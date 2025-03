Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek azzal a fiatal férfival szemben, aki miután megtudta, hogy alkoholista édesapja áron alul eladta a lakását, dühében halálra rugdosta.","shortLead":"Vádat emeltek azzal a fiatal férfival szemben, aki miután megtudta, hogy alkoholista édesapja áron alul eladta...","id":"20250319_Halalra-rugdosta-a-lakasukat-elherdalo-apjat-egy-20-eves-fiatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"df80d290-e829-4a7d-9061-89ebb173bb92","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Halalra-rugdosta-a-lakasukat-elherdalo-apjat-egy-20-eves-fiatal","timestamp":"2025. március. 19. 14:11","title":"Halálra rugdosta a lakásukat elherdáló apját egy 20 éves fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebec85cd-ffe0-466f-9241-005c8de4a01d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarországot (még) nem tájékoztatták, belsős információk szerint az Európai Bizottság azt vizsgálja, kapott-e a gyár tiltott állami támogatást Kínából.","shortLead":"Magyarországot (még) nem tájékoztatták, belsős információk szerint az Európai Bizottság azt vizsgálja, kapott-e a gyár...","id":"20250320_Az-EU-vizsgalhatja-a-szegedi-BYD-gyarat-tiltott-tamogatas-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebec85cd-ffe0-466f-9241-005c8de4a01d.jpg","index":0,"item":"b048d267-bd80-40d7-ba92-862d839d70ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Az-EU-vizsgalhatja-a-szegedi-BYD-gyarat-tiltott-tamogatas-miatt","timestamp":"2025. március. 20. 08:32","title":"Az EU vizsgálhatja a szegedi BYD-gyárat tiltott támogatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztés szavazásakor tiltakoztak.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztés szavazásakor tiltakoztak.","id":"20250319_pride-betiltas-parlamenti-szavazas-momentum-kepviselok-bayer-zsolt-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32.jpg","index":0,"item":"cb8c80e3-00a1-45a8-b940-998e415f1c69","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_pride-betiltas-parlamenti-szavazas-momentum-kepviselok-bayer-zsolt-poloska","timestamp":"2025. március. 19. 10:23","title":"Tetvezi-poloskázza Bayer a parlamentben füstgyertyát gyújtó momentumosokat, szerinte Bányai Gábor meg is halhatott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök és követői új és veszélyes területre léptek be, vélekedik a Financial Times fő külpolitikai szakírója, Gideon Rachman.","shortLead":"Az amerikai elnök és követői új és veszélyes területre léptek be, vélekedik a Financial Times fő külpolitikai...","id":"20250319_Financial-Times-Gideon-Rachman-Trump-egyszerre-politikai-zseni-es-idiota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99.jpg","index":0,"item":"974b0b69-eaa7-446c-afd6-49d59df0bcfa","keywords":null,"link":"/360/20250319_Financial-Times-Gideon-Rachman-Trump-egyszerre-politikai-zseni-es-idiota","timestamp":"2025. március. 19. 15:15","title":"Financial Times-elemző: Trump egyszerre politikai zseni és idióta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dd0a-2795-4a3b-b5d7-d079677bbece","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az ukrán elnök ugyan nem mondta ki Orbán Viktor nevét, nem említette konkrétan Magyarországot sem, de senki másra nem illik a leírás. Zelenszkij azt is megjegyezte: Európának módot kell találnia arra, hogy megakadályozzon hasonló blokkolást.","shortLead":"Az ukrán elnök ugyan nem mondta ki Orbán Viktor nevét, nem említette konkrétan Magyarországot sem, de senki másra nem...","id":"20250320_Zelenszkij_orosz-ukran-haboru_veto_orban-viktor_eu-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b161dd0a-2795-4a3b-b5d7-d079677bbece.jpg","index":0,"item":"c1c04a19-b585-4696-891d-473ed920fd44","keywords":null,"link":"/eurologus/20250320_Zelenszkij_orosz-ukran-haboru_veto_orban-viktor_eu-csucs","timestamp":"2025. március. 20. 15:46","title":"Zelenszkij üzent: Európa-ellenes, ha valaki blokkolja az uniós döntéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő előterjesztésekről meg amúgy is a közgyűlés dönt.","shortLead":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő...","id":"20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"fc5ca08f-c2b3-4244-889e-13eaac8da817","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","timestamp":"2025. március. 19. 20:58","title":"Karácsony reagált arra, hogy Baranyi Krisztina a leggyávább főpolgármesternek nevezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt ökölvívó a gyermekei felzárkózásáról is beszélt. ","shortLead":"A volt ökölvívó a gyermekei felzárkózásáról is beszélt. ","id":"20250320_Erdei-Zsolt-Madar-a-specialis-nevelesi-igenyu-gyermekeirol-Ok-ketten-nem-autistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88.jpg","index":0,"item":"a0df7587-1423-46e3-8175-ca778aa2a3a9","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Erdei-Zsolt-Madar-a-specialis-nevelesi-igenyu-gyermekeirol-Ok-ketten-nem-autistak","timestamp":"2025. március. 20. 13:20","title":"Erdei Zsolt \"Madár\" a gyermekeiről: Ők ketten nem autisták, hanem különleges emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2517f306-95ab-45bc-935f-c71a081cf7fe","c_author":"Hann Endre, Nagy Réka","category":"360","description":"Lehet ugyan méricskélni a március 15-én készült felvételek alapján, hogy Orbán Viktor vagy kihívója, Magyar Péter beszédére voltak többen kíváncsiak, de a HVG megrendelésére készült Medián-kutatás szerint 2025 tavaszára egyértelműen a Tisza Párt elnöke lett a legnépszerűbb magyar politikus.","shortLead":"Lehet ugyan méricskélni a március 15-én készült felvételek alapján, hogy Orbán Viktor vagy kihívója, Magyar Péter...","id":"20250320_hvg-median-felmeres-magyar-peter-orban-viktor-nepszeruseg-marciusban-ujrakezdtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2517f306-95ab-45bc-935f-c71a081cf7fe.jpg","index":0,"item":"ba615b53-d33b-40a6-b81a-7ad31030dc20","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-median-felmeres-magyar-peter-orban-viktor-nepszeruseg-marciusban-ujrakezdtek","timestamp":"2025. március. 20. 06:30","title":"Medián: Magyar Péter a legnépszerűbb politikus Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]