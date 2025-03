Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Látszólag teljesen átlagos számok.","shortLead":"Látszólag teljesen átlagos számok.","id":"20250315_Kihuztak-a-lottoszamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab.jpg","index":0,"item":"7d877daa-27ca-467a-ad39-4e0735fcd979","keywords":null,"link":"/elet/20250315_Kihuztak-a-lottoszamokat","timestamp":"2025. március. 15. 20:44","title":"Kihúzták a lottószámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb9415a-7d03-4d22-afe5-8955ffb7a758","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250316_nok-tudomany-x-tamadas-otp-leallas-magas-vernyomas-kezelese-novenyi-olajok-zsir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cb9415a-7d03-4d22-afe5-8955ffb7a758.jpg","index":0,"item":"dd252703-d2ee-427f-a08a-e47ecad79a8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250316_nok-tudomany-x-tamadas-otp-leallas-magas-vernyomas-kezelese-novenyi-olajok-zsir","timestamp":"2025. március. 16. 12:00","title":"Ez történt: A valamirevaló férfiakat is kiábrándító női adatokat tettek közzé Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Magyar Péter 12+1 pontos, országjárással egybekötött tiszás “népszavazással” mozgósít, válaszul arra, hogy Orbán Viktor is elindította a Fidesz saját, de csak egykérdéses politikai szavazós akcióját. Abban hasonlítanak, hogy egyik se igazi referendum, de tartalmukban és így akár hatásukban nem is lehetnének eltérőbbek. ","shortLead":"Magyar Péter 12+1 pontos, országjárással egybekötött tiszás “népszavazással” mozgósít, válaszul arra, hogy Orbán Viktor...","id":"20250316_Sarkany-ellen-sarkanyfu-Sajat-markas-nepszavazassal-venne-fel-Orbannal-a-mozgositasi-versenyt-Magyar-Tisza-marcius-15-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35.jpg","index":0,"item":"19bacb56-a6fb-473d-a00a-e7416d633ab7","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Sarkany-ellen-sarkanyfu-Sajat-markas-nepszavazassal-venne-fel-Orbannal-a-mozgositasi-versenyt-Magyar-Tisza-marcius-15-ebx","timestamp":"2025. március. 16. 06:30","title":"Sárkány ellen sárkányfű? Magyar Péter saját márkás “népszavazásával” Orbánt hívja ki, de ez is inkább konzultáció, mint referendum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Akár több százezren is összegyűlhettek Belgrádban, hogy a kormány ellen tiltakozzanak.","shortLead":"Akár több százezren is összegyűlhettek Belgrádban, hogy a kormány ellen tiltakozzanak.","id":"20250316_vucsics-szerbia-tuntetes-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc.jpg","index":0,"item":"73992915-dadd-4587-a0d9-d6bd7915c96d","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_vucsics-szerbia-tuntetes-valtozas","timestamp":"2025. március. 16. 10:33","title":"Meg kell változnunk – közölte a szerb elnök a tüntető tömeg láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99ba213-267d-4842-9fe0-17a9a4eea476","c_author":"Lenthár Balázs","category":"elet","description":"Mi okozta a XIX. század nagy szakállrobbanását? Mi az a császárbajusz, és miért viselt ilyet Hitler? Miért rövidült egyre a divatdiktátor-hajlamokkal is rendelkező Führer pamacsa? Náci dolog-e a Hitler-bajusz? Arcszőrzet-történeti áttekintőnk következik.","shortLead":"Mi okozta a XIX. század nagy szakállrobbanását? Mi az a császárbajusz, és miért viselt ilyet Hitler? Miért rövidült...","id":"20250316_hitler-bajusz-eredete-szakall-tortenelem-chaplin-rohm-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d99ba213-267d-4842-9fe0-17a9a4eea476.jpg","index":0,"item":"307282d3-0707-4dbb-8962-37c69ec0ea2d","keywords":null,"link":"/elet/20250316_hitler-bajusz-eredete-szakall-tortenelem-chaplin-rohm-ebx","timestamp":"2025. március. 16. 13:30","title":"Hiába próbálták lebeszélni róla – így született a Hitler-bajusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b244adb5-0050-405e-95e1-6f42183d1c04","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Tőzsdére készül a „vásárolj most, fizess később” szolgáltatás svéd úttörője, ám nem Európában, hanem New York-ban.","shortLead":"Tőzsdére készül a „vásárolj most, fizess később” szolgáltatás svéd úttörője, ám nem Európában, hanem New York-ban.","id":"20250315_Fontos-valtozas-a-Magyarorszagon-is-ingyen-hiteleket-kinalo-Klarnanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b244adb5-0050-405e-95e1-6f42183d1c04.jpg","index":0,"item":"ce2d7466-8469-4714-9ebb-ecfe71b01099","keywords":null,"link":"/kkv/20250315_Fontos-valtozas-a-Magyarorszagon-is-ingyen-hiteleket-kinalo-Klarnanal","timestamp":"2025. március. 15. 11:14","title":"Fontos változás a Magyarországon is ingyen hiteleket kínáló Klarnánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5a5bcf-4c39-4662-9079-21ac17048dce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színművész a Tisza március 15-ei ünnepségén felolvasta az eredeti 12 pontot, hátha a Karmelitában is meghallják.","shortLead":"A színművész a Tisza március 15-ei ünnepségén felolvasta az eredeti 12 pontot, hátha a Karmelitában is meghallják.","id":"20250315_Nagy-Ervin-Nem-kerunk-az-Orban-altal-atirt-12-pontbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c5a5bcf-4c39-4662-9079-21ac17048dce.jpg","index":0,"item":"b2bc26c8-c433-439d-b5e0-52434bdbb0ca","keywords":null,"link":"/elet/20250315_Nagy-Ervin-Nem-kerunk-az-Orban-altal-atirt-12-pontbol","timestamp":"2025. március. 15. 16:07","title":"Nagy Ervin: Nem kérünk az átírt 12 pontból, mi Petőfi népe vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e50a9b3-69f3-415c-9c75-22d643abd5c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Családja nem adta fel a reményt, bíztak benne, hogy megtalálták a férfit. ","shortLead":"Családja nem adta fel a reményt, bíztak benne, hogy megtalálták a férfit. ","id":"20250316_peru-halasz-ocean-tulelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e50a9b3-69f3-415c-9c75-22d643abd5c1.jpg","index":0,"item":"03b5d7b6-f432-41e5-94ec-ba00350add99","keywords":null,"link":"/elet/20250316_peru-halasz-ocean-tulelo","timestamp":"2025. március. 16. 14:35","title":"Több mint három hónapja veszett nyoma egy perui halásznak, akit az utolsó pillanatban sikerült megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]