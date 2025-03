Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"be9c596a-3c8b-4c1b-b5dd-3a44fc3a6ec6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ennyiért nem lehetnek nyereségesek – mondják. ","shortLead":"Ennyiért nem lehetnek nyereségesek – mondják. ","id":"20250317_Toyota-szerint-nem-jon-ki-a-matek-az-europai-olcso-villanyautoknal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be9c596a-3c8b-4c1b-b5dd-3a44fc3a6ec6.jpg","index":0,"item":"b46fd4ac-42de-47bb-a062-fb3fd24b9358","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_Toyota-szerint-nem-jon-ki-a-matek-az-europai-olcso-villanyautoknal","timestamp":"2025. március. 17. 10:10","title":"A Toyota szerint nem jön ki a matek a 8 millió forintos európai villanyautóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d82dacb-d67f-4bd8-9a21-d78ee1991568","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője a múlt héten vehette át a kinevezését Orbán Viktor miniszterelnöktől. ","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője a múlt héten vehette át a kinevezését Orbán Viktor miniszterelnöktől. ","id":"20250316_deutsch-tamas-hadhazy-akos-zuglo-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d82dacb-d67f-4bd8-9a21-d78ee1991568.jpg","index":0,"item":"e7991aa1-0db4-45a6-b11e-1897c5acea45","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_deutsch-tamas-hadhazy-akos-zuglo-valasztas","timestamp":"2025. március. 16. 17:20","title":"Deutsch Tamás lett a Fidesz első embere Zuglóban, Hadházy Ákos szerint öröm lesz elverni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai türelmetlenség érthető volt, mert bár a jó kapcsolat már akkor is megvolt a magyar miniszterelnök és Donald Trump között, ám ez a gyakorlati együttműködésekben kevéssé látszott, sőt egy sor ügyben az amerikai érdekekkel szemben foglaltunk állást, legyen az a CEU elüldözése vagy orosz fegyverkereskedők kiadása.","shortLead":"Az amerikai türelmetlenség érthető volt, mert bár a jó kapcsolat már akkor is megvolt a magyar miniszterelnök és Donald...","id":"20250317_usaid-kormany-amerikai-kapcsolatok-diplomaciai-irat-panyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"97201bdc-c662-4a98-bd5c-8d8c530cd10b","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_usaid-kormany-amerikai-kapcsolatok-diplomaciai-irat-panyi","timestamp":"2025. március. 17. 13:09","title":"2018 végén még a USAID-del való együttműködéssel igyekezett tompítani az Orbán-kormány Trumpék türelmetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e5306-ed63-4d6e-9eee-2f9c991a6cd6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A boszniai Szerb Köztársaság elnöke erre közölte, hogy saját határrendőrséget alakítanak.","shortLead":"A boszniai Szerb Köztársaság elnöke erre közölte, hogy saját határrendőrséget alakítanak.","id":"20250317_Dodik-ellen-elfogatoparancsot-adott-ki-a-boszniai-hatarrendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d0e5306-ed63-4d6e-9eee-2f9c991a6cd6.jpg","index":0,"item":"9bc0c9d0-6261-4a4a-b901-9ed954c20447","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_Dodik-ellen-elfogatoparancsot-adott-ki-a-boszniai-hatarrendorseg","timestamp":"2025. március. 17. 18:58","title":"Dodik ellen elfogatóparancsot adott ki a boszniai határrendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bd9cce-5115-42a8-b3b6-f0b78fa83400","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt köztársasági elnök ismét egy külföldi eseményen vett részt. ","shortLead":"A volt köztársasági elnök ismét egy külföldi eseményen vett részt. ","id":"20250316_novak-katalin-baku-nemzetkozi-forum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59bd9cce-5115-42a8-b3b6-f0b78fa83400.jpg","index":0,"item":"66bf9ba4-e158-427c-8331-586e1bbd175a","keywords":null,"link":"/elet/20250316_novak-katalin-baku-nemzetkozi-forum","timestamp":"2025. március. 16. 20:53","title":"Novák Katalin most Bakuban aggódott a termékenységi ráta miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas évek. Pedig a modell története régebbre nyúlik vissza, mostani megújulásával pedig folytatja a Ford pár éve elkezdett új fejezetét. ","shortLead":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas...","id":"20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9.jpg","index":0,"item":"c6c3774c-fd94-4c9a-9b45-67ec7cb9f569","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","timestamp":"2025. március. 16. 15:30","title":"Visszatért a Ford legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"6103dc0e-128a-40ee-8681-a6dd82d0d9af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint ötvenen haltak meg egy diszkótűzben hétvégén, úgy tudni, hogy a klub kenőpénzért kapott működési engedélyt.","shortLead":"Több mint ötvenen haltak meg egy diszkótűzben hétvégén, úgy tudni, hogy a klub kenőpénzért kapott működési engedélyt.","id":"20250318_Korrupcio-ellen-tuntettek-a-gyaszolok-Eszak-Macedoniaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6103dc0e-128a-40ee-8681-a6dd82d0d9af.jpg","index":0,"item":"eb448784-db03-480a-b9e2-556fe95eb110","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_Korrupcio-ellen-tuntettek-a-gyaszolok-Eszak-Macedoniaban","timestamp":"2025. március. 18. 07:30","title":"Korrupció ellen tüntettek a gyászolók Észak-Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077b2bdb-118b-4fee-acda-0c4316ca8caa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 630 lóerős négyszemélyes luxuslimuzin bőven több, mint 6 méter hosszú, mégis 5,1 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra.","shortLead":"A 630 lóerős négyszemélyes luxuslimuzin bőven több, mint 6 méter hosszú, mégis 5,1 másodperc alatt katapultál 0-ról...","id":"20250317_ez-a-biturbo-v12-es-maybach-zeppelin-kimaxolja-a-luxus-fogalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/077b2bdb-118b-4fee-acda-0c4316ca8caa.jpg","index":0,"item":"9cb02cac-f918-41ab-aecc-03eb2536c30a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_ez-a-biturbo-v12-es-maybach-zeppelin-kimaxolja-a-luxus-fogalmat","timestamp":"2025. március. 17. 06:41","title":"Ez a biturbó V12-es Maybach Zeppelin kimaxolja a luxus fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]