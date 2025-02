Családban marad

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"934a8f42-09b4-47ab-b8e9-27e7fab4d52f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Bentley Bentayga legújabb limitált szériás verziója egyedi külsővel és belsővel, de már W12-es motor nélkül debütált.","shortLead":"A Bentley Bentayga legújabb limitált szériás verziója egyedi külsővel és belsővel, de már W12-es motor nélkül debütált.","id":"20250226_itt-a-luxustol-tocsogo-legujabb-hatalmas-bentley-bentayga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934a8f42-09b4-47ab-b8e9-27e7fab4d52f.jpg","index":0,"item":"07e5f5ea-b89a-42ae-b567-4853a4a686b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_itt-a-luxustol-tocsogo-legujabb-hatalmas-bentley-bentayga","timestamp":"2025. február. 26. 07:59","title":"Itt a luxustól tocsogó legújabb hatalmas Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c924a6a-468f-4261-aed5-abce9e5a2e84","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hogy miért, nem tudni, de egyesítette az egeret és az illatosítót a legújabb perifériájában az Asus.","shortLead":"Hogy miért, nem tudni, de egyesítette az egeret és az illatosítót a legújabb perifériájában az Asus.","id":"20250224_asus-fragrance-mouse-illatositos-eger-illoolajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c924a6a-468f-4261-aed5-abce9e5a2e84.jpg","index":0,"item":"70a06ca8-5e88-4ad1-ac77-d190ac3ef03c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_asus-fragrance-mouse-illatositos-eger-illoolajok","timestamp":"2025. február. 24. 16:03","title":"Nem vicc: illóolajat lehet tölteni az Asus új egerébe, ami illatosítóként is funkcionál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a62289-c409-4707-92fc-0ceae14549af","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A spanyol miniszterelnök Washingtonnak is odaszúrt az orosz invázió hároméves évfordulója alkalmából megrendezett kijevi csúcson.","shortLead":"A spanyol miniszterelnök Washingtonnak is odaszúrt az orosz invázió hároméves évfordulója alkalmából megrendezett...","id":"20250224_orosz-ukran-haboru-spanyolorszag-katonai-segelycsomag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a62289-c409-4707-92fc-0ceae14549af.jpg","index":0,"item":"ab3926e1-9ce5-42e5-a716-db41746c99a1","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_orosz-ukran-haboru-spanyolorszag-katonai-segelycsomag","timestamp":"2025. február. 24. 14:57","title":"Spanyolország újabb egymilliárd eurós katonai segélycsomagot nyújt Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Oroszországgal szembeni 16. szankciós csomag elfogadásának napján az EU hozzálátott a 17. csomag előkészítéséhez, miközben a háttérben gőzerővel folyik egy több tízmilliárd eurós katonai támogatási csomag előkészítése. 