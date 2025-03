Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4400031e-5bc7-4103-a0c7-f87ae636af24","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Trump őrültségeit feltartóztathatja, de Kanada legrövidebb ideig hivatalban lévő kormányfője is lehet az új liberális vezér, Mark Carney, aki újoncként érkezett a politikába a bankvilágból.","shortLead":"Donald Trump őrültségeit feltartóztathatja, de Kanada legrövidebb ideig hivatalban lévő kormányfője is lehet az új...","id":"20250322_mark-carney","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4400031e-5bc7-4103-a0c7-f87ae636af24.jpg","index":0,"item":"19acfc34-dc5e-4447-b08a-b7e99f6a4484","keywords":null,"link":"/360/20250322_mark-carney","timestamp":"2025. március. 22. 14:00","title":"A pénzügyi válságot és a Brexitet kezelte, most Trumpot kell a kanadai kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","shortLead":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","id":"20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"20ea2732-71b9-47ee-94e6-3f0e25d14e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","timestamp":"2025. március. 23. 11:15","title":"Irán szerint nem lehet újraéleszteni a jelenlegi formájában a 2015-ös atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050f5fb4-38c8-4b98-9211-32b63b577b9d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Bár azóta is történt gyanús eset, kiderült, hogy mégis egyedül szabad hagyni a pilótákat a fülkében, viszont jobban kell ügyelni a lelki egészségükre.","shortLead":"Bár azóta is történt gyanús eset, kiderült, hogy mégis egyedül szabad hagyni a pilótákat a fülkében, viszont jobban...","id":"20250323_kollektiv_ongyilkossag-a-Germanwings-tiz-evvel-ezelotti-tragediaja_Andreas_Lubitz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/050f5fb4-38c8-4b98-9211-32b63b577b9d.jpg","index":0,"item":"805643b3-c2a3-4a99-93dc-90f7229459df","keywords":null,"link":"/360/20250323_kollektiv_ongyilkossag-a-Germanwings-tiz-evvel-ezelotti-tragediaja_Andreas_Lubitz","timestamp":"2025. március. 23. 15:00","title":"Lehetett-e más, mint öngyilkosság a Germanwings tíz évvel ezelőtti tragédiája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0db097-bfab-4b74-9013-fc738b2496da","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A UK Subs pedig elég jó név a szakmában. ","shortLead":"A UK Subs pedig elég jó név a szakmában. ","id":"20250322_Nem-engedtek-be-az-USA-ba-a-Trump-kritikus-brit-punkzenekart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a0db097-bfab-4b74-9013-fc738b2496da.jpg","index":0,"item":"9ef6dd2c-aae2-42dd-a3a0-aac4fc48473b","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Nem-engedtek-be-az-USA-ba-a-Trump-kritikus-brit-punkzenekart","timestamp":"2025. március. 22. 18:13","title":"Nem engedték be az USA-ba a Trump-kritikus brit punkzenekart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec8c219-cea8-482b-9244-784af60624d1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem fenyegeti a dinoszauruszok sorsa a Föld lakóit, de az utóbbi hetek izgalmas űrhírei nyomán megállapítható: jól teszik a csillagászok, hogy minél többet igyekeznek azonosítani a Földet esetleg veszélyeztető kozmikus szikladarabok közül.","shortLead":"Nem fenyegeti a dinoszauruszok sorsa a Föld lakóit, de az utóbbi hetek izgalmas űrhírei nyomán megállapítható: jól...","id":"20250322_hvg-2024-yr4-aszteroida-vilagvege-csillagaszat-megelozes-kitelepites-elterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ec8c219-cea8-482b-9244-784af60624d1.jpg","index":0,"item":"c27e8861-ec9c-4218-8dbb-2fb77e6689ec","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-2024-yr4-aszteroida-vilagvege-csillagaszat-megelozes-kitelepites-elterites","timestamp":"2025. március. 22. 15:00","title":"Mik ezek a zavaros vészjelzések a Föld közelébe merészkedő aszteroidákról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58f0267-1104-4175-a0f8-78fa82aa1cea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pechjére a műveletet látták az üldözői, így az elfogása után már csak meg kellett várni, hogy újra előbukkanjanak belőle az ékszerek.","shortLead":"Pechjére a műveletet látták az üldözői, így az elfogása után már csak meg kellett várni, hogy újra előbukkanjanak...","id":"20250323_florida-tiffany-fulbevalo-tolvaj-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c58f0267-1104-4175-a0f8-78fa82aa1cea.jpg","index":0,"item":"ffb3d917-9ae8-475f-a870-9ea76f1ac704","keywords":null,"link":"/elet/20250323_florida-tiffany-fulbevalo-tolvaj-usa","timestamp":"2025. március. 23. 13:39","title":"Közel 300 millió forintot érő fülbevalókat nyelt le egy tolvaj Floridában, mielőtt elfogták volna a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő ugyanakkor bejelentette, hogy többet nem fog füstgyertyázni, mert a parlamentben nemhogy a felszólalásnak, de már a tiltakozásnak sem látja értelmét.","shortLead":"A képviselő ugyanakkor bejelentette, hogy többet nem fog füstgyertyázni, mert a parlamentben nemhogy a felszólalásnak...","id":"20250323_hadhazy-birsag-kover-diktatura-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358.jpg","index":0,"item":"3e81b05d-44ec-44ae-afcc-f0979829d9d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_hadhazy-birsag-kover-diktatura-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 23. 10:48","title":"Pár nap alatt összedobták Hadházynak a Kövér által kiszabott 12 milliós büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b05cb2-edc7-441a-9663-b0efea4edd60","c_author":"HVG","category":"360","description":"A néhányak számára egyszerűnek tűnő hulahoppozás mögött olyan erők összetett kölcsönhatása rejlik, amelyeket idáig még a fizika alapszintjén sem értettek.","shortLead":"A néhányak számára egyszerűnek tűnő hulahoppozás mögött olyan erők összetett kölcsönhatása rejlik, amelyeket idáig még...","id":"20250322_hvg-hulahoppozas-matematikaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6b05cb2-edc7-441a-9663-b0efea4edd60.jpg","index":0,"item":"3aa39511-493b-4c86-8864-5514cffdc3de","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-hulahoppozas-matematikaja","timestamp":"2025. március. 22. 16:15","title":"Az ovi fontos kérdésére született válasz, miután matematikusok feltárták a hulahoppozás hátterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]