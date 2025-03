Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyszámú észrevétel érkezett hozzájuk, ezért még folytatják az egyeztetéseket.","shortLead":"Nagyszámú észrevétel érkezett hozzájuk, ezért még folytatják az egyeztetéseket.","id":"20250311_kompetenciameres-osztalyozas-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c.jpg","index":0,"item":"d29f64d9-44ec-4e70-bba9-3bacd498c783","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_kompetenciameres-osztalyozas-halasztas","timestamp":"2025. március. 11. 11:22","title":"Megtorpant a Belügyminisztérium, egyelőre nem vezetik be a kompetenciamérés osztályozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24638842-be9e-4e59-a316-9cd10f381108","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egymillió angol fontra rúgó adósságukat váltotta ki, hogy az uzsora ellen harcoljon.","shortLead":"Egymillió angol fontra rúgó adósságukat váltotta ki, hogy az uzsora ellen harcoljon.","id":"20250311_michael-sheen-adossag-hitelcsapda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24638842-be9e-4e59-a316-9cd10f381108.jpg","index":0,"item":"ea74bb87-82ec-44de-83a9-05646c8b6672","keywords":null,"link":"/kultura/20250311_michael-sheen-adossag-hitelcsapda","timestamp":"2025. március. 11. 11:34","title":"A saját pénzéből fizette ki a szomszédai tartozását Michael Sheen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b91ba0-596d-4626-a955-9428146d4175","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Íme a német gyártó triplamotoros hajtásláncú szupererős új AMG szabadidő-autója.","shortLead":"Íme a német gyártó triplamotoros hajtásláncú szupererős új AMG szabadidő-autója.","id":"20250311_ledobta-alcajat-az-1000-loeros-mercedes-amg-villany-suv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1b91ba0-596d-4626-a955-9428146d4175.jpg","index":0,"item":"fd27004c-9d61-4d5f-8f5b-56225bef7dae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_ledobta-alcajat-az-1000-loeros-mercedes-amg-villany-suv","timestamp":"2025. március. 11. 06:41","title":"Ledobta álcáját az 1000 lóerős Mercedes-AMG villany SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6279ba2e-2008-49fd-8079-e973a9e77f2b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két furcsa jelenséget is sikerült megfigyelniük a tudósoknak a Tejútrendszer szívének közelében. A King’s College London kutatói úgy vélik, hogy mindkettő mögött egy feltételezett részecske húzódhat meg, ami akár a sötét anyag iránti kutatást is felgyorsíthatja.","shortLead":"Két furcsa jelenséget is sikerült megfigyelniük a tudósoknak a Tejútrendszer szívének közelében. A King’s College...","id":"20250311_sotet-anyag-tejutrendszer-kozepe-kutatas-reszecske","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6279ba2e-2008-49fd-8079-e973a9e77f2b.jpg","index":0,"item":"bf434372-7310-45a3-86c0-4df18ee4fbd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_sotet-anyag-tejutrendszer-kozepe-kutatas-reszecske","timestamp":"2025. március. 11. 13:03","title":"Könnyű sötét anyagra bukkanhattak a Tejútrendszerben, segíthet megérteni az univerzumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5cfbde-bfd7-426b-80f7-9c526bd6ec12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megtetszett nekik a Hungaroring név? ","shortLead":"Megtetszett nekik a Hungaroring név? ","id":"20250311_Madring-lesz-a-Spanyol-Nagydij-uj-neve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc5cfbde-bfd7-426b-80f7-9c526bd6ec12.jpg","index":0,"item":"17ec642a-d830-462e-bcf1-86538701ace0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Madring-lesz-a-Spanyol-Nagydij-uj-neve","timestamp":"2025. március. 11. 07:23","title":"Madring lesz a neve a Spanyol Nagydíj helyszínének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfe7b40-2011-4667-9d07-818a56b2e238","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden ülnek tárgyalóasztalhoz az ukrán és amerikai tisztviselők. ","shortLead":"Kedden ülnek tárgyalóasztalhoz az ukrán és amerikai tisztviselők. ","id":"20250311_Marco-Rubio-szerint-igeretes-Ukrajna-ajanlata-a-reszleges-tuzszunetrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bfe7b40-2011-4667-9d07-818a56b2e238.jpg","index":0,"item":"5a1afaad-d723-4302-96c0-984a1897156b","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Marco-Rubio-szerint-igeretes-Ukrajna-ajanlata-a-reszleges-tuzszunetrol","timestamp":"2025. március. 11. 05:54","title":"Marco Rubio szerint ígéretes Ukrajna ajánlata a részleges tűzszünetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a536ea6-9bc3-4195-b5e3-daf20881860f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél év alatt egymilliárd palack és doboz került vissza a körforgásos gazdaságba – közölte a MOHU.","shortLead":"Fél év alatt egymilliárd palack és doboz került vissza a körforgásos gazdaságba – közölte a MOHU.","id":"20250311_50-forintos-csomagolas-visszavaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a536ea6-9bc3-4195-b5e3-daf20881860f.jpg","index":0,"item":"52af95bb-e248-402a-9015-c072ff36aab4","keywords":null,"link":"/kkv/20250311_50-forintos-csomagolas-visszavaltas","timestamp":"2025. március. 11. 11:53","title":"Meglepő: ezt váltják vissza legtöbbször a magyarok az automatákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google már elkezdte bevezetni a Gmail új funkcióját, ahol a Gemini dolgozik azért, hogy semmiről se maradjon le a felhasználó.","shortLead":"A Google már elkezdte bevezetni a Gmail új funkcióját, ahol a Gemini dolgozik azért, hogy semmiről se maradjon le...","id":"20250311_google-gmail-gemini-mesterseges-intelligencia-esemeny-google-naptar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7.jpg","index":0,"item":"6b570f39-9213-4e51-b5d8-861e9a9c6967","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_google-gmail-gemini-mesterseges-intelligencia-esemeny-google-naptar","timestamp":"2025. március. 11. 09:03","title":"Belenéz az e-mailekbe a Google mesterséges intelligenciája, aztán ha kell, előveszi a naptárat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]