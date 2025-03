Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d8452e90-c1bb-423d-be65-a7b1c3bea20f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum rendezvénye után a budapesti példát követték a szegedi tüntetők is.","shortLead":"A Momentum rendezvénye után a budapesti példát követték a szegedi tüntetők is.","id":"20250329_Szegeden-is-lezartak-egy-hidat-a-Pride-betiltasa-ellen-tuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8452e90-c1bb-423d-be65-a7b1c3bea20f.jpg","index":0,"item":"65a08e50-e2a7-4925-b0e2-50c14ede6e97","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Szegeden-is-lezartak-egy-hidat-a-Pride-betiltasa-ellen-tuntetok","timestamp":"2025. március. 29. 21:33","title":"Szegeden is lezártak egy hidat a Pride betiltása ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0083cb-1cd7-42c9-b660-187f3354131e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás az AirPods Max fejhallgatóra. Igaz, akad azért néhány megkötés.","shortLead":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás az AirPods Max fejhallgatóra. Igaz, akad azért néhány megkötés.","id":"20250330_apple-airpods-max-frissites-vesztesegmentes-zenehallgatas-usb-c-ios-184","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af0083cb-1cd7-42c9-b660-187f3354131e.jpg","index":0,"item":"2106b6ce-1efb-4d88-a114-eb328774019f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_apple-airpods-max-frissites-vesztesegmentes-zenehallgatas-usb-c-ios-184","timestamp":"2025. március. 30. 14:03","title":"Ilyen is ritkán van: ingyen kap jelentős frissítést az Apple méregdrága fejhallgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e5b3c4-898e-4270-a936-5e40b1e9feb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnézi, hogy a környező országokban hol, mennyit kell fizetni a gázért és az áramért.","shortLead":"Megnézi, hogy a környező országokban hol, mennyit kell fizetni a gázért és az áramért.","id":"20250330_Nemeth-Szilard-rezsibiztos-rezsikorut-Fidesz-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86e5b3c4-898e-4270-a936-5e40b1e9feb5.jpg","index":0,"item":"233e8d29-82b4-4c55-9286-1a72647f1636","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_Nemeth-Szilard-rezsibiztos-rezsikorut-Fidesz-kampany","timestamp":"2025. március. 30. 16:04","title":"Németh Szilárd rezsibiztos rezsikörútra indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51a4469-5190-4cd0-b968-04a950e39055","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"32 milliós táska, 2,7 milliós cipő, 30 milliós ruha. „Ezeket sejkek veszik meg” – írta a független képviselő.","shortLead":"32 milliós táska, 2,7 milliós cipő, 30 milliós ruha. „Ezeket sejkek veszik meg” – írta a független képviselő.","id":"20250331_rogan-barbara-krokodilbor-taska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f51a4469-5190-4cd0-b968-04a950e39055.jpg","index":0,"item":"9974df37-2092-4391-95ab-14d33473e477","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_rogan-barbara-krokodilbor-taska-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 07:56","title":"Hadházy: Rogán felesége gyémánttal kirakott krokodilbőr táskát villantott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Legalább 1700 ember vesztette életét a pénteki földrengésben, ami 7,7-es erősséggel rázta meg Mianmart. A túlélők utáni kutatást jelenleg is folytatják.","shortLead":"Legalább 1700 ember vesztette életét a pénteki földrengésben, ami 7,7-es erősséggel rázta meg Mianmart. A túlélők utáni...","id":"20250330_mianmar-foldrenges-tulelok-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7.jpg","index":0,"item":"9b1f2fd9-b248-4842-929f-dc27e6e834b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_mianmar-foldrenges-tulelok-kereses","timestamp":"2025. március. 30. 19:12","title":"Újabb négy embert mentettek ki a romok alól Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai alelnök beszédére sorra érkeznek a dán politikusok felháborodott reakciói.","shortLead":"Az amerikai alelnök beszédére sorra érkeznek a dán politikusok felháborodott reakciói.","id":"20250329_J-D-Vance-Gronland-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"8cb4593e-d04d-4fca-b48a-3d878e46d450","keywords":null,"link":"/vilag/20250329_J-D-Vance-Gronland-Donald-Trump","timestamp":"2025. március. 29. 15:15","title":"J. D. Vance „Trump-stílusú megállapodással” fenyegeti a grönlandiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56874985-1867-4bb1-ada7-77bbec3aaafe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung sem vetné el teljesen az elképzelést, hogy a hajlítható okostelefonjánál a belső kijelző egyúttal a külső is legyen.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung sem vetné el teljesen az elképzelést, hogy a hajlítható okostelefonjánál a belső kijelző...","id":"20250330_samsung-hajlithato-kijelzos-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56874985-1867-4bb1-ada7-77bbec3aaafe.jpg","index":0,"item":"67b2bb2a-bfac-44be-866f-2e667b5e1790","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_samsung-hajlithato-kijelzos-okostelefon","timestamp":"2025. március. 30. 18:09","title":"360 fokban hajlítható kijelzős mobilon dolgozhat a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c86714-ac77-49bd-ade4-8ceae3648be7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ha jogerősen is elítélik, a francia szélsőjobb vezetője akár börtönbe is kerülhet.","shortLead":"Ha jogerősen is elítélik, a francia szélsőjobb vezetője akár börtönbe is kerülhet.","id":"20250331_marine-le-pen-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91c86714-ac77-49bd-ade4-8ceae3648be7.jpg","index":0,"item":"c0b72547-3a9b-42f8-80b6-8afd87019142","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_marine-le-pen-valasztas-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 11:31","title":"Sikkasztás miatt ítélték el Marine Le Pent, eltiltották a választásoktól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]