[{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyelőre, úgy tűnik, a pénz nagy része nem megy sehova, marad állampapírban.","shortLead":"Egyelőre, úgy tűnik, a pénz nagy része nem megy sehova, marad állampapírban.","id":"20250320_Nagy-Marton-elmondta-hova-kerulnek-az-allampapirokbol-kifolyo-szazmilliard-forintok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"29a67c8b-6262-4044-9ef6-842f92108426","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Nagy-Marton-elmondta-hova-kerulnek-az-allampapirokbol-kifolyo-szazmilliard-forintok","timestamp":"2025. március. 20. 15:25","title":"Nagy Márton elmondta, hova kerülnek az állampapírokból kifolyó százmilliárd forintok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e41301-2d53-426b-a068-8af9b714a717","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ideális konyhai segéd lehet az Atom nevű humanoid robotból, melynek képességeit egy egészséges reggeli elkészítésével mutatta be a Dobot Robotics.","shortLead":"Ideális konyhai segéd lehet az Atom nevű humanoid robotból, melynek képességeit egy egészséges reggeli elkészítésével...","id":"20250319_dobot-robotics-atom-humanoid-robot-sef-reggeli-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46e41301-2d53-426b-a068-8af9b714a717.jpg","index":0,"item":"285fad54-ab8c-4e5c-a2e9-cd52836ea702","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_dobot-robotics-atom-humanoid-robot-sef-reggeli-video","timestamp":"2025. március. 19. 17:03","title":"Pirítóst készít reggelire, precízen tálal, és még mosolyog is a kínai robotséf – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b62caf-2a3b-43f9-ac7b-9e76b1483cf4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple állítólag már gőzerővel dolgozik a C2-es modemen, amit leghamarabb az iPhone 18 Pro és Pro Max kaphat majd meg.","shortLead":"Az Apple állítólag már gőzerővel dolgozik a C2-es modemen, amit leghamarabb az iPhone 18 Pro és Pro Max kaphat majd meg.","id":"20250319_apple-iphone-modem-c2-lapka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b62caf-2a3b-43f9-ac7b-9e76b1483cf4.jpg","index":0,"item":"dc4ea59e-cf10-4478-9fa4-6be3d12597a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_apple-iphone-modem-c2-lapka","timestamp":"2025. március. 19. 14:03","title":"Forradalmasítaná a csúcsmobiljait az Apple, saját modemet építhet beléjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök és követői új és veszélyes területre léptek be, vélekedik a Financial Times fő külpolitikai szakírója, Gideon Rachman.","shortLead":"Az amerikai elnök és követői új és veszélyes területre léptek be, vélekedik a Financial Times fő külpolitikai...","id":"20250319_Financial-Times-Gideon-Rachman-Trump-egyszerre-politikai-zseni-es-idiota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99.jpg","index":0,"item":"974b0b69-eaa7-446c-afd6-49d59df0bcfa","keywords":null,"link":"/360/20250319_Financial-Times-Gideon-Rachman-Trump-egyszerre-politikai-zseni-es-idiota","timestamp":"2025. március. 19. 15:15","title":"Financial Times-elemző: Trump egyszerre politikai zseni és idióta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2588a521-ce3f-4cf9-9ed9-e40f327e24e1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nagyon sokféle negatív érzést válthatnak ki belőlünk az éghajlatváltozással és a természet pusztulásával kapcsolatos jelenségek, ám az ökoszorongásnak lehet pozitív hatása is a pszichénkre. Hogyan juthatunk el a solastalgiától a biofíliáig?","shortLead":"Nagyon sokféle negatív érzést válthatnak ki belőlünk az éghajlatváltozással és a természet pusztulásával kapcsolatos...","id":"20250321_Kozos-felelmunk-amit-egyutt-gyogyithatunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2588a521-ce3f-4cf9-9ed9-e40f327e24e1.jpg","index":0,"item":"e484414d-7068-4a6d-8cbd-f744873e840d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250321_Kozos-felelmunk-amit-egyutt-gyogyithatunk","timestamp":"2025. március. 21. 08:40","title":"Közös félelmünk, amit együtt gyógyíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008e7f45-7805-4aa4-bc80-d6e819f1dc67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akciót végrehajtó teslás elmondta, korábban Elon Musk volt számára a Vasember. De már elmúlt. ","shortLead":"Az akciót végrehajtó teslás elmondta, korábban Elon Musk volt számára a Vasember. De már elmúlt. ","id":"20250320_tesla-elon-musk-tiltakozas-autogyar-donald-trump-bojkott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/008e7f45-7805-4aa4-bc80-d6e819f1dc67.jpg","index":0,"item":"659988b0-befe-4dac-89ab-870b00ca6867","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_tesla-elon-musk-tiltakozas-autogyar-donald-trump-bojkott","timestamp":"2025. március. 20. 12:47","title":"Óriási betűkkel véste bele egy Tesla-tulaj a tengerpart homokjába, hogy: „Ne vegyél Teslát!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Politico vendégszerzői szerint van jogi eszköz arra, hogy megmentsék az EU-t Orbántól. Az Economist szerint Putyin csapdát állított Trumpnak Ukrajna ügyében. Egy német professzor szerint szégyen, hogy Izrael egy, az antiszemitizmusról rendezendő konferenciára főként jobboldali radikális pártokat hívott meg, köztük az FPÖ-t és a Fideszt. Témák és vélemények a nemzetközi sajtóból.","shortLead":"A Politico vendégszerzői szerint van jogi eszköz arra, hogy megmentsék az EU-t Orbántól. Az Economist szerint Putyin...","id":"20250321_nemzetkozi-lapszemle-Der-Standard-kommentar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"c94437df-8d86-408c-a4a3-ed954da38def","keywords":null,"link":"/360/20250321_nemzetkozi-lapszemle-Der-Standard-kommentar","timestamp":"2025. március. 21. 10:30","title":"Budapest főpolgármestere továbbra is szabadlábon van. De holnap változhatnak a dolgok – gúnyos kommentár a Der Standardban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1943e74e-ea48-442a-a5eb-a43dccae7dff","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"A világ leggazdagabb országaiban az államadósság finanszírozásának költsége 2007 óta a legmagasabb szintet érte el tavaly, meghaladva a védelemre, a rendőrségre és a lakhatásra fordított összeget. A világ teljes adóssága eközben túllépte a 100 ezer milliárd dollárt.","shortLead":"A világ leggazdagabb országaiban az államadósság finanszírozásának költsége 2007 óta a legmagasabb szintet érte el...","id":"20250321_oecd-allamadossag-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1943e74e-ea48-442a-a5eb-a43dccae7dff.jpg","index":0,"item":"95814561-4f71-45a4-820c-6fc613587215","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_oecd-allamadossag-finanszirozas","timestamp":"2025. március. 21. 07:30","title":"Óriási adóssághegyen ül a világ – közel 20 éves csúcsra emelkedtek a finanszírozás terhei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]