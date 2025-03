Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0b35f6fb-8740-4a62-90cd-e90dd87649eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig kitartóan fagy éjjel, de a hőmérséklet szerdán tovább emelkedik.","shortLead":"Még mindig kitartóan fagy éjjel, de a hőmérséklet szerdán tovább emelkedik.","id":"20250319_Fagyos-reggel-utan-visszalopakodik-a-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b35f6fb-8740-4a62-90cd-e90dd87649eb.jpg","index":0,"item":"5edb0cf2-1a18-485f-8893-f6f593923805","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Fagyos-reggel-utan-visszalopakodik-a-tavasz","timestamp":"2025. március. 19. 08:07","title":"Fagyos reggel után visszalopakodik a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782583cf-3961-42c5-b1c3-71949661e61e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a júniusban indult, eredetileg 8 naposra tervezett küldetés egyedülálló módon hosszúra nyúlt, a leghosszabb űrutazás rekordját meg sem közelítették a napokban hazatérő asztronauták. Az űrhajósok közérzetét sok minden befolyásolja, valaki egy évet is el tud tölteni a súlytalanságban, valakit viszont egyetlen hét is egy életre megvisel. ","shortLead":"Bár a júniusban indult, eredetileg 8 naposra tervezett küldetés egyedülálló módon hosszúra nyúlt, a leghosszabb...","id":"20250318_urben-ragadt-urhajosok-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/782583cf-3961-42c5-b1c3-71949661e61e.jpg","index":0,"item":"92344222-1556-4270-acf6-3ebb679d5653","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_urben-ragadt-urhajosok-visszateres","timestamp":"2025. március. 18. 04:28","title":"Kilenc hónap után térnek vissza az űrben rekedt asztronauták, de még így is távol vannak a rekordtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő, de az itt felsorakozó munkahelyi rejtélyek megérdemlik a figyelmet és a türelmet is. Spoilermentes ajánló.","shortLead":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő...","id":"20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6.jpg","index":0,"item":"a1bbffd9-38d5-43e1-8311-b3ab010a7d91","keywords":null,"link":"/elet/20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","timestamp":"2025. március. 17. 15:50","title":"Ezek a főnökök rosszabbak még az ön főnökeinél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Palesztin hatóságok szerint legalább kétszáz halott van. Az izraeli hadsereg közlése alapján több tucat célpontot találtak el, a csapásokat pedig addig folytatják „amíg szükséges”.","shortLead":"Palesztin hatóságok szerint legalább kétszáz halott van. Az izraeli hadsereg közlése alapján több tucat célpontot...","id":"20250318_Izrael-legicsapasokat-hajtott-vegre-Gazaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6.jpg","index":0,"item":"f427eae5-3bcb-43dc-a685-b44774c83b79","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_Izrael-legicsapasokat-hajtott-vegre-Gazaban","timestamp":"2025. március. 18. 05:35","title":"Izrael légicsapásokat hajtott végre Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650d3a5a-88e1-4da1-a38b-1b8410809ce0","c_author":"Békesi László","category":"360","description":"„Az 1995-ös magyar stabilizációs program előkészítésének és végrehajtásának objektív szakmai elemzése, erényeinek és hiányosságainak feltárása és értékelése, tapasztalatainak felhasználása ma még hiányzik, és a mai magyar politikai légkörben egyelőre lehetetlen” – írja visszatekintésében Békesi László, a Horn-kormány első pénzügyminisztere, aki a miniszterelnökkel való hadakozás kilátástalanságába belefáradva 1995. január 29-én bejelentette lemondását. A harminc éve, 1995. március 12-én bejelentett stabilizációs programról a Magyar Nemzeti Bank elnökének, Surányi Györgynek és Bokros Lajosnak, a Békesi Lászlót váltó pénzügyminiszternek a visszatekintését közöltük. Békesi László az 1994. május 11-től 1995. február 28-ig terjedő időszak fejleményeit tekinti át. Memoárját szerkesztve, minimális rövidítésekkel tesszük közzé.","shortLead":"„Az 1995-ös magyar stabilizációs program előkészítésének és végrehajtásának objektív szakmai elemzése, erényeinek és...","id":"20250318_Bekesi-Laszlo-a-Bokros-csomagrol-horn-gyula-stabilizacios-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/650d3a5a-88e1-4da1-a38b-1b8410809ce0.jpg","index":0,"item":"4e864471-28df-43b1-a408-a8109452a906","keywords":null,"link":"/360/20250318_Bekesi-Laszlo-a-Bokros-csomagrol-horn-gyula-stabilizacios-program","timestamp":"2025. március. 18. 13:32","title":"Békesi László a Bokros-csomagról: Horn Gyula végül élére állt annak a programnak, amelyet minden lehetséges eszközzel halogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nehéz idők jönnek a transzatlanti viszonyban. Sokkal többet számít akár az Európai Tanács bármelyik határozatánál, hogy Macron francia elnök bevette a briteket az új Európa-politika alakításába. Donald Trump sokat tanulhatna a lengyel Szolidaritás egykori kulcsfigurájától, a későbbi államfőtől, Lech Walesától. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Nehéz idők jönnek a transzatlanti viszonyban. Sokkal többet számít akár az Európai Tanács bármelyik határozatánál...","id":"20250317_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"05defffe-7e98-411a-8724-5c4d4c3785ad","keywords":null,"link":"/360/20250317_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 17. 10:30","title":"Guardian-vélemény: Trump mézesheteinek vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét. Majd megérkezett Varga Zs. András közleménye, amelyben a Kúria elnöke a bírák demonstrációját okolja a politikai eszkalálódásért, majd azt veti az érintettek szemére, hogy Magyar Péteren senki nem háborodott fel.","shortLead":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét...","id":"20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97.jpg","index":0,"item":"e1ee40e4-5ab5-4485-9a78-48729180a562","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 14:00","title":"A Kúria elnöke szerint lehet tiltakozni a poloskázás ellen, Magyar Péter szavairól viszont Rákosi jut eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f8345c-a51d-4890-aa65-0eb1d8a83791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pride betiltását célzó Stop Pride törvényjavaslat elfogadása mellett a keddi plenáris ülésen a képviselők hosszan vitáztak az Alaptörvényt immár tizenötödszörre módosító jogszabálycsomagról is.","shortLead":"A Pride betiltását célzó Stop Pride törvényjavaslat elfogadása mellett a keddi plenáris ülésen a képviselők hosszan...","id":"20250318_Parlament-Orszaggyules-Stop-Pride-elo-kozvetites-percrol-percre-vita-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65f8345c-a51d-4890-aa65-0eb1d8a83791.jpg","index":0,"item":"903f4328-df97-4498-8043-76ed9c303bae","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Parlament-Orszaggyules-Stop-Pride-elo-kozvetites-percrol-percre-vita-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 10:14","title":"A Momentum füstgyertyákat gyújtott és a szovjet himnuszt játszotta az ülésteremben, amikor a Pride betiltását megszavazták a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]