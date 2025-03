Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ee1c99a6-ad02-4ac6-8ac4-6c7edcb779f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség súlyos testi sértés miatt indított nyomozást.","shortLead":"A rendőrség súlyos testi sértés miatt indított nyomozást.","id":"20250326_hadhazy-akos-tuntetes-sulyos-testi-sertes-rendorseg-omsz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee1c99a6-ad02-4ac6-8ac4-6c7edcb779f0.jpg","index":0,"item":"1bbe35a8-9e91-423b-935d-7ec2b3f06246","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_hadhazy-akos-tuntetes-sulyos-testi-sertes-rendorseg-omsz","timestamp":"2025. március. 26. 12:45","title":"Nagyon megvertek egy tüntetőt kedden Budapesten, a rendőrség is nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Vámháborút szít, szövetségeseket fenyít, és úgy akarja gyengíteni a dollárt, hogy az közben erős is maradjon – hivatalba lépése után szinte azonnal agresszív és követhetetlen gazdasági döntéseket hozott Donald Trump. A bizonytalanságok miatt nő az amerikai recesszió esélye, az elnök hívei szerint viszont mindez nem kapkodás, hanem egy átgondolt mesterterv része, amellyel Trump újraírná a játékszabályokat, és amelynek központi eleme a zsarolás.","shortLead":"Vámháborút szít, szövetségeseket fenyít, és úgy akarja gyengíteni a dollárt, hogy az közben erős is maradjon –...","id":"20250327_Donald-Trump-gazdasagpolitika-usa-amerika-recesszio-vamok-vamhaboru-dollar-Mar-a-Lago-egyezmeny-mesterterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4.jpg","index":0,"item":"2e8b3d07-168b-4991-bb9e-903f9c587018","keywords":null,"link":"/360/20250327_Donald-Trump-gazdasagpolitika-usa-amerika-recesszio-vamok-vamhaboru-dollar-Mar-a-Lago-egyezmeny-mesterterv","timestamp":"2025. március. 27. 11:18","title":"Trumpcesszió: terv is van az elnök tombolása mögött, vagy csak gödörbe kormányozza az USA-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead92735-a47b-4695-9443-126b821d0272","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szélsőjobbos eltolódás epicentrumává vált Magyarország paradox módon éppen az európai jogot igyekszik kihasználni, hogy kézre kerítse a két évvel ezelőtti kitörés napján elkövetett bántalmazásokkal gyanúsított személyeket – írja az amerikai havilap szerzője.","shortLead":"A szélsőjobbos eltolódás epicentrumává vált Magyarország paradox módon éppen az európai jogot igyekszik kihasználni...","id":"20250327_orban-antifasisztak-europai-elfogatoparancs-the-nation-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ead92735-a47b-4695-9443-126b821d0272.jpg","index":0,"item":"f48fcdc0-0ea2-44f4-8e7f-b3cb128a25ab","keywords":null,"link":"/360/20250327_orban-antifasisztak-europai-elfogatoparancs-the-nation-lapszemle","timestamp":"2025. március. 27. 15:30","title":"The Nation: Orbán Európa-szerte vadászik az antifasiszta aktivistákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b8cfa-6c29-4b48-b4d0-42593d02a618","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az április eleji Japán Nagydíjon már Cunoda Júki áll rajthoz Max Verstappen csapattársaként.","shortLead":"Az április eleji Japán Nagydíjon már Cunoda Júki áll rajthoz Max Verstappen csapattársaként.","id":"20250327_forma1-red-bull-liam-lawson-yuki-tsunoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c8b8cfa-6c29-4b48-b4d0-42593d02a618.jpg","index":0,"item":"15003163-5a8a-4a41-9b97-194c1d80a2d0","keywords":null,"link":"/sport/20250327_forma1-red-bull-liam-lawson-yuki-tsunoda","timestamp":"2025. március. 27. 10:23","title":"Hivatalos: azonnali hatállyal lecserélte Liam Lawsont a Red Bull","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01949dc-fd29-4c08-aec8-b582e0c1e9a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a Pride-törvény és a gyülekezési jog korlátozása elleni demonstráció. ","shortLead":"Folytatódik a Pride-törvény és a gyülekezési jog korlátozása elleni demonstráció. ","id":"20250327_Ujabb-tuntetest-szervez-Hadhazy-Akos-az-Erzsebet-hidra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f01949dc-fd29-4c08-aec8-b582e0c1e9a4.jpg","index":0,"item":"9c658e8b-6430-4e1e-a332-c05b8fbbdf1f","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Ujabb-tuntetest-szervez-Hadhazy-Akos-az-Erzsebet-hidra","timestamp":"2025. március. 27. 14:46","title":"Újabb tüntetést szervez Hadházy Ákos az Erzsébet hídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcc6be4-7f13-4941-89de-e58fe1533c6b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az utóbbi időben egy egyszerű, de elsőre meghökkentőnek tűnő termék hirdetései árasztották el a horkolás iránt érdeklődők közösségi oldalait. A szájtapasz az ígértek szerint jelentősen csökkenti a horkolást, és van olyan sztárfocista is, aki szerint jobb teljesítményre képes a pályán, ha leragasztott szájjal alszik. Egy alvásszakértő tüdőgyógyászt kérdeztünk a módszerről.","shortLead":"Az utóbbi időben egy egyszerű, de elsőre meghökkentőnek tűnő termék hirdetései árasztották el a horkolás iránt...","id":"20250328_szajtapasz-horkolas-ellen-szaj-leragasztasa-alvas-szakerto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbcc6be4-7f13-4941-89de-e58fe1533c6b.jpg","index":0,"item":"1f1bc29b-8b02-4d25-bb29-4905d5b43016","keywords":null,"link":"/elet/20250328_szajtapasz-horkolas-ellen-szaj-leragasztasa-alvas-szakerto","timestamp":"2025. március. 28. 05:31","title":"Tényleg jó horkolás ellen a száj leragasztása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Washington egyelőre nem teljesíti hozzájárulásait a kereskedelmi (például vámügyi) vitákat rendezni hivatott WTO felé. A világszervezet B terven dolgozik arra az esetre, ha az USA végleg kiszállna.","shortLead":"Washington egyelőre nem teljesíti hozzájárulásait a kereskedelmi (például vámügyi) vitákat rendezni hivatott WTO felé...","id":"20250328_Trump-kihereli-a-birot-mikozben-vamvilaghaborut-indit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"96857465-24fa-42c2-b257-e22162f882de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_Trump-kihereli-a-birot-mikozben-vamvilaghaborut-indit","timestamp":"2025. március. 28. 07:32","title":"Trump kiheréli a bírót, miközben vámvilágháborút indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811fffc0-6839-4ba8-8d6f-765a16a1e434","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem árt betartani a tűvédelmi előírásokat, ha nem akarunk sokat perkálni. ","shortLead":"Nem árt betartani a tűvédelmi előírásokat, ha nem akarunk sokat perkálni. ","id":"20250326_tuzvedelmi-birsag-menekulesi-utvonal-folyoso-akadaly-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/811fffc0-6839-4ba8-8d6f-765a16a1e434.jpg","index":0,"item":"f1b589c0-175d-41a7-89b6-0190df56a9de","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250326_tuzvedelmi-birsag-menekulesi-utvonal-folyoso-akadaly-birsag","timestamp":"2025. március. 26. 11:36","title":"Egy kis emlékeztető: egymillió forintos bírságot kockáztat a felelőtlen muskátli- és a biciklitulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]