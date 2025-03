Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"232b6639-dab6-44c6-91ef-c48b742120c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi sajtó szerint az orosz konzul harmadikként léphetett Kossuth Lajos szobrához. ","shortLead":"A helyi sajtó szerint az orosz konzul harmadikként léphetett Kossuth Lajos szobrához. ","id":"20250316_debrecen-koszoruzas-orosz-konzul-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/232b6639-dab6-44c6-91ef-c48b742120c7.jpg","index":0,"item":"2ab424d5-f3ed-46b5-b5bf-a0fae47bd599","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_debrecen-koszoruzas-orosz-konzul-momentum","timestamp":"2025. március. 16. 20:27","title":"Kidobta a momentumos képviselő az orosz konzul március 15-ei koszorúját, a városvezetés szerint ezzel szégyent hozott Debrecenre és az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9081ffde-17b4-440e-9dbd-69284a61558e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az arcképelemzést már egy 10 évvel ezelőtt elfogadott jogszabály lehetővé teszi, de nem ilyen esetekre, hanem csak súlyos bűncselekményekre. Ahhoz, hogy a Pride-on felvonulók ellen is bevethető legyen, törvényt módosítanának.","shortLead":"Az arcképelemzést már egy 10 évvel ezelőtt elfogadott jogszabály lehetővé teszi, de nem ilyen esetekre, hanem csak...","id":"20250317_A-Pride-on-felvonulok-arckepelemzessel-valo-azonositasahoz-torvenyt-modositananak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9081ffde-17b4-440e-9dbd-69284a61558e.jpg","index":0,"item":"8393750e-6545-40b2-82ad-a95d32c19be0","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_A-Pride-on-felvonulok-arckepelemzessel-valo-azonositasahoz-torvenyt-modositananak","timestamp":"2025. március. 17. 20:59","title":"Törvényt módosítanának, hogy a Pride-on felvonulókat arcképelemzéssel azonosíthassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdc2256-48f0-4862-923f-04d4741d21bf","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Nem lehet petícióktól függővé tenni, ki kerüljön börtönbe és ki maradjon ott. És, ahogy Renner Erika ügye figyelmeztet, nem lehet az áldozatokat valódi védelem nélkül hagyni. Vélemény.","shortLead":"Nem lehet petícióktól függővé tenni, ki kerüljön börtönbe és ki maradjon ott. És, ahogy Renner Erika ügye figyelmeztet...","id":"20250317_revesz-sandor-renner-erika-bene-krisztian-alairasgyujtes-biroi-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccdc2256-48f0-4862-923f-04d4741d21bf.jpg","index":0,"item":"da8f2c09-75a9-4550-81ba-2f9b122cc33c","keywords":null,"link":"/360/20250317_revesz-sandor-renner-erika-bene-krisztian-alairasgyujtes-biroi-itelet","timestamp":"2025. március. 17. 19:42","title":"Révész Sándor: A petíciózástól a valódi védelemig – a Renner Erikával történtek tanulságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktorral példálózik a New York Times, amikor arról ír, hogyan lép fel Donald Trump az amerikai egyetemekkel szemben. Eközben az amerikai elnök összeállhat Oroszországgal – Európa ellen. Putyin csak erő hatására hajlik meg, Trumpot viszont legfeljebb az érdekli, hogy gyorsan pénzre váltsa az ukrán természeti kincseket. Boszniában pedig arról folyik vita, hogy ki tartóztassa le Milorad Dodikot. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Orbán Viktorral példálózik a New York Times, amikor arról ír, hogyan lép fel Donald Trump az amerikai egyetemekkel...","id":"20250316_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"39e2627a-2951-4c53-9226-ef8a9c7f2a3a","keywords":null,"link":"/360/20250316_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 16. 09:30","title":"Nemzetközi lapszemle: Putyin hiába akar macsónak látszani, berezel, ha szorult helyzetbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e16524-97ac-456e-a722-7e4777d449c9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A német Amazontól rendelt egy tesztelő egy erős AMD processzort. A csomag kézbesítésekor úgy tűnt, minden rendben van. Azonban amikor pár nap múlva dolgozni akart a CPU-val, jött a feketeleves.","shortLead":"A német Amazontól rendelt egy tesztelő egy erős AMD processzort. A csomag kézbesítésekor úgy tűnt, minden rendben van...","id":"20250316_hamis-amd-processzor-nemet-amazon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9e16524-97ac-456e-a722-7e4777d449c9.jpg","index":0,"item":"97626b52-5848-461f-8fce-1aafbce10eb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250316_hamis-amd-processzor-nemet-amazon","timestamp":"2025. március. 16. 08:03","title":"Vett egy menő AMD processzort az Amazonon, kicsomagolta, és kellemetlen meglepetés érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A nemzeti zászló és címer napja egyike annak a tucatnyi ünnep- és emléknapnak, amit a NER talált ki vagy újított meg magának a polgári, majd a keresztény-konzervatív kurzus sajátos, jeles napjainak emléket állítva. Van napja a Nemzeti Összetartozásnak, az Aranybullának, a hősöknek, az üldözött kulákoknak, de egész emlékéve volt az Aranycsapatnak, a Szent Koronának és Petőfinek is.","shortLead":"A nemzeti zászló és címer napja egyike annak a tucatnyi ünnep- és emléknapnak, amit a NER talált ki vagy újított meg...","id":"20250316_nemzeti-zaszlonap-fidesz-imazsepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a.jpg","index":0,"item":"11001eb9-9e2a-4dac-a15c-542bd1c3d11a","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_nemzeti-zaszlonap-fidesz-imazsepites","timestamp":"2025. március. 16. 11:02","title":"Ma van a nemzeti zászlónap, és ez csak egy a Fidesz által imázsépítésre használt emléknapok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Butch Wilmore és Suni Williams a tervek szerint csak nyolc napot töltött volna az űrállomáson.","shortLead":"Butch Wilmore és Suni Williams a tervek szerint csak nyolc napot töltött volna az űrállomáson.","id":"20250316_Kilenc-honap-utan-hazaindulhatnak-az-urallomason-rekedt-urhajosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"671e0d4f-4783-48c3-ab41-673f87d1773a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250316_Kilenc-honap-utan-hazaindulhatnak-az-urallomason-rekedt-urhajosok","timestamp":"2025. március. 16. 14:50","title":"Kilenc hónap után hazaindulhatnak az űrállomáson rekedt űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1058af2a-91e4-4119-bb33-3f9ae0015d7c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kaliforniai kutatóknak sikerült először szintetizálniuk a rozmaringban és a zsályában is megtalálható karnozinsavat, és úgy tűnik, ez komoly segítséget jelenthet az Alzheimer-kór elleni küzdelemben.","shortLead":"Kaliforniai kutatóknak sikerült először szintetizálniuk a rozmaringban és a zsályában is megtalálható karnozinsavat, és...","id":"20250317_rozmaring-zsalya-alzheimer-kor-karnozinsav-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1058af2a-91e4-4119-bb33-3f9ae0015d7c.jpg","index":0,"item":"ee5495de-62f9-4275-b967-8d5f28f717e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_rozmaring-zsalya-alzheimer-kor-karnozinsav-agy","timestamp":"2025. március. 17. 19:03","title":"Szereti a rozmaringot? És a zsályát? Segíthetnek küzdeni az Alzheimer-kór ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]