[{"available":true,"c_guid":"2ac145c9-1659-441e-a23f-275a1dfd18aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A háború 2022-es fellángolása óta húszezerre becsülik azoknak a gyerekeknek a számát, akiket Oroszországba vittek. Közülük soknak nincsenek már ukrán iratai, és lassan eloroszosítják őket. Egy amerikai kutatócsoport genetikai adatbank létrehozását sürgetni.","shortLead":"A háború 2022-es fellángolása óta húszezerre becsülik azoknak a gyerekeknek a számát, akiket Oroszországba vittek...","id":"20250311_hvg-elhurcolt-ukran-gyerekek-azonositasa-genetikai-adatbank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ac145c9-1659-441e-a23f-275a1dfd18aa.jpg","index":0,"item":"750b2063-a6f9-4f59-b62e-aac97cf8fecc","keywords":null,"link":"/360/20250311_hvg-elhurcolt-ukran-gyerekek-azonositasa-genetikai-adatbank","timestamp":"2025. március. 11. 14:30","title":"Putyin, Trump, DNS: így azonosíthatják majd az oroszok által elhurcolt ukrán gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1085bd-bf79-4ca7-b045-366dfdd725b2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fényt állít elő, és hasznosítja napelemmel az az akkumulátor-megoldás, amit amerikai kutatók dolgoztak ki.","shortLead":"Fényt állít elő, és hasznosítja napelemmel az az akkumulátor-megoldás, amit amerikai kutatók dolgoztak ki.","id":"20250310_radioaktiv-hulladek-atomeromu-akkumulator-feny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe1085bd-bf79-4ca7-b045-366dfdd725b2.jpg","index":0,"item":"821c1470-a5bf-40b2-b53a-2f91d0885783","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_radioaktiv-hulladek-atomeromu-akkumulator-feny","timestamp":"2025. március. 10. 19:03","title":"Radioaktív hulladékból készítettek akkumulátort, a fényt hasznosítja az új megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a92110-cc7f-4628-b8bf-6d7f1054bb08","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A kormány örökké fenntarthatja a háborús veszélyhelyzetet, ehhez ezentúl nem kell az Országgyűlés kétharmados többségének jóváhagyása sem. Az Orbánék számára kényelmes rendeleti kormányzást is könnyítik az Alaptörvény módosításával, bár a Fidesz-frakció szerint ami könnyítésnek látszik, valójában szigorítás.","shortLead":"A kormány örökké fenntarthatja a háborús veszélyhelyzetet, ehhez ezentúl nem kell az Országgyűlés kétharmados...","id":"20250312_alaptorveny-modositas-veszelyhelyzet-rendeleti-kormanyzas-konnyites-kisebbsegi-fidesz-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5a92110-cc7f-4628-b8bf-6d7f1054bb08.jpg","index":0,"item":"4e377b04-0111-421a-b1c3-d9948a383f9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_alaptorveny-modositas-veszelyhelyzet-rendeleti-kormanyzas-konnyites-kisebbsegi-fidesz-kormany-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 10:39","title":"Rejtett módosítás az Alaptörvényben: akár kisebbségi kormányként is fenntarthatja a Fidesz a veszélyhelyzetet és a rendeleti kormányzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292c8a71-a261-4fab-8d5f-afa9a4ca6c56","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Ha minden rosszul sül el, akkor a következő években Keletről és Nyugatról is ömölhet a dömpingáru Magyarországra. Donald Trump világgazdaságot felforgató politikájának egyetlen célja, hogy még több erőforrást koncentráljon amerikai kézbe, pedig az USA már így is globális gabonakereskedelem több mint felét uralja. A helyzet odáig fajulhat, hogy néhány menedzser döntheti el a világ sorsát.","shortLead":"Ha minden rosszul sül el, akkor a következő években Keletről és Nyugatról is ömölhet a dömpingáru Magyarországra...","id":"20250311_hvg-kenyertores-trump-vamhaboru-magyar-boltok-unios-tamogataspolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/292c8a71-a261-4fab-8d5f-afa9a4ca6c56.jpg","index":0,"item":"7aa0f155-4269-485d-9739-9087e4658e6d","keywords":null,"link":"/360/20250311_hvg-kenyertores-trump-vamhaboru-magyar-boltok-unios-tamogataspolitika","timestamp":"2025. március. 11. 13:30","title":"Drága és silány élelmiszereket hoz Magyarországra Trump vámháborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke rá akarja venni Oroszországot, hogy vétózza meg a boszniai békefenntartó missziót, az EUFOR-t. Arról is beszélt, hogy nem csinált semmi törvénybe ütköző dolgot. Soha nem hagyná el az országot – utalt Dodik a magyar TEK-esek boszniai jelenlétére.","shortLead":"Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke rá akarja venni Oroszországot, hogy vétózza meg a boszniai...","id":"20250312_Dodik-boszniai-szerb-koztartsasag-eufor-tek-nem-hagyna-el-az-orszagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4.jpg","index":0,"item":"bbbf4fa5-02ba-46f0-a157-991c2945bf28","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_Dodik-boszniai-szerb-koztartsasag-eufor-tek-nem-hagyna-el-az-orszagot","timestamp":"2025. március. 12. 18:49","title":"Megszólalt Orbán boszniai szerb szövetségese, akinek az előállítására kiadták a parancsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a8cddf-68e0-40ff-8879-4c84615e0c1d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök így csak a telepen kívülről kísérhette figyelemmel a hatósági intézkedést.","shortLead":"A miniszterelnök így csak a telepen kívülről kísérhette figyelemmel a hatósági intézkedést.","id":"20250310_orban-viktor-szaj-es-koromfajas-jarvany-kisbajcs-allattarto-telep-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8a8cddf-68e0-40ff-8879-4c84615e0c1d.jpg","index":0,"item":"27780a79-b268-4ce1-adb0-9ac95da20fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_orban-viktor-szaj-es-koromfajas-jarvany-kisbajcs-allattarto-telep-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 19:23","title":"Megerősítette a kormány a HVG-nek: tényleg nem engedték be Orbánt a járvánnyal küzdő kisbajcsi állattartó telepre, hiába öltözött be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1365c3ad-f2b4-41d1-a337-c495dca0ba8d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Érdemes megnéznie a szoftverfrissítés menüpontot, több tucat biztonsági javítást telepíthet egy mozdulattal.","shortLead":"Érdemes megnéznie a szoftverfrissítés menüpontot, több tucat biztonsági javítást telepíthet egy mozdulattal.","id":"20250311_samsung-galaxy-okostelefonok-biztonsagi-javitocsomag-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1365c3ad-f2b4-41d1-a337-c495dca0ba8d.jpg","index":0,"item":"389f7379-ff55-4f7c-b5d7-8f0cb4d07cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_samsung-galaxy-okostelefonok-biztonsagi-javitocsomag-frissites","timestamp":"2025. március. 11. 16:03","title":"Samsung mobilja van? Épp most futhatott be rá egy fontos frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kiszivárgott listán rajta van a far-hát, a zsír és a párizsi is.","shortLead":"A kiszivárgott listán rajta van a far-hát, a zsír és a párizsi is.","id":"20250311_arresstop-arstop-elelmiszerek-listaja-kiskereskedelem-bevasarlas-inflacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998.jpg","index":0,"item":"6bd7f49e-af85-4a4c-a350-0db58f2c3b30","keywords":null,"link":"/kkv/20250311_arresstop-arstop-elelmiszerek-listaja-kiskereskedelem-bevasarlas-inflacio-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 11:05","title":"Ezekre a termékekre vezetheti be az árrésstopot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]