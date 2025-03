Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5066f228-ca95-4c36-bc9a-9f1165ce60fe","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sok vállalati flottamenedzser tervezi, hogy ejti Musk cégét.","shortLead":"Sok vállalati flottamenedzser tervezi, hogy ejti Musk cégét.","id":"20250324_tesla-flotta-uzleti-vasarlok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5066f228-ca95-4c36-bc9a-9f1165ce60fe.jpg","index":0,"item":"e32e9a3e-eaa8-4d26-84c6-a7f3ee7e9d11","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_tesla-flotta-uzleti-vasarlok","timestamp":"2025. március. 24. 09:53","title":"Az fájhat majd igazán a Teslának, ha a céges autók közt is bukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Filmajánlóval reagált a rendező a felvonulás betiltására.","shortLead":"Filmajánlóval reagált a rendező a felvonulás betiltására.","id":"20250324_Alfoldi-Robert-reakcio-Pride-betiltasa-magyar-valosag-Fekete-Pont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb.jpg","index":0,"item":"d833c348-997a-4f59-8d4a-721e51a51fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Alfoldi-Robert-reakcio-Pride-betiltasa-magyar-valosag-Fekete-Pont","timestamp":"2025. március. 24. 11:27","title":"Alföldi Róbert: A gyerekeket nem a Pride-tól, hanem a magyar valóságtól kell megvédeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió ösztönös reakciója érthető a várható amerikai vámokra, ám mégsem szabad belemenni a kölcsönös adok-kapokba – véli az amerikai pénzügyi lap.","shortLead":"Az Európai Unió ösztönös reakciója érthető a várható amerikai vámokra, ám mégsem szabad belemenni a kölcsönös...","id":"20250324_Bloomberg-Europa-USA-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0.jpg","index":0,"item":"77ef0170-3d97-4b4b-a653-13ebad04b987","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Bloomberg-Europa-USA-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 24. 07:44","title":"Bloomberg: Európának nem szabad beleállnia a közelgő vámháborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd2cf3a-a1ee-420e-9db8-a380ec17e1c1","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"360","description":"A török elnök még ha akarta volna, sem tudta volna ennél jobban kiütni a tőzsdét és a lírát. Azzal, hogy támadást indított legnagyobb politikai ellenfele ellen, lényegében a saját munkáját teszi tönkre, hiszen az elmúlt két évben valamennyire sikerült helyrerázni a török gazdaságot és növelni a befektetők bizalmát. Éppen ezért sokan felteszik a kérdést, hogy akkor miért tette. Az szinte biztos, hogy Trump nélkül mindez nem történt volna meg.","shortLead":"A török elnök még ha akarta volna, sem tudta volna ennél jobban kiütni a tőzsdét és a lírát. Azzal, hogy támadást...","id":"20250324_Erdogan-torok-gazdasag-tozsde-lira-osszeomlas-imamoglu-torokorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bd2cf3a-a1ee-420e-9db8-a380ec17e1c1.jpg","index":0,"item":"ce640221-a630-4309-99cd-0efc6c4c12de","keywords":null,"link":"/360/20250324_Erdogan-torok-gazdasag-tozsde-lira-osszeomlas-imamoglu-torokorszag","timestamp":"2025. március. 24. 15:30","title":"Erdogan annyira le akar számolni kihívójával, hogy még a török gazdaságot is hajlandó a tönk szélére sodorni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az újpesti mellett az orosházi vereség jelzi, hogy hiába „függetleníti” jelöltjeit a kormánypárt, a fontos vidéki bázis gyengül.","shortLead":"Az újpesti mellett az orosházi vereség jelzi, hogy hiába „függetleníti” jelöltjeit a kormánypárt, a fontos vidéki bázis...","id":"20250324_Oroshaza-Ujpest-idokozi-valasztas-Fidesz-gyozelem-vereseg-Tisza-eredmeny-kilatasok-2026-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"4ad2ad44-4f3d-438a-bf26-a1db82f1ca03","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Oroshaza-Ujpest-idokozi-valasztas-Fidesz-gyozelem-vereseg-Tisza-eredmeny-kilatasok-2026-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 16:30","title":"Kétszer fogott padlót most a Fidesz, de az egyik csapás sokkal fájdalmasabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3f2c4b-541c-4349-a1eb-3040bc5e163e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új HDR-szabványt vezetett be a Netflix, ami a megfelelő eszközök birtokában már a legtöbb előfizetőnél elérhető.","shortLead":"Új HDR-szabványt vezetett be a Netflix, ami a megfelelő eszközök birtokában már a legtöbb előfizetőnél elérhető.","id":"20250325_netflix-jobb-kepminoseg-streaming-hdr10-plus-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd3f2c4b-541c-4349-a1eb-3040bc5e163e.jpg","index":0,"item":"e18b51fa-b777-4bbd-b0c4-27f6377124e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_netflix-jobb-kepminoseg-streaming-hdr10-plus-megjelenes","timestamp":"2025. március. 25. 17:03","title":"Bejelentést tett a Netflix, még jobb lett a képminőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f37b90e-30a5-4f70-b2d9-91abfdfcffe2","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"A tavalyi évet 71,9 milliárdos nyereséggel zárta a CIB Csoport, de a jövőre nézve visszafogottak a vállalat kilátásai.","shortLead":"A tavalyi évet 71,9 milliárdos nyereséggel zárta a CIB Csoport, de a jövőre nézve visszafogottak a vállalat kilátásai.","id":"20250325_cib-csoport-bank-inflacio-gpd-lakossagi-megtakaritas-hitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f37b90e-30a5-4f70-b2d9-91abfdfcffe2.jpg","index":0,"item":"0e160164-5270-4676-a4a0-2e84f5206b0d","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_cib-csoport-bank-inflacio-gpd-lakossagi-megtakaritas-hitel","timestamp":"2025. március. 25. 11:46","title":"Magas, hullámzó inflációra és visszafogott gazdasági növekedésre számít idén a CIB Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Money Motion zsűrijében Balogh Petya is részt vesz.","shortLead":"A Money Motion zsűrijében Balogh Petya is részt vesz.","id":"20250324_Magyar-startup-is-verseng-a-zagrabi-megmerettetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5.jpg","index":0,"item":"0daf2326-e0dd-4944-9bd2-73ea9f65f5dc","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_Magyar-startup-is-verseng-a-zagrabi-megmerettetesen","timestamp":"2025. március. 24. 07:16","title":"Magyar startup is verseng a zágrábi megmérettetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]