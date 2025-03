Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e69afbb0-276e-4a35-b176-c68fbadfa16f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elszigetelt bázisokon a konfliktus nem példa nélküli, de rendkívül ritka.","shortLead":"Az elszigetelt bázisokon a konfliktus nem példa nélküli, de rendkívül ritka.","id":"20250318_antarktisz-kutatobazis-bantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e69afbb0-276e-4a35-b176-c68fbadfa16f.jpg","index":0,"item":"40145c10-853c-465d-b5a1-d29faa747f05","keywords":null,"link":"/elet/20250318_antarktisz-kutatobazis-bantalmazas","timestamp":"2025. március. 18. 09:05","title":"Több kutató kérte, hogy mentsék meg őket, mert bántalmazás történt egy antarktiszi bázison","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fb00f4-333a-4b6e-9edb-6e77c9dfea4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem zárult le a vizsgálat, így nem tudni, mi okozta több mint 600 ember rosszullétét Nagykőrösön. Az étkeztetést végző cég korábban azt közölte, hogy kielemezték az ételmintákat, az eredmény pedig negatív lett. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ugyanakkor azt írta, hogy ez a vizsgálat csak négy mikróbára terjedt ki, a hatóságok viszont mást is elemeznek.","shortLead":"Még nem zárult le a vizsgálat, így nem tudni, mi okozta több mint 600 ember rosszullétét Nagykőrösön. Az étkeztetést...","id":"20250318_Nagykorosi-rosszulletek-a-NEBIH-tovabbi-parameterekre-ellenorzi-az-etelmintakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8fb00f4-333a-4b6e-9edb-6e77c9dfea4f.jpg","index":0,"item":"8991cd01-632b-4dd2-9087-ecea9bcfc039","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Nagykorosi-rosszulletek-a-NEBIH-tovabbi-parameterekre-ellenorzi-az-etelmintakat","timestamp":"2025. március. 18. 11:32","title":"Nagykőrösi rosszullétek: Folyik a vizsgálat, a hatóságok még ellenőrzik a mintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85f2124-d3f6-4f27-897b-14ac54ea1b47","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az emberek nem szeretik, ha a szemükbe mondják az igazságot, mondja a HVG Kapitalizmus Balásyval című prémium hírleveleinek szerzője. Szerinte rossz, ha érzelmek alapján születnek politikai, gazdasági döntések. Ám ami egy cégnek jó, társadalmi szinten kevésbé szeretjük. Például azt, hogy a kormány eldöntötte, a társadalom alsó hetven százaléka nem kap jó oktatást, egészségügyet, lehetőséget, rájuk a gyárakban van szükség. ","shortLead":"Az emberek nem szeretik, ha a szemükbe mondják az igazságot, mondja a HVG Kapitalizmus Balásyval című prémium...","id":"20250317_Balasy-Zsolt-Hold-Alapkezelo-HVG-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d85f2124-d3f6-4f27-897b-14ac54ea1b47.jpg","index":0,"item":"b660b6ec-26a8-4f71-a808-a4409805e8fd","keywords":null,"link":"/360/20250317_Balasy-Zsolt-Hold-Alapkezelo-HVG-portre","timestamp":"2025. március. 17. 14:05","title":"Balásy Zsolt alapkezelő: Ha racionális tudsz maradni, amikor a legtöbben elveszítik a fejüket, sok pénzt tudsz keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0","c_author":"Földes Márton - Nagy Gábor","category":"360","description":"Csak korlátozott tűzszünetbe egyezett bele a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetésén Vlagyimir Putyin. Az energiarendszerek megkímélése jól jöhet Ukrajnának, de nem állítja meg az orosz offenzívát, amivel Moszkva igyekszik még jobb pozíciót szerezni a további tárgyalásokhoz.","shortLead":"Csak korlátozott tűzszünetbe egyezett bele a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetésén Vlagyimir Putyin...","id":"20250319_trump-putyin-targyalas-ukrajna-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0.jpg","index":0,"item":"99ab184b-4dfe-41ba-a887-dee3e6a9a787","keywords":null,"link":"/360/20250319_trump-putyin-targyalas-ukrajna-zelenszkij","timestamp":"2025. március. 19. 06:30","title":"Félútig ment a tűzszünetben a Trump kínálta mozgásterét tesztelő Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05779725-bed8-4366-ad31-287958239022","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tábla, felfestés és lámpa is volt a gyalogátkelőnél. ","shortLead":"Tábla, felfestés és lámpa is volt a gyalogátkelőnél. ","id":"20250318_Zebran-gazolt-egy-figyelmetlen-sofor-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05779725-bed8-4366-ad31-287958239022.jpg","index":0,"item":"a2dbe174-a597-4c39-8e28-e731042dbdea","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_Zebran-gazolt-egy-figyelmetlen-sofor-video","timestamp":"2025. március. 18. 08:11","title":"Zebrán gázolt egy figyelmetlen sofőr – videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d92dc13-7bc1-423a-9324-122437694ad6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A minisztérium őszre ígéri, hogy újra elérhetővé teszi az átalányfizetést, addig pedig részletfizetést biztosít.","shortLead":"A minisztérium őszre ígéri, hogy újra elérhetővé teszi az átalányfizetést, addig pedig részletfizetést biztosít.","id":"20250317_atalanydijas-szamlazasi-lehetoseg-okosmeros-aramfogyasztok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d92dc13-7bc1-423a-9324-122437694ad6.jpg","index":0,"item":"edf7f207-e03d-49af-8dca-38213d9cf1c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_atalanydijas-szamlazasi-lehetoseg-okosmeros-aramfogyasztok","timestamp":"2025. március. 17. 18:52","title":"Újra lesz átalánydíjas számlázás az okosmérős áramfogyasztóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bdd287-6631-478b-a12c-81e4c22aa0c2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2022 vége óta nem mutatott ilyen súlyos negatív tendenciát a K&H nagyvállalati növekedési indexe.","shortLead":"2022 vége óta nem mutatott ilyen súlyos negatív tendenciát a K&H nagyvállalati növekedési indexe.","id":"20250318_Minden-tizedik-magyar-nagyvallalat-leepitest-tervez-iden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71bdd287-6631-478b-a12c-81e4c22aa0c2.jpg","index":0,"item":"0d194dd0-32af-46b2-bbe8-7a411ff3864f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_Minden-tizedik-magyar-nagyvallalat-leepitest-tervez-iden","timestamp":"2025. március. 18. 13:57","title":"Minden tizedik magyar nagyvállalat leépítést tervez idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68897894-abec-4789-9019-2bc4b1d3bf14","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Kiengedhetik ugyan a börtönből, de bűnügyi felügyelet alá helyeznék Z. Zsoltot, aki letartóztatása előtt a fővárosi parkfenntartási biznisz fontos háttéremberének számított – értesült a HVG. Az ügyészség fellebbezett a döntés ellen. ","shortLead":"Kiengedhetik ugyan a börtönből, de bűnügyi felügyelet alá helyeznék Z. Zsoltot, aki letartóztatása előtt a fővárosi...","id":"20250319_Kiengedtek-a-bortonbol-parkfenntartasi-biznisz-korabbi-kozponti-figurajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68897894-abec-4789-9019-2bc4b1d3bf14.jpg","index":0,"item":"4de65eab-afc2-4a4f-aac9-378c9ea68339","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Kiengedtek-a-bortonbol-parkfenntartasi-biznisz-korabbi-kozponti-figurajat","timestamp":"2025. március. 19. 06:15","title":"Kiengedhetik a börtönből a parkfenntartási biznisz korábbi fontos figuráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]