emelték az üdülőtulajdonosok közterheit több balatoni településen az elmúlt másfél évben, de a Velencei-tó és a Tisza-tó partján is nagyokat emeltek a nyaralók utáni adón.","shortLead":"10-30 százalékkal emelték az üdülőtulajdonosok közterheit több balatoni településen az elmúlt másfél évben, de...","id":"20250304_nyaralo-helyi-ado-ingatlan-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505.jpg","index":0,"item":"7b483bb6-d84b-4ab4-9c34-880df89b02fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_nyaralo-helyi-ado-ingatlan-onkormanyzat","timestamp":"2025. március. 04. 12:51","title":"A nyaralótulajdonosoktól szednek be sokkal több helyi adót, hogy pótolják, amit az állam a városoktól elvesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90d8660-e68b-4792-b088-bc7da941966d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Közel 800 milliárd eurót költene erre az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Közel 800 milliárd eurót költene erre az Európai Bizottság elnöke.","id":"20250304_Ursula-von-der-Leyen_fegyverkezes_unios-koltsegvetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d90d8660-e68b-4792-b088-bc7da941966d.jpg","index":0,"item":"67e79ccf-a787-42c5-ae10-32622289474e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250304_Ursula-von-der-Leyen_fegyverkezes_unios-koltsegvetes-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 10:13","title":"Fegyverkezési programot jelentett be Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5dc8b87-1335-40a1-abba-a2b996b4f37a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az új rendszertől a megmaradt ételmennyiség csökkenését várják.","shortLead":"Az új rendszertől a megmaradt ételmennyiség csökkenését várják.","id":"20250305_svedasztalos-iskolai-menza-hegyvidek-orsi-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5dc8b87-1335-40a1-abba-a2b996b4f37a.jpg","index":0,"item":"2c69331f-f9fb-47ac-89db-339ec829599e","keywords":null,"link":"/elet/20250305_svedasztalos-iskolai-menza-hegyvidek-orsi-gergely","timestamp":"2025. március. 05. 09:04","title":"Svédasztalos lesz a menza több II. kerületi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2847368-4ce2-4023-b56e-ce4659913e49","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A négyes találkozó témáját nem közölték, de a francia elnök és a brit kormányfő vasárnap arról beszélt, hogy összeraktak egy béketervet, amit be akarnak mutatni Trumpnak.","shortLead":"A négyes találkozó témáját nem közölték, de a francia elnök és a brit kormányfő vasárnap arról beszélt...","id":"20250305_macron-washington-targyalas-trump-zelenszkij-starmer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2847368-4ce2-4023-b56e-ce4659913e49.jpg","index":0,"item":"1bbb7e41-dcf6-47ce-ba2f-ea4b6fdd9114","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_macron-washington-targyalas-trump-zelenszkij-starmer","timestamp":"2025. március. 05. 13:18","title":"Macron visszavinné Washingtonba Zelenszkijt, és erősítésként elhozná a brit kormányfőt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A világ figyelme most főként arra irányul, hogyan kérdőjelezik meg a régi-új amerikai elnök első rendeletei a nemzetközi politikai és gazdasági kapcsolatok évtizedek alatt kialakult rendszerét. Eközben Trump és az új amerikai adminisztráció sokszor hajmeresztő lépései a kulturális szférát sem hagyják érintetlenül. Igaz, a hatás e területen elsősorban az USA-n belül érvényesül, de azért máris vannak komoly nemzetközi konzekvenciái is.","shortLead":"A világ figyelme most főként arra irányul, hogyan kérdőjelezik meg a régi-új amerikai elnök első rendeletei...","id":"20250305_a-mu-Trump-es-a-muveszetek--uton-az-elfajzott-muvek-fele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951.jpg","index":0,"item":"5ccaa1a9-5707-44ef-881d-6fc346b595ed","keywords":null,"link":"/360/20250305_a-mu-Trump-es-a-muveszetek--uton-az-elfajzott-muvek-fele","timestamp":"2025. március. 05. 18:00","title":"Trump és a művészetek – úton az „elfajzott művek” felé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A több mint másfél órás beszédben az elnök az elmúlt hat hét intézkedéseit és a jövőbeli terveit taglalta, de mások mellett ostorozta Európát is.","shortLead":"A több mint másfél órás beszédben az elnök az elmúlt hat hét intézkedéseit és a jövőbeli terveit taglalta, de mások...","id":"20250305_egyesult-allamok-donald-trump-kongresszusi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"6809bdce-d08e-4b87-890b-4a30560389b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_egyesult-allamok-donald-trump-kongresszusi-beszed","timestamp":"2025. március. 05. 05:36","title":"„Amerika visszatért!” – Trump megtartotta első beszédét a kongresszusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]