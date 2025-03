Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A magyar családi tulajdonban lévő BioTechUSA 5,5 milliárd forintból modernizált szadai üzemében jártunk, ahol az elsők között kóstolhattuk meg a cég ősszel forgalomba kerülő legújabb termékét, a nem mesterséges intelligencia által megkomponált ízű Crusht.

2025. március. 27. 12:46

Ronda és finom: megkóstoltuk a BioTechUSA új gyártósorán készülő csokis szeletet Lengyelország is csatlakozott a közös nyilatkozathoz, az Egyesült Államok nem.

2025. március. 27. 20:02

22 ország nagykövetsége együtt tiltakozik a Pride-ot betiltó magyar jogszabály ellen Harminc ország vezetői ültek össze Párizsban, hogy Ukrajna támogatásáról tárgyaljanak.

2025. március. 27. 12:53

Megkezdődött a tettrekészek koalíciójának tárgyalása Párizsban A Stellantis konszern német márkája ezúttal egy üzemanyagcellás hidrogénes új modellel rukkolt elő.

2025. március. 28. 06:41

Pár perc alatt teljesen feltölthető az Opel villanymotoros újdonsága Ha a bejelentés ennyi időt vett igénybe, milyen hosszú lesz maga a film?

2025. március. 27. 10:12

Bejelentették az új Bosszúállók-film főbb szereplőit, közel 30 sztár tülekedik a játékidőért Nem maradt díj nélkül Ördög Nóra és Árpa Attila sem.

2025. március. 27. 11:07

Televíziós Újságírók Díja: Majka és Liptai Claudia lettek a legjobb zsűritagok, nyert Kamarás Iván is a S.E.R.E.G-ért Vevő talán lenne az alkalmazásra, de az üzlet megkötéséhez szükséges Kína beleegyezése is. Ennek érdekében Trump hajlandó enyhíteni a kínára kivetett vámokon.","shortLead":"Vevő talán lenne az alkalmazásra, de az üzlet megkötéséhez szükséges Kína beleegyezése is. Ennek érdekében Trump vámok enyhítésével segítené a TikTok eladását.

2025. március. 27. 05:21

Trump vámok enyhítésével segítené a TikTok eladását