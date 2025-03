Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4168e2b9-8d55-41b4-a8e9-144ae4db20bf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt nem is az irdatlan erejével, hanem sofőr óvatlanságával volt a baj. ","shortLead":"Itt nem is az irdatlan erejével, hanem sofőr óvatlanságával volt a baj. ","id":"20250321_Videon-a-Xiaomi-1500-loeros-autojanak-elso-kozuti-balesete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4168e2b9-8d55-41b4-a8e9-144ae4db20bf.jpg","index":0,"item":"3b6b4cd8-11f3-4a8b-b84f-5264104b79b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_Videon-a-Xiaomi-1500-loeros-autojanak-elso-kozuti-balesete","timestamp":"2025. március. 21. 20:20","title":"Videón a Xiaomi 1500 lóerős autójának első közúti balesete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6df013-3ae5-4ce9-a52c-a31485bcb331","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két napra Észtországba utazott a brit trónörökös, ahol brit katonák mellett többek között Ukrajnából menekült gyerekekkel is találkozott. ","shortLead":"Két napra Észtországba utazott a brit trónörökös, ahol brit katonák mellett többek között Ukrajnából menekült...","id":"20250321_vilmos-herceg-esztorszag-latogatas-hadsereg-tank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c6df013-3ae5-4ce9-a52c-a31485bcb331.jpg","index":0,"item":"d5f3cfc5-53a1-4afb-8aa4-94617564e0c3","keywords":null,"link":"/elet/20250321_vilmos-herceg-esztorszag-latogatas-hadsereg-tank","timestamp":"2025. március. 21. 18:05","title":"Vilmos herceg tankba ült az észt–orosz határ közelében, látogatása komoly üzenettel bír – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ba8c29-98a4-4b74-a310-55bcd83eb55f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Még csak huszonöt éves, de máris kacskaringós pályát tudhat maga mögött Schäfer András, a magyar válogatott és a Union Berlin futballistája, aki őszintén beszélt arról, hogyan alakult a motivációja három lábtörés, a két évig egyetlen dicséretet sem mondó edző, vagy éppen egy országos hírnevet jelentő gól hatására. Itt a HVG új podcastja, a Penge, mentális erőnléti edzés Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással.","shortLead":"Még csak huszonöt éves, de máris kacskaringós pályát tudhat maga mögött Schäfer András, a magyar válogatott és a Union...","id":"20250321_penge-podcast-schafer-andras-interju-szilagyi-aron-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2ba8c29-98a4-4b74-a310-55bcd83eb55f.jpg","index":0,"item":"eec1a75c-85ec-4975-80c7-64ca96c15552","keywords":null,"link":"/elet/20250321_penge-podcast-schafer-andras-interju-szilagyi-aron-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 17:00","title":"Schäfer András: A két legjobb időszakom a Covid és a sérülésem volt – Penge podcast Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53cbdc55-008f-4f6a-b69b-4c551b709377","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Trump-barát ketrecharcos „újra naggyá tenné Írországot” és népszavazást tartana a bevándorlási kérdésekről.","shortLead":"A Trump-barát ketrecharcos „újra naggyá tenné Írországot” és népszavazást tartana a bevándorlási kérdésekről.","id":"20250321_Conor-McGregor-elindulna-az-irorszagi-elnokvalasztason-maga-trump-migracio-bevandorlas-europai-unio-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53cbdc55-008f-4f6a-b69b-4c551b709377.jpg","index":0,"item":"76998df2-1844-47b0-ae69-ee9b9c67d501","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_Conor-McGregor-elindulna-az-irorszagi-elnokvalasztason-maga-trump-migracio-bevandorlas-europai-unio-eu","timestamp":"2025. március. 21. 19:55","title":"Conor McGregor elindulna az írországi elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan már leírták a Mozilla böngészőjét, annyira hasít a Google Chrome. Azonban történt valami váratlan a Firefoxszal: növelte a részesedését Európában, köszönhetően a választási lehetőségnek.","shortLead":"Sokan már leírták a Mozilla böngészőjét, annyira hasít a Google Chrome. Azonban történt valami váratlan a Firefoxszal...","id":"20250322_mozilla-firefox-europai-reszesedes-dma-szabad-bongeszovalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c.jpg","index":0,"item":"6581e3b2-446e-4ad3-a695-6a2e124c96f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250322_mozilla-firefox-europai-reszesedes-dma-szabad-bongeszovalasztas","timestamp":"2025. március. 22. 12:03","title":"+99%, +111%: A Firefox bizonyítja, mit jelent a szabad böngészőválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindez egy kiskutyáról jutott eszébe.","shortLead":"Mindez egy kiskutyáról jutott eszébe.","id":"20250322_Schobert-Norbert-Naponta-olvasom-hogy-alkoholista-stroke-os-nyomorek-vagyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499.jpg","index":0,"item":"60603104-77c8-486d-8d67-0aa69c5e4403","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Schobert-Norbert-Naponta-olvasom-hogy-alkoholista-stroke-os-nyomorek-vagyok","timestamp":"2025. március. 22. 12:04","title":"Schobert Norbert: \"Naponta olvasom, hogy alkoholista, stroke-os nyomorék vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb699db-2dd4-4c18-898c-9ec9961ef245","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Magyarországon rengetegen élnek minőségi éhezésben, vagyis kenyéren és krumplin próbálják átvészelni a mindennapokat, mivel a zöldségek és gyümölcsök egyre borsosabb árát nem tudják kisakkozni az alacsony fizetések és a magas infláció mellett. A frissen bevezetett árréstop aligha hozza el a megváltást: tíz éven belül minden második fiatal túlsúlyos lehet Magyarországon is.","shortLead":"Magyarországon rengetegen élnek minőségi éhezésben, vagyis kenyéren és krumplin próbálják átvészelni a mindennapokat...","id":"20250323_arrestop-szegenyseg-elhizas-minosegi-ehezes-gazdagsag-etrend-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb699db-2dd4-4c18-898c-9ec9961ef245.jpg","index":0,"item":"1f0ed2f1-e802-4801-93cf-6189d521dbe7","keywords":null,"link":"/360/20250323_arrestop-szegenyseg-elhizas-minosegi-ehezes-gazdagsag-etrend-inflacio","timestamp":"2025. március. 23. 16:30","title":"Sertéskaraj margarinnal és liszttel – az árrésstop sem tesz semmit a minőségi éhezés és az elhízás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8286769-d49a-451a-9e67-29a203b3a092","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt maga a szerb miniszterelnök-helyettes közölte. ","shortLead":"Ezt maga a szerb miniszterelnök-helyettes közölte. ","id":"20250322_orosz-kemszolgalatok-szerbiai-tuntetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8286769-d49a-451a-9e67-29a203b3a092.jpg","index":0,"item":"8497a70d-0223-4746-9ad1-79918ec55438","keywords":null,"link":"/vilag/20250322_orosz-kemszolgalatok-szerbiai-tuntetesek","timestamp":"2025. március. 22. 18:38","title":"Az orosz kémszolgálatok tanácsait követik a szerbiai hatóságok a tüntetőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]