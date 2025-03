Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56f50e94-b250-4a32-831d-8eff77545ad9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Felvilágosította őket arról is, hogy szerinte az Európai Unió háborúpárti.","shortLead":"Felvilágosította őket arról is, hogy szerinte az Európai Unió háborúpárti.","id":"20250324_Orban-Viktor-nagykoveti-ertekezlet-kulpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f50e94-b250-4a32-831d-8eff77545ad9.jpg","index":0,"item":"156a169a-893c-4b4c-8025-820283478408","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Orban-Viktor-nagykoveti-ertekezlet-kulpolitika","timestamp":"2025. március. 24. 12:26","title":"Orbán Viktor a magyar nagyköveteknek magyarázta, hogy virágzik a külpolitikánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488ae808-2134-4de1-900a-4c2aa2d1c790","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik a törökök elleni vereség után arról beszélt, hogy a szerencséért tenni kell, ezt a magyar válogatott az elmúlt években többször is bebizonyította.","shortLead":"Szoboszlai Dominik a törökök elleni vereség után arról beszélt, hogy a szerencséért tenni kell, ezt a magyar válogatott...","id":"20250324_szoboszlai-dominik-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/488ae808-2134-4de1-900a-4c2aa2d1c790.jpg","index":0,"item":"c0cb341e-ef93-4163-a54d-7776e465754a","keywords":null,"link":"/sport/20250324_szoboszlai-dominik-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja","timestamp":"2025. március. 24. 10:34","title":"Szoboszlai: Akik azt kívánják, hogy ne legyünk ott a vébén, nem lesznek boldogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Tisza elnöke a népszavazási kezdeményezésről.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Tisza elnöke a népszavazási kezdeményezésről.","id":"20250324_Magyar-Peter-sajtotajekoztato-nemzet-hangja-nepszavazasi-kezdemenyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef.jpg","index":0,"item":"8844a25b-97ba-4d41-a34d-b8855e936381","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Magyar-Peter-sajtotajekoztato-nemzet-hangja-nepszavazasi-kezdemenyezes-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 09:27","title":"Magyar Péter: A cél a kétharmados győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216f71d1-c051-4d69-85ae-53f9a1855454","c_author":"Horn Andrea","category":"cegauto","description":"Június közepéig kell elkészülnie a kivitelezőnek a Hungaroring felújításának második ütemével, amelynek során a főépületet és a főtribünt építették újjá. A változás tényleg rendkívül látványos, lassacskán eltűnik minden, ami retró.","shortLead":"Június közepéig kell elkészülnie a kivitelezőnek a Hungaroring felújításának második ütemével, amelynek során...","id":"20250324_hungaroring-felujitas-celegyenes-boxutca-paddock-fotribun-forma1-magyar-nagydij-gyulay-zsolt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/216f71d1-c051-4d69-85ae-53f9a1855454.jpg","index":0,"item":"3ee41a62-86bd-4e54-b5d7-50f0ed25254d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_hungaroring-felujitas-celegyenes-boxutca-paddock-fotribun-forma1-magyar-nagydij-gyulay-zsolt-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 14:26","title":"Dimenziókapu Mogyoródon: így fest most a 79 milliárdból megújuló Hungaroring – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9581168e-c9ee-43f6-99a2-7d67a2e83a0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A határ mentén harcokat jelentettek és az oroszok kiürítették a krasznojarszki járást.","shortLead":"A határ mentén harcokat jelentettek és az oroszok kiürítették a krasznojarszki járást.","id":"20250323_belgorod-ukran-betores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9581168e-c9ee-43f6-99a2-7d67a2e83a0e.jpg","index":0,"item":"f621b40e-5c5c-40df-8aab-bf8c7aabab41","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_belgorod-ukran-betores","timestamp":"2025. március. 23. 12:35","title":"Most Belgorodnál támadhatnak az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2f5f19-bed3-401d-97c1-5a761f79069b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 5 és 7 üléses változatban készülő felfrissített Renault Espace hibrid hajtáslánca igen szerény fogyasztással kecsegtet.","shortLead":"Az 5 és 7 üléses változatban készülő felfrissített Renault Espace hibrid hajtáslánca igen szerény fogyasztással...","id":"20250324_1100-kilometeres-hatotavval-tamad-a-legujabb-renault-espace","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d2f5f19-bed3-401d-97c1-5a761f79069b.jpg","index":0,"item":"2e06ba06-aebe-4381-b002-1361029e4c12","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_1100-kilometeres-hatotavval-tamad-a-legujabb-renault-espace","timestamp":"2025. március. 24. 07:59","title":"1100 kilométeres hatótávval támad a legújabb Renault Espace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0149b2bc-e3cc-494f-b0ae-ca2143514257","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A venezuelai olajat vásárló országokra csap le Donald Trump, Kínát érintheti legkeményebben a lépés.","shortLead":"A venezuelai olajat vásárló országokra csap le Donald Trump, Kínát érintheti legkeményebben a lépés.","id":"20250324_trump-vam-venezuela-kina-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0149b2bc-e3cc-494f-b0ae-ca2143514257.jpg","index":0,"item":"d6e5d2e6-29f9-46e4-be40-a5521746e236","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_trump-vam-venezuela-kina-olaj","timestamp":"2025. március. 24. 17:29","title":"Trump bejelentette az újabb vámot, ami sokaknak fájhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809b5991-eb9e-418d-858a-1f456d8e7488","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Legfőbb ideje, hogy az Európai Unió foglalkozzon azzal az egyetlen tagállammal, amely nyilvánvalóan nem tartozik az EU-hoz: Magyarországgal. Így vélekedik Alexander Motyl, a Rutgers Egyetem politológiaprofesszora a nyomtatott formában is megjelenő The Hill hírportálon.","shortLead":"Legfőbb ideje, hogy az Európai Unió foglalkozzon azzal az egyetlen tagállammal, amely nyilvánvalóan nem tartozik...","id":"20250325_the-hill-alexander-motyl-eu-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/809b5991-eb9e-418d-858a-1f456d8e7488.jpg","index":0,"item":"5c51d3ae-1fc6-441c-8950-6f7ae6f313e3","keywords":null,"link":"/360/20250325_the-hill-alexander-motyl-eu-magyarorszag","timestamp":"2025. március. 25. 07:51","title":"Amerikai politológusprofesszor: Zárják ki Magyarországot az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]