Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"56874985-1867-4bb1-ada7-77bbec3aaafe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung sem vetné el teljesen az elképzelést, hogy a hajlítható okostelefonjánál a belső kijelző egyúttal a külső is legyen.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung sem vetné el teljesen az elképzelést, hogy a hajlítható okostelefonjánál a belső kijelző...","id":"20250330_samsung-hajlithato-kijelzos-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56874985-1867-4bb1-ada7-77bbec3aaafe.jpg","index":0,"item":"67b2bb2a-bfac-44be-866f-2e667b5e1790","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_samsung-hajlithato-kijelzos-okostelefon","timestamp":"2025. március. 30. 18:09","title":"360 fokban hajlítható kijelzős mobilon dolgozhat a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok visszaállítása fejében. Voltak már kísérletek a megfékezésére, de ezeket túlélte. Most viszont emberére talált: egy indonéz programozó sikeresen feltörte a többplatformos zsarolóprogramot. Eljárását a megzsaroltak is használhatják.","shortLead":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok...","id":"20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f.jpg","index":0,"item":"19cac686-4b29-4ef1-841c-2a88023a66c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","timestamp":"2025. március. 29. 20:03","title":"Most sokan felsóhajthatnak: kifogtak a veszélyes zsarolóvíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2ae0e1-be05-441c-92c0-291a4c7dd46b","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az amerikai elnök zavaros fenyegetése alapján az USA az orosz olaj vevőin keresztül büntetné Moszkvát. Magyarország az orosz olaj egyik vevője, nem mellesleg pedig az Egyesült Államok fontos, több mint 9 milliárd eurós exportpiac Magyarországnak. Így az esetleges vámok és büntetőintézkedések hatalmas pofont jelentenének.","shortLead":"Az amerikai elnök zavaros fenyegetése alapján az USA az orosz olaj vevőin keresztül büntetné Moszkvát. Magyarország...","id":"20250331_Trump-masodlagos-vam-kozvetlen-fenyegetes-Magyarorszag-orosz-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f2ae0e1-be05-441c-92c0-291a4c7dd46b.jpg","index":0,"item":"94a99dcd-dd14-45c8-94ea-f9a0646fa539","keywords":null,"link":"/360/20250331_Trump-masodlagos-vam-kozvetlen-fenyegetes-Magyarorszag-orosz-olaj","timestamp":"2025. március. 31. 16:30","title":"Trump közvetlenül megfenyegette Magyarországot az orosz olaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e76f4a-a502-44d1-bccf-255a8a4caa72","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250330_chrome-frissites-csillagrobbanas-mikromuanyag-ragoban-waze-longevity-mix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39e76f4a-a502-44d1-bccf-255a8a4caa72.jpg","index":0,"item":"1c0961bd-abf3-46ed-a77f-430ea403c755","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_chrome-frissites-csillagrobbanas-mikromuanyag-ragoban-waze-longevity-mix","timestamp":"2025. március. 30. 12:00","title":"Ez történt: Valami óriásit robbant az űrben, és úgy tűnik, a java csak ezután jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A megemelt importvámokra áremeléssel válaszol az olasz cég. Több tízezer, egy modell esetében több százezer dolláros lesz a drágulás.","shortLead":"A megemelt importvámokra áremeléssel válaszol az olasz cég. Több tízezer, egy modell esetében több százezer dolláros...","id":"20250331_Trump-importvamok-autok-Ferrari-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"58655e7b-0ec1-48e0-886c-0577e9545272","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Trump-importvamok-autok-Ferrari-dragulas","timestamp":"2025. március. 31. 07:22","title":"Trump miatt még drágább lesz a Ferrari az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3458a93f-4a08-4d16-a022-3514fa35031a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Régóta élő városi legenda csupán, hogy megtakarított pénzünket csak akkor érdemes befektetni, ha az a több milliós nagyságrendbe tartozik. Éppen ezért sokan nincsenek tisztában azzal, milyen lehetőségeik vannak, mibe érdemes fektetni vagyonukat.","shortLead":"Régóta élő városi legenda csupán, hogy megtakarított pénzünket csak akkor érdemes befektetni, ha az a több milliós...","id":"20250331_Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3458a93f-4a08-4d16-a022-3514fa35031a.jpg","index":0,"item":"8428c3bf-fe32-49a3-92fc-ce04cf3f0990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Kasszakulcs","timestamp":"2025. március. 31. 06:00","title":"Mibe fektessem a pénzemet? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47594c70-ef89-452e-8c10-17765f8d9b97","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Néhány hónappal azután, hogy a Notre-Dame újra megnyitotta kapuit, egy bázisugró mászott fel illegálisan a tetejére.","shortLead":"Néhány hónappal azután, hogy a Notre-Dame újra megnyitotta kapuit, egy bázisugró mászott fel illegálisan a tetejére.","id":"20250330_notre-dame-bazisugro-illegalis-ugras-ejtoernyo-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47594c70-ef89-452e-8c10-17765f8d9b97.jpg","index":0,"item":"06ce0741-2c70-4070-baf7-2ce2f3080343","keywords":null,"link":"/elet/20250330_notre-dame-bazisugro-illegalis-ugras-ejtoernyo-video","timestamp":"2025. március. 30. 14:44","title":"Ejtőernyővel ugrott le egy férfi a párizsi Notre-Dame tetejről - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin nemrég javaslatot tett arra, hogy hogyan kellene kiszorítani Ukrajnában Zelenszkijt a hatalomból, Donald Trumpnak azonban ez nem tetszik.","shortLead":"Vlagyimir Putyin nemrég javaslatot tett arra, hogy hogyan kellene kiszorítani Ukrajnában Zelenszkijt a hatalomból...","id":"20250330_donald-trump-vlagyimir-putyin-zelenszkij-orosz-olaj-masodlagos-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4.jpg","index":0,"item":"a8ff77ad-ad80-4d65-ad90-b75a7762dc1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_donald-trump-vlagyimir-putyin-zelenszkij-orosz-olaj-masodlagos-vam","timestamp":"2025. március. 30. 20:06","title":"Trump „nagyon dühös” Putyinra, 25 százalékos másodlagos vámot szabhat ki az orosz olajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]