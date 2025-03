Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c7567dbd-d8ef-4ca1-92ad-a49bd0a5d341","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Új gazdára vár egy kiváló állapotú és igen ritka Lancia Delta HF Integrale Evo 2.","shortLead":"Új gazdára vár egy kiváló állapotú és igen ritka Lancia Delta HF Integrale Evo 2.","id":"20250319_nem-veletlenul-kernek-52-millio-forintot-ezert-a-regi-lancia-delta-hf-integrale","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7567dbd-d8ef-4ca1-92ad-a49bd0a5d341.jpg","index":0,"item":"61686650-da24-4ceb-8b7a-f7c128886dc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_nem-veletlenul-kernek-52-millio-forintot-ezert-a-regi-lancia-delta-hf-integrale","timestamp":"2025. március. 19. 07:21","title":"Nem véletlenül kérnek 52 millió forintot ezért a régi Lanciáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf247965-82ed-4147-8572-e9b43e17394c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A dél-korerai hatóságok elsődleges megállapítása szerint az Air Busan egyik Airbus A321-es repülőgépének rakterében egy power bank okozott tüzet, ami miatt végül evakuálni kellett az utasokat.","shortLead":"A dél-korerai hatóságok elsődleges megállapítása szerint az Air Busan egyik Airbus A321-es repülőgépének rakterében...","id":"20250318_air-busan-repulogep-baleset-power-bank-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf247965-82ed-4147-8572-e9b43e17394c.jpg","index":0,"item":"c71c35e4-f226-4898-90c0-46a24b12278d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_air-busan-repulogep-baleset-power-bank-akkumulator","timestamp":"2025. március. 18. 15:03","title":"Külső akkumulátor miatt kapott lángra az Air Busan egyik személyszállító repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI 7-et. A gyakorlatban ez sok új funkciót jelent a mobilokon. A szoftverfrissítés érkezésére több körben számíthatnak az érintettek.","shortLead":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI...","id":"20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c.jpg","index":0,"item":"92b5dfff-0fcd-4d7c-b99b-36d5e52f7ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","timestamp":"2025. március. 19. 08:03","title":"Ha Samsung mobilja van, vésse be a naptárába ezt: kap majd egy csomó mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa752b7-9b20-41e9-ae91-066fc617867c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A probléma hátterében genetikai tényezők állhatnak, a társadalom 14 százaléka érintett lehet.","shortLead":"A probléma hátterében genetikai tényezők állhatnak, a társadalom 14 százaléka érintett lehet.","id":"20250318_koriander-hatasa-szaga-ize-szappan-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fa752b7-9b20-41e9-ae91-066fc617867c.jpg","index":0,"item":"ebb4a627-386b-43b8-a7dd-e95634189ca0","keywords":null,"link":"/elet/20250318_koriander-hatasa-szaga-ize-szappan-poloska","timestamp":"2025. március. 18. 05:01","title":"Poloskaszagúnak és szappanízűnek érzi a koriandert? Nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e506ae-d51c-4719-8090-3d23b156e27c","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"A kormány célja a megfélemlítés és az, hogy már előzetesen elrettentsen mindenkit a Pride-on való részvételtől. A retorziókkal nem is a szervezőkre céloznak elsősorban, hanem a résztvevők számát csökkentenék – magyarázza Hegyi Szabolcs. Szerinte valójában minél többen vesznek részt az eseményen, annál kisebb a kockázata, hogy bárki ellen is eljárást indítsanak.","shortLead":"A kormány célja a megfélemlítés és az, hogy már előzetesen elrettentsen mindenkit a Pride-on való részvételtől...","id":"20250319_Gyulekezesi-torveny-Pride-betiltas-Hegyi-Szabolcs-Tarsasag-a-Szabadsagjogokert-TASZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2e506ae-d51c-4719-8090-3d23b156e27c.jpg","index":0,"item":"ec91e13a-0294-4979-b676-fc0157672c05","keywords":null,"link":"/360/20250319_Gyulekezesi-torveny-Pride-betiltas-Hegyi-Szabolcs-Tarsasag-a-Szabadsagjogokert-TASZ","timestamp":"2025. március. 19. 15:07","title":"A TASZ szakértője szerint nem a gyerekeket védi, hanem a szülők és a gyerekek jogait is sérti a gyülekezési törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d522326b-4b36-4087-89e7-03a8a9ca799a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő szerint azért használt Orbán többes számot (poloskák), mert Magyar Péter exe is készített titokban felvételeket.","shortLead":"A fideszes képviselő szerint azért használt Orbán többes számot (poloskák), mert Magyar Péter exe is készített titokban...","id":"20250317_Ujabb-poloskakat-azonositott-be-Kosa-Lajos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d522326b-4b36-4087-89e7-03a8a9ca799a.jpg","index":0,"item":"5165f8bb-12d6-4dae-b682-d68674bf6ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Ujabb-poloskakat-azonositott-be-Kosa-Lajos","timestamp":"2025. március. 17. 19:16","title":"Újabb poloskákat azonosított be Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24468812-f386-40ad-947f-1d44c8bf5593","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két új mesterségesintelligencia-modellt is kiadott a „kínai Google-ként” is emlegetett Baidu: az Ernie X1, valamint az Ernie 4.5 a cég szerint az OpenAI-jal és a DeepSekkel is versenyre tud kelni.","shortLead":"Két új mesterségesintelligencia-modellt is kiadott a „kínai Google-ként” is emlegetett Baidu: az Ernie X1, valamint...","id":"20250317_baidu-ernie-x1-mesterseges-uj-intelligencia-modellek-kina-verseny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24468812-f386-40ad-947f-1d44c8bf5593.jpg","index":0,"item":"fe0775c0-6251-4f2b-8289-ec83a2fe23d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_baidu-ernie-x1-mesterseges-uj-intelligencia-modellek-kina-verseny","timestamp":"2025. március. 17. 18:03","title":"99%-kal olcsóbb a ChatGPT-nél a „kínai Google” legújabb MI-je, ami még a DeepSeeknek is feladhatja a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet beszélünk róla. A várandósság vagy a szülés miatt kialakult aranyérre ez fokozottan igaz. Cikkünkben összeszedtük, mit érdemes tudni az ebben az időszakban kialakult betegségről.","shortLead":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet...","id":"20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e.jpg","index":0,"item":"f50775c0-aae9-4785-b03e-b8f390395830","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","timestamp":"2025. március. 19. 07:30","title":"Szinte mindenki küzd vele, mégsem szólnak előre: mindent a várandósság alatt kialakuló aranyérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""}]