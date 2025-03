Sajtótájékoztatón írta alá az első most nyomott bankjegyet Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank új elnöke. És ez nem csak szimbolikus lépés volt – a bankjegyeken mindig ott szerepel a jegybankelnök aláírása, úgyhogy azokat, amelyeket mostantól nyomtatnak, már Varga aláírásával adják ki.

Mostanában többször is felvetődött, az árak és a fizetések emelkedése miatt nem akarnak-e nagyobb értékű bankjegyeket bevezetni, de a jegybank előző vezetése nem akart nagy változtatást: egy éve sincs, hogy az akkori jegybankelnök, Matolcsy György elmondta, nincs tervben az, hogy a 20 ezresnél nagyobb, például 50 ezres bankjegyet is kiadjanak. A készpénzhasználat az MNB adatai szerint főleg a kisebb vásárlásoknál gyakori (hiába írná most alkotmányba a kormány a készpénzzel fizetéshez való jogot), pedig rengeteg nagy címlet van az embereknél, de ezeket ritkán használják. Az MNB legfrissebb, még 2023. végi számai szerint egyébként 660 millió bankjegy volt forgalomban. Ebből

közel 291 millió húszezres,

183 millió tízezres,

31 millió ötezres,

a legritkább, 23 millió kétezres,

harmadik leggyakoribbként 90 millió ezres,

és 41 millió ötszázas.

Az új MNB-elnököt – aki tavaly év végéig pénzügyminiszter volt – a vg.hu tudósítása szerint megkérdezték, hogy mit gondol a váratlanul magas, 5,6 százalékos februári inflációs adatról és arról, hogy a kormány 10 százalék fölé nem engedi harminc élelmiszer árrését. Varga diplomatikusan kikerülte a választ, azt felelte, hogy a Monetáris Tanács majd értékeli a beérkező adatokat, addig még korai a szükséges intézkedésekről beszélni. Nagy újdonságokat egyébként sem mondott, de a befektetők pont ezt értékelték akkor is, amikor munkába állt, jó hírnek számít bármi, ami azt mutatja, hogy nincs kapkodás.