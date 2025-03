Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Best of műsort sugárzott a rádió.","shortLead":"Best of műsort sugárzott a rádió.","id":"20250317_Hetfo-reggel-elmaradt-a-Retro-Radio-reggeli-elo-musora-Bochkor-Gaborek-nem-mentek-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44.jpg","index":0,"item":"3f9371c9-9872-4951-ab0d-d75548ec28b3","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Hetfo-reggel-elmaradt-a-Retro-Radio-reggeli-elo-musora-Bochkor-Gaborek-nem-mentek-be","timestamp":"2025. március. 17. 08:14","title":"Hétfő reggel elmaradt a Retro Rádió reggeli élő műsora, Bochkor Gáborék nem mentek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99ba213-267d-4842-9fe0-17a9a4eea476","c_author":"Lenthár Balázs","category":"elet","description":"Mi okozta a XIX. század nagy szakállrobbanását? Mi az a császárbajusz, és miért viselt ilyet Hitler? Miért rövidült egyre a divatdiktátor-hajlamokkal is rendelkező Führer pamacsa? Náci dolog-e a Hitler-bajusz? Arcszőrzet-történeti áttekintőnk következik.","shortLead":"Mi okozta a XIX. század nagy szakállrobbanását? Mi az a császárbajusz, és miért viselt ilyet Hitler? Miért rövidült...","id":"20250316_hitler-bajusz-eredete-szakall-tortenelem-chaplin-rohm-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d99ba213-267d-4842-9fe0-17a9a4eea476.jpg","index":0,"item":"307282d3-0707-4dbb-8962-37c69ec0ea2d","keywords":null,"link":"/elet/20250316_hitler-bajusz-eredete-szakall-tortenelem-chaplin-rohm-ebx","timestamp":"2025. március. 16. 13:30","title":"Hiába próbálták lebeszélni róla – így született a Hitler-bajusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967c5262-5df1-4613-9bcf-af8b09c587cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évtizedekbe is telhet az aknák eltávolítása és Szíria biztonságossá tétele.","shortLead":"Évtizedekbe is telhet az aknák eltávolítása és Szíria biztonságossá tétele.","id":"20250317_aknak-robbanoszerek-polgarhaboru-sziria-civil-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/967c5262-5df1-4613-9bcf-af8b09c587cf.jpg","index":0,"item":"844f2ba7-d769-439a-8349-e104cdce7b7e","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_aknak-robbanoszerek-polgarhaboru-sziria-civil-aldozatok","timestamp":"2025. március. 17. 09:33","title":"Aknák és más hátrahagyott robbanószerek végeztek az Aszad bukása után hazatérő szíriai civilek százaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy nemzet sem szabad, ha annak egy része is fenyegetett – írták.","shortLead":"Egy nemzet sem szabad, ha annak egy része is fenyegetett – írták.","id":"20250316_Az-MTK-szurkolok-is-felszolaltak-a-poloskazas-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec.jpg","index":0,"item":"caf549e7-dbab-4b2d-b70f-f020e82c2a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Az-MTK-szurkolok-is-felszolaltak-a-poloskazas-ellen","timestamp":"2025. március. 16. 17:14","title":"Az MTK-szurkolók is felszólaltak Orbán poloskázása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslat tartalmazza többek között, hogy a betiltott gyűléseken megjelentekre kiszabott pénzbírságot „a gyermekvédelem céljaira” kell költeni.","shortLead":"A javaslat tartalmazza többek között, hogy a betiltott gyűléseken megjelentekre kiszabott pénzbírságot „a...","id":"20250317_Benyujtottak-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0.jpg","index":0,"item":"2a8080d2-d92b-4479-807c-bb886afeeb80","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Benyujtottak-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 09:55","title":"Benyújtották a Pride-ot betiltó törvényjavaslatot, a résztvevőket is pénzbírsággal sújtanák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi bizottság tagjainak kevesebb mint egy órájuk volt, hogy átolvassák.","shortLead":"Az igazságügyi bizottság tagjainak kevesebb mint egy órájuk volt, hogy átolvassák.","id":"20250317_Ejfelkor-benyujtottak-tizkor-mar-targyalta-is-a-bizottsag-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a.jpg","index":0,"item":"a2f9c5be-4adf-49a9-b0c2-dbb006112c7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Ejfelkor-benyujtottak-tizkor-mar-targyalta-is-a-bizottsag-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot","timestamp":"2025. március. 17. 10:45","title":"Hétfő reggel benyújtották, tízkor már tárgyalta is a parlamenti bizottság a Pride-ot betiltó törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bcd734-375a-4994-a253-fe671b88d501","c_author":"Techet Péter","category":"360","description":"A legrosszabb történelmi hagyományokhoz nyúl vissza Orbán Viktor, amikor meghamisítja a szabadságharcot. A kiegyezés óta látjuk, hogy a maffiaállam uraitól és nem a „birodalomtól” kell a szuverenitást védeni. Techet Péter véleménye.","shortLead":"A legrosszabb történelmi hagyományokhoz nyúl vissza Orbán Viktor, amikor meghamisítja a szabadságharcot. A kiegyezés...","id":"20250317_1848-ota-voltak-kiserletek-a-szabadsagharc-elteritesere-Orban-viszi-a-primet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5bcd734-375a-4994-a253-fe671b88d501.jpg","index":0,"item":"767cb0f6-073c-43c0-8acc-a95b25bb1543","keywords":null,"link":"/360/20250317_1848-ota-voltak-kiserletek-a-szabadsagharc-elteritesere-Orban-viszi-a-primet","timestamp":"2025. március. 17. 11:10","title":"1848 óta próbálják eltéríteni a szabadságharcot, Orbán viszi a prímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507d62dc-c150-45c0-8513-bfe9ea1df986","c_author":"Galicza Dorina","category":"360","description":"CSOK, babaváró, munkáshitel – csak úgy repkednek a kormánytól a kamatmentesnek vagy vissza nem térítendőnek mondott támogatások, amelyekhez már a felvételkor gyereket kell ígérni, vagy a szülések után csökken a tartozás. Erre jön rá a családi adókedvezmény és az szja-mentesség, de mennyit nyerhet mindezekkel egy család? Végigszámoltuk a családtámogatási rendszert.","shortLead":"CSOK, babaváró, munkáshitel – csak úgy repkednek a kormánytól a kamatmentesnek vagy vissza nem térítendőnek mondott...","id":"20250316_csaladtamogatasi-rendszer-adokedvetmeny-hany-gyereket-szuljek-szja-hitel-csok-profit-gyerekvallalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/507d62dc-c150-45c0-8513-bfe9ea1df986.jpg","index":0,"item":"dc504215-5b41-41b8-a71e-99706e59c9e0","keywords":null,"link":"/360/20250316_csaladtamogatasi-rendszer-adokedvetmeny-hany-gyereket-szuljek-szja-hitel-csok-profit-gyerekvallalas","timestamp":"2025. március. 16. 10:30","title":"Much adó about nothing: mikor, hány gyereket kell szülnöm ahhoz, hogy a legtöbbet profitáljak az államból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]