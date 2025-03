Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"715185bc-30fa-4de7-a6b4-a8081e3d8a6c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az uniós külügyminiszterek tanácsát követően Szijjártó Péter kifejtette, hogy szerinte az EU elszigetelődik az orosz–ukrán háborúban, az viszont a külügyminiszter szavaiból derült ki, hogy Magyarország az EU-n belül szigetelődött el.","shortLead":"Az uniós külügyminiszterek tanácsát követően Szijjártó Péter kifejtette, hogy szerinte az EU elszigetelődik...","id":"20250317_karpatalja_szijjarto-peter_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/715185bc-30fa-4de7-a6b4-a8081e3d8a6c.jpg","index":0,"item":"6c447c08-0648-4d88-88bc-4db76693ddd2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250317_karpatalja_szijjarto-peter_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 17. 15:57","title":"Szijjártó: Az ukránok mindig csak kérnek, sőt, követelnek, és nem szokták megköszönni a segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdc2256-48f0-4862-923f-04d4741d21bf","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Nem lehet petícióktól függővé tenni, ki kerüljön börtönbe és ki maradjon ott. És, ahogy Renner Erika ügye figyelmeztet, nem lehet az áldozatokat valódi védelem nélkül hagyni. Vélemény.","shortLead":"Nem lehet petícióktól függővé tenni, ki kerüljön börtönbe és ki maradjon ott. És, ahogy Renner Erika ügye figyelmeztet...","id":"20250317_revesz-sandor-renner-erika-bene-krisztian-alairasgyujtes-biroi-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccdc2256-48f0-4862-923f-04d4741d21bf.jpg","index":0,"item":"da8f2c09-75a9-4550-81ba-2f9b122cc33c","keywords":null,"link":"/360/20250317_revesz-sandor-renner-erika-bene-krisztian-alairasgyujtes-biroi-itelet","timestamp":"2025. március. 17. 19:42","title":"Révész Sándor: A petíciózástól a valódi védelemig – a Renner Erikával történtek tanulságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d0d322-3d1a-4e3a-a594-322d3b4ed0a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett az első előzetes a klasszikus családi vígjáték második részéhez.","shortLead":"Megérkezett az első előzetes a klasszikus családi vígjáték második részéhez.","id":"20250319_Jamie-Lee-Curtis-es-Lindsay-Lohan-ujra-testet-cserel-a-Nem-ferek-a-borodbe-folytatasaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65d0d322-3d1a-4e3a-a594-322d3b4ed0a4.jpg","index":0,"item":"c8c606de-b932-44fa-83e6-47f412ce0fa6","keywords":null,"link":"/kultura/20250319_Jamie-Lee-Curtis-es-Lindsay-Lohan-ujra-testet-cserel-a-Nem-ferek-a-borodbe-folytatasaban","timestamp":"2025. március. 19. 13:10","title":"Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan újra testet cserél a Nem férek a bőrödbe folytatásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f616d3-d4c6-4842-8132-171b19d51906","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Oracle lehet a TikTok „biztonsági partnere” az Egyesült Államokban, így a platform elérhető maradhat az országban. Hasonló kezdeményezése azonban már volt a TikToknak, így kérdés, hogy az új biztonsági garanciák elegendőek lesznek-e.","shortLead":"Az Oracle lehet a TikTok „biztonsági partnere” az Egyesült Államokban, így a platform elérhető maradhat az országban...","id":"20250319_bytedance-tiktok-egyesult-allamok-oracle-megallapodas-biztonsagi-aggalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59f616d3-d4c6-4842-8132-171b19d51906.jpg","index":0,"item":"f06f5cd9-7810-4c0d-a4cd-c5c29f41c920","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_bytedance-tiktok-egyesult-allamok-oracle-megallapodas-biztonsagi-aggalyok","timestamp":"2025. március. 19. 09:03","title":"Közel lehet a megállapodás: így menekülhet meg a TikTok amerikai üzletága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a33e9e-9d42-4136-b472-d559bd6031f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Német-Weingartner Lilla váltja Pintér Istvánt az NGM alá tartozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság élén.","shortLead":"Német-Weingartner Lilla váltja Pintér Istvánt az NGM alá tartozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság élén.","id":"20250318_NKFH-elnok-pinter-istvan-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6a33e9e-9d42-4136-b472-d559bd6031f7.jpg","index":0,"item":"8dfe89f9-39c0-4c7b-bebf-3d8b43ca76fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_NKFH-elnok-pinter-istvan-kirugas","timestamp":"2025. március. 18. 09:26","title":"Januárban kinevezték, azóta már ki is rúgták a fogyasztóvédelem első emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d369de-34e0-4ec2-be47-fb71e8098af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtőre és mikróra gyűjt a mentők szervezete a Budapestre rendelt munkatársaknak, hogy meg tudják melegíteni az ételt, amit egy cég ajánlott fel számukra – írja a 444.hu. ","shortLead":"Hűtőre és mikróra gyűjt a mentők szervezete a Budapestre rendelt munkatársaknak, hogy meg tudják melegíteni az ételt...","id":"20250319_mentok-mikro-huto-gyujtes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d369de-34e0-4ec2-be47-fb71e8098af2.jpg","index":0,"item":"19839ec2-ec41-45b3-af9a-29d6cb7e2c18","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_mentok-mikro-huto-gyujtes","timestamp":"2025. március. 19. 12:17","title":"Mikróra és hűtőre gyűjtenek a mentőknek, hogy megehessék a nekik felajánlott ételt, a mentőszolgálat szerint ez provokáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f55dbb6-f629-44de-9d5c-75fc596c8c34","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nem kellett sokat várni, hogy a félelmek beigazolódjanak, és az Orbán-kormány valóban politikai célokra használja az arcfelismerő kamerákat. Az állami megfigyelés rendszerére bizonyítékot szolgáltatott a Fidesz legújabb – alkotmányozással is egybekötött – törvénykezése.","shortLead":"Nem kellett sokat várni, hogy a félelmek beigazolódjanak, és az Orbán-kormány valóban politikai célokra használja...","id":"20250319_arcfelismero-programok-tuntetes-gyulekezesi-jog-pride-fulbemaszo-hajlam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f55dbb6-f629-44de-9d5c-75fc596c8c34.jpg","index":0,"item":"a7249a6d-6bc0-4c6b-8c06-d1cc01f7ce28","keywords":null,"link":"/360/20250319_arcfelismero-programok-tuntetes-gyulekezesi-jog-pride-fulbemaszo-hajlam","timestamp":"2025. március. 19. 10:16","title":"Kínai úton a kormány: a Pride-tiltás árnyékában összekapcsolta a megfigyelési adatbázisokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Aki teheti, védekezzen a fagykár ellen.","shortLead":"Aki teheti, védekezzen a fagykár ellen.","id":"20250318_minusz-12-fok-ejszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"35961f4b-1c33-4779-959c-cd838735f0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_minusz-12-fok-ejszaka","timestamp":"2025. március. 18. 16:23","title":"Mínusz 12 fok is lehet éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]