[{"available":true,"c_guid":"e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemi erőszak, sorjázó pucér mellek, fanszőrborotválás és leszbikus szex – sokakat talán felkészületlenül ért a minden idők legnagyobb állami támogatásából készült, Hunyadi című sorozat. Igyekszünk segíteni.","shortLead":"Nemi erőszak, sorjázó pucér mellek, fanszőrborotválás és leszbikus szex – sokakat talán felkészületlenül ért a minden...","id":"20250311_hunyadi-szex-meztelenseg-gyermekvedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509.jpg","index":0,"item":"8af4ab6e-b4c3-43c0-8f0c-bd4e262cdf42","keywords":null,"link":"/elet/20250311_hunyadi-szex-meztelenseg-gyermekvedelem-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 18:27","title":"A Hunyadival a NER megágyazott a Kamaszkorunk legszebb mellei-sorozat folytatásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44012cbb-161b-4e17-b486-c648532a0a8f","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Bő kerettel vág neki a magyar csapat a törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozónak.","shortLead":"Bő kerettel vág neki a magyar csapat a törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozónak.","id":"20250310_magyar-labdarugo-valogatott-kerethirdetes-marco-rossi-dardai-bence-toth-alex-ujoncok-nemzetek-ligaja-torokorszag-osztalyozo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44012cbb-161b-4e17-b486-c648532a0a8f.jpg","index":0,"item":"0e7679ac-90cb-4e98-95e9-160fabf9257b","keywords":null,"link":"/sport/20250310_magyar-labdarugo-valogatott-kerethirdetes-marco-rossi-dardai-bence-toth-alex-ujoncok-nemzetek-ligaja-torokorszag-osztalyozo-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 13:07","title":"Keretet hirdetett Marco Rossi, Dárdai Bence mellett a Ferencváros fiatal középpályása is meghívót kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d69cfa-c96f-4a08-b70f-3e43fccb2da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország sem kivétel, bár van, ahol sokkal rosszabb a helyzet.","shortLead":"Magyarország sem kivétel, bár van, ahol sokkal rosszabb a helyzet.","id":"20250311_legszennyezettseg-who-hatarertek-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d69cfa-c96f-4a08-b70f-3e43fccb2da5.jpg","index":0,"item":"163d3aec-8dff-4939-a2e3-04e5f1d6bf3f","keywords":null,"link":"/elet/20250311_legszennyezettseg-who-hatarertek-tanulmany","timestamp":"2025. március. 11. 08:17","title":"A Föld szinte minden országában meghaladja a légszennyezettség a WHO által meghatározott szintet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84722d34-fa53-4469-b4e1-b1b4de0a19cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két novelláskötet és egy családregény után Kollár-Klemencz László legújabb kötetében a középkori Magyarországra, a pilisi erdőbe és a Duna-kanyarnál fekvő kicsiny faluba kalauzolja el az olvasóját, hogy ember és természet, ember és állat olyan összetartozását és egyszerre harmonikus, ám könyörtelen együtt létezését beszélje el, amely ma már szinte ismeretlen.","shortLead":"Két novelláskötet és egy családregény után Kollár-Klemencz László legújabb kötetében a középkori Magyarországra...","id":"20250310_Kollar-Klemencz-Laszlo-Anyam-tenyere-konyv-ismerteto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84722d34-fa53-4469-b4e1-b1b4de0a19cc.jpg","index":0,"item":"ab17c7cd-346b-47e9-8221-3c7a80a63e61","keywords":null,"link":"/360/20250310_Kollar-Klemencz-Laszlo-Anyam-tenyere-konyv-ismerteto","timestamp":"2025. március. 10. 18:30","title":"Kollár-Klemencz László filozofikus regénye és vezetett túrái a Pilisben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5352d35d-5096-4be5-a018-1aec625934c9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte rá sem fog ismerni az új iOS-re és más Apple-eszközök rendszereire, idén hosszú idő után teljesen megújulhat valamennyi szoftver. Már azt is sejteni lehet, honnan jön az ihlet.","shortLead":"Szinte rá sem fog ismerni az új iOS-re és más Apple-eszközök rendszereire, idén hosszú idő után teljesen megújulhat...","id":"20250311_apple-ios-ipados-19-macos-megujulas-felhasznaloi-felulet-ikonok-dizajn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5352d35d-5096-4be5-a018-1aec625934c9.jpg","index":0,"item":"887e13f8-c0fd-4665-9211-a9e94e131b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_apple-ios-ipados-19-macos-megujulas-felhasznaloi-felulet-ikonok-dizajn","timestamp":"2025. március. 11. 10:03","title":"Drámai változás jöhet idén az iPhone-okra, egy évtizede nem történt ilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424c91d0-fb24-47db-a6e6-8bd1f4a82c7a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fontos tudományetikai szempontra hívja fel a figyelmet Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke a rákstatisztikákról szóló egyik kutatással kapcsolatban.","shortLead":"Fontos tudományetikai szempontra hívja fel a figyelmet Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke...","id":"20250311_rak-daganat-halalozas-boncolas-magyar-statisztika-mok-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/424c91d0-fb24-47db-a6e6-8bd1f4a82c7a.jpg","index":0,"item":"ae365d33-c65b-4e55-84fa-06a6f05f36ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_rak-daganat-halalozas-boncolas-magyar-statisztika-mok-reagalas","timestamp":"2025. március. 11. 13:33","title":"Megszólalt a MOK a jelentősen torzító magyar rákstatisztikák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e227a0e-7142-459f-ae43-8545de8370fe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintegy 221 ezer ember egészségügyi adatai alapján a Harvard Egyetem kutatói arra jutottak, az amerikai egészségügyi miniszter, Robert F. Kennedy valótlanságot állít a növényi olajokról. A motivációja egyelőre nem ismert.","shortLead":"Mintegy 221 ezer ember egészségügyi adatai alapján a Harvard Egyetem kutatói arra jutottak, az amerikai egészségügyi...","id":"20250310_egeszseg-halalozas-kockazata-novenyi-olaj-vaj-fogyasztasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e227a0e-7142-459f-ae43-8545de8370fe.jpg","index":0,"item":"97a06639-8428-4afe-9bbc-5f9c5eeba631","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_egeszseg-halalozas-kockazata-novenyi-olaj-vaj-fogyasztasa","timestamp":"2025. március. 10. 20:03","title":"Egyértelmű eredmény: ha vaj helyett növényi olajat fogyaszt, csökken a halálozás kockázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b11e072-4960-449d-b21f-6dd46d26ae99","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az 55 éves tévés súlyos betegséggel küzdött.","shortLead":"Az 55 éves tévés súlyos betegséggel küzdött.","id":"20250312_Meghalt-Benyi-Ildiko-az-Onok-kertek-musorvezetoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b11e072-4960-449d-b21f-6dd46d26ae99.jpg","index":0,"item":"49ed46f8-6e96-4119-8499-845d02f22afd","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_Meghalt-Benyi-Ildiko-az-Onok-kertek-musorvezetoje","timestamp":"2025. március. 12. 10:12","title":"Meghalt Bényi Ildikó, az Önök kérték műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]