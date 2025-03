Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9081ffde-17b4-440e-9dbd-69284a61558e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az arcképelemzést már egy 10 évvel ezelőtt elfogadott jogszabály lehetővé teszi, de nem ilyen esetekre, hanem csak súlyos bűncselekményekre. Ahhoz, hogy a Pride-on felvonulók ellen is bevethető legyen, törvényt módosítanának.","shortLead":"Az arcképelemzést már egy 10 évvel ezelőtt elfogadott jogszabály lehetővé teszi, de nem ilyen esetekre, hanem csak...","id":"20250317_A-Pride-on-felvonulok-arckepelemzessel-valo-azonositasahoz-torvenyt-modositananak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9081ffde-17b4-440e-9dbd-69284a61558e.jpg","index":0,"item":"8393750e-6545-40b2-82ad-a95d32c19be0","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_A-Pride-on-felvonulok-arckepelemzessel-valo-azonositasahoz-torvenyt-modositananak","timestamp":"2025. március. 17. 20:59","title":"Törvényt módosítanának, hogy a Pride-on felvonulókat arcképelemzéssel azonosíthassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci tudósok egészen jól állnak ennek megvalósításával.","shortLead":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci...","id":"20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8.jpg","index":0,"item":"8109a773-da59-4b3b-a46b-4b450b6732ae","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","timestamp":"2025. március. 18. 12:00","title":"Sötétben világító fák, otthon világító bútorok jöhetnek – és még értelmük is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kupakmizéria történt a népszerű üdítőnél.","shortLead":"Kupakmizéria történt a népszerű üdítőnél.","id":"20250319_coca-cola-zero-light-kupak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47.jpg","index":0,"item":"9a5f9e6f-7a00-405d-862d-394c1ae704ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_coca-cola-zero-light-kupak","timestamp":"2025. március. 19. 07:21","title":"Ön is észrevette, hogy volt valami furcsaság az utóbbi időben a coca-colás üvegeken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f616d3-d4c6-4842-8132-171b19d51906","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Oracle lehet a TikTok „biztonsági partnere” az Egyesült Államokban, így a platform elérhető maradhat az országban. Hasonló kezdeményezése azonban már volt a TikToknak, így kérdés, hogy az új biztonsági garanciák elegendőek lesznek-e.","shortLead":"Az Oracle lehet a TikTok „biztonsági partnere” az Egyesült Államokban, így a platform elérhető maradhat az országban...","id":"20250319_bytedance-tiktok-egyesult-allamok-oracle-megallapodas-biztonsagi-aggalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59f616d3-d4c6-4842-8132-171b19d51906.jpg","index":0,"item":"f06f5cd9-7810-4c0d-a4cd-c5c29f41c920","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_bytedance-tiktok-egyesult-allamok-oracle-megallapodas-biztonsagi-aggalyok","timestamp":"2025. március. 19. 09:03","title":"Közel lehet a megállapodás: így menekülhet meg a TikTok amerikai üzletága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Trump-barát ketrecharcos szerint az illegális bevándorlási hullám pusztítást okoz Írországban. ","shortLead":"A Trump-barát ketrecharcos szerint az illegális bevándorlási hullám pusztítást okoz Írországban. ","id":"20250318_Conor-McGregor-Feher-Haz-Donald-Trump-bevandorlas-ellenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f.jpg","index":0,"item":"dd35f2e8-0260-4b3f-893e-0f9bbf981782","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Conor-McGregor-Feher-Haz-Donald-Trump-bevandorlas-ellenes","timestamp":"2025. március. 18. 11:32","title":"Conor McGregor a Fehér Házban járt, ahol bevándorlásellenes nézeteit fejtegette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b7452a-dbff-44d4-8188-27feb0fa6e55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem feltétlenül drágább a Fehér Lótusz című sorozatban látható paradicsomi környezet, mint ha valamelyik hazai Tiborcz-szállodában akarnánk megszállni.","shortLead":"Nem feltétlenül drágább a Fehér Lótusz című sorozatban látható paradicsomi környezet, mint ha valamelyik hazai...","id":"20250319_feher-lotusz-sorozat-thaifold-szalladoak-arak-tiborcz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85b7452a-dbff-44d4-8188-27feb0fa6e55.jpg","index":0,"item":"8708ef9c-9c02-4a32-8abc-5462858a0674","keywords":null,"link":"/elet/20250319_feher-lotusz-sorozat-thaifold-szalladoak-arak-tiborcz","timestamp":"2025. március. 19. 09:00","title":"Megnéztük, mennyibe fájna egy igazi Fehér Lótusz-rajongó thaiföldi álomutazása a tavaszi szünetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef56ad53-2776-4b39-98a2-675fd2c7bd6b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi és a nő Isten képmását hordozza, méltóságát ezért tőle kapja – írja Fabiny Tamás.","shortLead":"A férfi és a nő Isten képmását hordozza, méltóságát ezért tőle kapja – írja Fabiny Tamás.","id":"20250317_fabiny-tamas-puspok-orban-beszed-poloska-teologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef56ad53-2776-4b39-98a2-675fd2c7bd6b.jpg","index":0,"item":"902c4542-82bf-4998-845b-34557fc4691f","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_fabiny-tamas-puspok-orban-beszed-poloska-teologia","timestamp":"2025. március. 17. 14:40","title":"Fabiny püspök Orbán poloskás beszédéről: Egy keresztény politikust éppen a hite kell hogy megvédjen attól, hogy ilyen súlyos kifejezésekkel éljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaef067-c957-49ac-9840-b49c70889f3a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csupa gyártói márkás terméken keresztül bizonygatja a kormány, hogy az árrésstopnak óriási hatása van.","shortLead":"Csupa gyártói márkás terméken keresztül bizonygatja a kormány, hogy az árrésstopnak óriási hatása van.","id":"20250318_arresstop-tejtermek-50-szazalek-olcsobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaef067-c957-49ac-9840-b49c70889f3a.jpg","index":0,"item":"0757c697-f667-4d1f-ae8c-8e445dce2c21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_arresstop-tejtermek-50-szazalek-olcsobb","timestamp":"2025. március. 18. 14:21","title":"A kormány szerint bámulatos az árréssapka hatása, több tucat termék ára felére csökkent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]