Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c05648a3-49dd-4993-bc3d-ed1769d8b6d6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A BDI iparszövetség elnöke szerint “Európai összehasonlításban a német ipar vesztésre áll.”","shortLead":"A BDI iparszövetség elnöke szerint “Európai összehasonlításban a német ipar vesztésre áll.”","id":"20250331_nemet-ipar-BDI-termeles-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c05648a3-49dd-4993-bc3d-ed1769d8b6d6.jpg","index":0,"item":"41a724b2-4f73-4074-8143-8ea7a43da094","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_nemet-ipar-BDI-termeles-csokkenes","timestamp":"2025. március. 31. 13:11","title":"Idén is döglődni fog a német ipar, ezen Merz csak merész reformprogrammal fordíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Chrome mellett a Firefox, valamint az arra épülő egyéb böngészők is érintettek egy súlyos hibában. Érdemes frissíteni.","shortLead":"A Chrome mellett a Firefox, valamint az arra épülő egyéb böngészők is érintettek egy súlyos hibában. Érdemes frissíteni.","id":"20250331_mozilla-firefox-nulladik-napi-hiba-javitas-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576.jpg","index":0,"item":"789bd459-8681-404c-9a65-830285c8b8b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_mozilla-firefox-nulladik-napi-hiba-javitas-frissites","timestamp":"2025. március. 31. 05:03","title":"Sürgős frissítés jött a Firefox böngészőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős összeg ütheti a markát annak, aki hibát talál a ChatGPT-ben, vagy más OpenAI-szolgáltatásokban.","shortLead":"Jelentős összeg ütheti a markát annak, aki hibát talál a ChatGPT-ben, vagy más OpenAI-szolgáltatásokban.","id":"20250331_openai-bug-bounty-program-biztonsagi-hibak-keresese-maximum-jutalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"a24b5fe0-df17-4727-9e4d-fe159aaf3afb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_openai-bug-bounty-program-biztonsagi-hibak-keresese-maximum-jutalom","timestamp":"2025. március. 31. 11:03","title":"Akár 37 000 000 forintot is kereshet, ha segít az OpenAI-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f639bc10-14cf-4520-b36d-4c4214d28efb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi lakásában 1400 adag kábítószert találtak, akár húsz év börtönt is kaphat.","shortLead":"A férfi lakásában 1400 adag kábítószert találtak, akár húsz év börtönt is kaphat.","id":"20250331_rendorseg-kabitoszer-drogdiler-bonyhad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f639bc10-14cf-4520-b36d-4c4214d28efb.jpg","index":0,"item":"ecbd69d0-f231-47fc-9f6d-94f1409f35cc","keywords":null,"link":"/elet/20250331_rendorseg-kabitoszer-drogdiler-bonyhad","timestamp":"2025. március. 31. 08:16","title":"Bemindenezve vezetett, ez lett a veszte a bonyhádi drogdílernek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c9c91c-6952-4bd8-a076-0446175d814e","c_author":"Mátrai Anna","category":"kultura","description":"Ha van valaki, aki mind színészileg, mind énekesként kiemelkedőt tud alkotni, az Lady Gaga. Ám egy Oscar-díjas énekes-dalszerző, akinek egykor polgárpukkasztó viselkedésétől voltak hangosak a lapok, sem menekülhet a beskatulyázástól, az „elvárt viselkedés” számonkérésétől. Lady Gaga azonban a legújabb, hetedik Mayhem című stúdióalbumával leveti magáról a többségnek kellemes hangzást, és visszatér régi önmagához. ","shortLead":"Ha van valaki, aki mind színészileg, mind énekesként kiemelkedőt tud alkotni, az Lady Gaga. Ám egy Oscar-díjas...","id":"20250330_lady-gaga-mayhem-lemezkritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75c9c91c-6952-4bd8-a076-0446175d814e.jpg","index":0,"item":"a59015ab-304c-46b1-8311-05c4a344a7fd","keywords":null,"link":"/kultura/20250330_lady-gaga-mayhem-lemezkritika","timestamp":"2025. március. 30. 10:00","title":"Mit tud Lady Gaga új lemeze, hogy ennyien imádják? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A volt jegybankelnök azt mondta az Indexnek, hogy “minden információ szerint megvan az alapítványi vagyon, sőt jelentősen emelkedett is, így a Neumann Egyetem befektetéseivel kapcsolatos ÁSZ-álláspont sem védhető.”","shortLead":"A volt jegybankelnök azt mondta az Indexnek, hogy “minden információ szerint megvan az alapítványi vagyon, sőt...","id":"20250331_Matolcsy-Gyorgy-MNB-alapitvanyok-PADMA-ASZ-jelentesek-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318.jpg","index":0,"item":"37bc149a-22c8-4196-833e-24aae421c011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Matolcsy-Gyorgy-MNB-alapitvanyok-PADMA-ASZ-jelentesek-interju","timestamp":"2025. március. 31. 09:01","title":"Megszólalt Matolcsy: Az ÁSZ-jelentések nem felelnek meg a tényeknek, durva szakmai hibái elfogadhatatlanok, etikátlanok és módszertanilag megalapozatlanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516e5d4a-9279-4643-b5a6-a5700183705a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pénteki földrengésnek eddig 1700 halálos áldozata és 3400 sérültje van.","shortLead":"A pénteki földrengésnek eddig 1700 halálos áldozata és 3400 sérültje van.","id":"20250331_mianmar-foldrenges-tulelo-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/516e5d4a-9279-4643-b5a6-a5700183705a.jpg","index":0,"item":"9e344e02-2103-410c-8743-332a30a69d52","keywords":null,"link":"/elet/20250331_mianmar-foldrenges-tulelo-mentes","timestamp":"2025. március. 31. 12:13","title":"Hatvan óra után túlélőt találtak egy szálloda romjai alatt Mianmarban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3057e272-f1ed-4dd7-a3f7-ff99dc7ffa4f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Aktívan telnek Száraz István napjai.","shortLead":"Aktívan telnek Száraz István napjai.","id":"20250329_szaraz-istva-uj-ingatlanos-cege-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3057e272-f1ed-4dd7-a3f7-ff99dc7ffa4f.jpg","index":0,"item":"1fb4cedb-a5a8-4ea1-b1b4-a1369213d564","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250329_szaraz-istva-uj-ingatlanos-cege-van","timestamp":"2025. március. 29. 20:34","title":"Új ingatlanos cége van a Matolcsy-klán fontos tagjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]