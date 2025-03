Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e8d095a6-1c86-418d-b553-feb2300da840","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik a Stellantis olasz márkájának második generációs Stelvio szabadidő-autója.","shortLead":"Hamarosan érkezik a Stellantis olasz márkájának második generációs Stelvio szabadidő-autója.","id":"20250324_ime-a-teljesen-uj-alfa-romeo-stelvio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d095a6-1c86-418d-b553-feb2300da840.jpg","index":0,"item":"13089a39-1c31-40bd-b4d5-cf139876a4ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_ime-a-teljesen-uj-alfa-romeo-stelvio","timestamp":"2025. március. 24. 07:21","title":"Íme a teljesen új Alfa Romeo Stelvio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8e8ded-2f20-44eb-a848-c044101d0413","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Gyorsuló forgalom? Figyelmetlenebb fiatalok? Ingyenes elméleti oktatás? Autósiskolák vezetőit kérdeztük meg arról, mi az oka annak, hogy a korábbinál többen buknak meg forgalmi vizsgákon. ","shortLead":"Gyorsuló forgalom? Figyelmetlenebb fiatalok? Ingyenes elméleti oktatás? Autósiskolák vezetőit kérdeztük meg arról, mi...","id":"20250324_autosiskola-b-kategoria-jogositvany-forgalmi-vizsga-bukas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8e8ded-2f20-44eb-a848-c044101d0413.jpg","index":0,"item":"74ff4a16-1fbb-4d7f-8ede-3935e615fc17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_autosiskola-b-kategoria-jogositvany-forgalmi-vizsga-bukas-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 11:50","title":"Egyre többen buknak meg a jogosítvány megszerzése közben – a közlekedés változott, vagy a vizsgázók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9f1955-c06e-48b1-9129-de2d3320b822","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Veszélyes online dokumentumkonvertálókra hívja fel a figyelmet az FBI – a problémás felületek mögött álló rosszindulatú felek, ráadásul több módszerrel is próbálkoznak.","shortLead":"Veszélyes online dokumentumkonvertálókra hívja fel a figyelmet az FBI – a problémás felületek mögött álló rosszindulatú...","id":"20250324_fbi-figyelmeztetes-online-fajlkonvertalok-adatlopas-kartevok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9f1955-c06e-48b1-9129-de2d3320b822.jpg","index":0,"item":"d7ddda5f-95d8-4553-bc9e-bfcbb531fc90","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_fbi-figyelmeztetes-online-fajlkonvertalok-adatlopas-kartevok","timestamp":"2025. március. 24. 11:03","title":"Komoly veszélyre figyelmeztet az FBI – aki nem figyel, annak ellophatják az adatait, vagy megfertőzhetik a gépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68129354-c64f-4af7-bb0f-a64132969894","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az azonnali kérdések órájában Orbán Viktort kérdezték az újdörögdi balesetről, a gyermekéhezésről, novicsokos teáról és a törökök elleni vereségről.","shortLead":"Az azonnali kérdések órájában Orbán Viktort kérdezték az újdörögdi balesetről, a gyermekéhezésről, novicsokos teáról és...","id":"20250324_orban-parlament-azonnali-kerdesek-ujdorogd-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68129354-c64f-4af7-bb0f-a64132969894.jpg","index":0,"item":"d8bb3870-bc53-4be8-9bfc-de89ce814c35","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_orban-parlament-azonnali-kerdesek-ujdorogd-valasztas-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 16:39","title":"Orbán megígérte a parlamentben, hogy lesznek szabad választások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","shortLead":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","id":"20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e.jpg","index":0,"item":"31845af6-dbff-4d67-b117-d84f085daab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","timestamp":"2025. március. 25. 06:41","title":"Búcsúzóban a legütősebb amerikai benzinpusztító élményautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3228fd33-ebaa-4d57-ad26-39be9c97c5b2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A SPAR szerint 700 másik árut is leakcióztak az áruházaikban.","shortLead":"A SPAR szerint 700 másik árut is leakcióztak az áruházaikban.","id":"20250324_spar-arresstop-akcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3228fd33-ebaa-4d57-ad26-39be9c97c5b2.jpg","index":0,"item":"18c56973-00ea-42b9-917a-7a01266c7d69","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_spar-arresstop-akcio","timestamp":"2025. március. 24. 14:02","title":"SPAR: ötszáz termék árát csökkentették az árrésstop miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rendkívül ritka kór sújtott egy férfit, akinek megpróbáltatásairól egy esettanulmány is készült. Végül azonban jóra fordultak a dolgok.","shortLead":"Rendkívül ritka kór sújtott egy férfit, akinek megpróbáltatásairól egy esettanulmány is készült. Végül azonban jóra...","id":"20250324_szuntelen-csuklas-ket-ev-esettanulmany-ritka-allergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"1dd868c4-040d-4511-a7f6-247b7fed16a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_szuntelen-csuklas-ket-ev-esettanulmany-ritka-allergia","timestamp":"2025. március. 24. 08:03","title":"Két éve szinte állandóan csuklott egy férfi – kiderült, hogy egy ritka allergia az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce98759-a38d-4821-b26d-f70f19588a1a","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Nap mint nap nézők tömegei szenvednek unalmas prezentációktól, amelyek többet ártanak, mint használnak. Kaszás György prezentációs tréner és coach A prezentáció művészete című könyvében bemutatja a prezentációretorika eszközeit. Az alábbiakban ebből a kiadványból közlünk egy szerkesztett részletet.","shortLead":"Nap mint nap nézők tömegei szenvednek unalmas prezentációktól, amelyek többet ártanak, mint használnak. Kaszás György...","id":"20250323_kaszas-gyorgy-prezentacio-reszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dce98759-a38d-4821-b26d-f70f19588a1a.jpg","index":0,"item":"e5aaa34b-5d9f-41f6-b57d-36ee7d499d08","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250323_kaszas-gyorgy-prezentacio-reszlet","timestamp":"2025. március. 23. 19:15","title":"Miért bukik el a legtöbb prezentáció - és hogyan lehetne megmenteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]