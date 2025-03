Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre komolyabb problémát jelent a világban az antibiotikum-rezisztencia, és nem is könnyű az ez ellen küzdő készítmények fejlesztése. Ez azonban a jövőben megváltozhat.","shortLead":"Egyre komolyabb problémát jelent a világban az antibiotikum-rezisztencia, és nem is könnyű az ez ellen küzdő...","id":"20250313_Az-antibiotikum-rezisztencia-kialakulasaval-szemben-keresnek-uj-megoldast-szegedi-kutatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26.jpg","index":0,"item":"9ebec78f-18bd-4b78-9e84-402b8a22933d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_Az-antibiotikum-rezisztencia-kialakulasaval-szemben-keresnek-uj-megoldast-szegedi-kutatok","timestamp":"2025. március. 13. 17:03","title":"Áttörés jöhet a „csendes világjárvány” elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f16086-6bca-4fe0-94b9-b589114d958c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Csak akkor fogják vizsgálni az özvegyi nyugdíj igénylését, ha valaki vitatja, hogy az elhunyt házastársa valóban együtt élt vele.","shortLead":"Csak akkor fogják vizsgálni az özvegyi nyugdíj igénylését, ha valaki vitatja, hogy az elhunyt házastársa valóban együtt...","id":"20250314_ozvegyi-nyugdij-igenyles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0f16086-6bca-4fe0-94b9-b589114d958c.jpg","index":0,"item":"09d6be03-c1f9-4dcc-a5e4-dba77098fcca","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_ozvegyi-nyugdij-igenyles","timestamp":"2025. március. 14. 09:39","title":"Egyszerűbb lesz özvegyi nyugdíjhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A megkötött új szerződések volumene is jelentősen, 16 százalékkal csökkent 2024 elejéhez képest.","shortLead":"A megkötött új szerződések volumene is jelentősen, 16 százalékkal csökkent 2024 elejéhez képest.","id":"20250314_epitoipar-2025-januar-lejtmenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860.jpg","index":0,"item":"903f4750-d727-43a5-a322-a9eb6eccd4b6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250314_epitoipar-2025-januar-lejtmenet","timestamp":"2025. március. 14. 08:30","title":"Év elején is gyors ütemben folytatódott az építőipar lejtmenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A TV2-n futó sorozat gyártási költségvetéséből „mindössze” 2 milliárd forint a nem állami forrás. ","shortLead":"A TV2-n futó sorozat gyártási költségvetéséből „mindössze” 2 milliárd forint a nem állami forrás. ","id":"20250313_hvg-Hunyadi-sorozat-allami-tamogatas-kozel-a-24-milliardhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e.jpg","index":0,"item":"324f7bdc-1683-41d3-bab3-490a0b006b83","keywords":null,"link":"/360/20250313_hvg-Hunyadi-sorozat-allami-tamogatas-kozel-a-24-milliardhoz","timestamp":"2025. március. 13. 10:42","title":"Hunyadi-sorozat: még annál is több állami támogatást kapott, mint amiről eddig tudtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54af148a-84ff-4d7f-92d1-02e787460109","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Novák Előd szerint a törvényalkotási bizottság képviselői lapítottak.","shortLead":"Novák Előd szerint a törvényalkotási bizottság képviselői lapítottak.","id":"20250313_tab-kiss-laszlo-obuda-fizetes-novak-elod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54af148a-84ff-4d7f-92d1-02e787460109.jpg","index":0,"item":"16ccf6bf-e497-42bc-b17a-982aa62e0617","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_tab-kiss-laszlo-obuda-fizetes-novak-elod","timestamp":"2025. március. 13. 17:54","title":"Nem kerül az Országgyűlés elé a letartóztatott óbudai polgármester fizetésének ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A határidő lejárta előtti napon Magyarország végül beleegyezett abba, hogy az EU hat hónappal meghosszabbítsa a mintegy 2400 személy és szervezet elleni szankciós intézkedéseket. A büntetőintézkedések azokat sújtják, akik támogatják az Ukrajna elleni agressziót. A vétó elengedésének ára négy személy listáról történő lehúzása volt.","shortLead":"A határidő lejárta előtti napon Magyarország végül beleegyezett abba, hogy az EU hat hónappal meghosszabbítsa a mintegy...","id":"20250314_szankcio_veto_orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020.jpg","index":0,"item":"939e982c-66c7-45e2-a282-7fd6c7917d38","keywords":null,"link":"/eurologus/20250314_szankcio_veto_orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 11:11","title":"Szankciós lista: néhány névért cserébe elengedte a vétót a magyar kormány, Putyin barátja is megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Trump felhúzta magát az EU whiskyvámján, 200 százalékos borvámmal fenyeget. Az amerikai elnök szerint az EU „kizárólag azért jött létre, hogy kihasználja az USA-t”. Az uniós vámok valójában ellenlépések a Trump által korábban bejelentett acél- és alumíniumvámra.","shortLead":"Trump felhúzta magát az EU whiskyvámján, 200 százalékos borvámmal fenyeget. Az amerikai elnök szerint az EU „kizárólag...","id":"20250313_Trump-felhuzta-magat-az-EU-whiskeyvamjan-200-szazalekos-borvammal-fenyeget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226.jpg","index":0,"item":"f99741be-2bf7-4c5f-a1f6-4db17bd8d7e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Trump-felhuzta-magat-az-EU-whiskeyvamjan-200-szazalekos-borvammal-fenyeget","timestamp":"2025. március. 13. 13:44","title":"Kocsmai szinten folytatódik az USA és az EU vámháborúja: Trump 200%-kal sújtaná a borokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70aee7b3-e3d2-4e0e-af62-7d4875b40ff2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Trent Alexander-Arnold kedden, a PSG ellen sérült meg.","shortLead":"Trent Alexander-Arnold kedden, a PSG ellen sérült meg.","id":"20250314_trent-alexander-arnold-serules-ligakupa-donto-liverpool-newcastle-bajnokok-ligaja-psg-csere-conor-bradley-joe-gomez-fabrizio-romano-arne-slot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70aee7b3-e3d2-4e0e-af62-7d4875b40ff2.jpg","index":0,"item":"5ec84b06-b43a-48be-bbe0-9c3e9e6c4805","keywords":null,"link":"/sport/20250314_trent-alexander-arnold-serules-ligakupa-donto-liverpool-newcastle-bajnokok-ligaja-psg-csere-conor-bradley-joe-gomez-fabrizio-romano-arne-slot","timestamp":"2025. március. 14. 14:54","title":"Most már biztos, a Liverpool egyik legjobbja nem játszhat a Ligakupa-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]