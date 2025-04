Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f8550435-bcdf-48e8-920f-806fef5982f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss magyar kutatás szerint – melyben 2013 és 2020 között Európa 657 régióját vizsgálták – összefüggés van a levegőszennyezés és a csökkenő termékenységi ráta között, ennek pedig az egészségügyi mellett jelentős politikai következményei is vannak.","shortLead":"Egy friss magyar kutatás szerint – melyben 2013 és 2020 között Európa 657 régióját vizsgálták – összefüggés van...","id":"20250401_hun-ren-kutatas-legszennyezes-hatasai-csokkeno-szuletesszam-termekenysegi-rata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8550435-bcdf-48e8-920f-806fef5982f1.jpg","index":0,"item":"207628e7-0e29-485a-9827-ff5cd3a1d4f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_hun-ren-kutatas-legszennyezes-hatasai-csokkeno-szuletesszam-termekenysegi-rata","timestamp":"2025. április. 01. 18:03","title":"Aggasztó dolog derült ki a légszennyezésről: közvetlen hatással van a születésszám csökkenésére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Európa vidéki térségei akár energiaszükségletük harmincszorosát is előállíthatnák – derül ki egy friss uniós riportból. A kiaknázatlan lehetőségek megvalósulását azonban technikai, környezeti és társadalmi akadályok is nehezítik. Adatalapú cikkünkből az is kiderül, hogy a magyar régióknak mekkora a megújulóenergia-termelési potenciálja.","shortLead":"Európa vidéki térségei akár energiaszükségletük harmincszorosát is előállíthatnák – derül ki egy friss uniós...","id":"20250331_napenergia-Europa-videki-regioiban-oriasi-lehetosegek-es-osszetett-kihivasok-kez-a-kezben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3.jpg","index":0,"item":"8fada4e0-be3f-4a3f-8335-f8f4057a7624","keywords":null,"link":"/eurologus/20250331_napenergia-Europa-videki-regioiban-oriasi-lehetosegek-es-osszetett-kihivasok-kez-a-kezben","timestamp":"2025. március. 31. 18:09","title":"Óriási lehetőségeket tartogat a napenergia Európa vidéki régióiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00927e92-ae3f-4bdb-a4d2-6ece3b8aad96","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A dombormű valószínűleg a Római Birodalom késő köztársasági korszakából származik. ","shortLead":"A dombormű valószínűleg a Római Birodalom késő köztársasági korszakából származik. ","id":"20250401_regeszet-pompeji-eletnagysagu-dombormu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00927e92-ae3f-4bdb-a4d2-6ece3b8aad96.jpg","index":0,"item":"95331b95-3b6f-4843-ae83-8583a9f60ebd","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_regeszet-pompeji-eletnagysagu-dombormu","timestamp":"2025. április. 01. 16:12","title":"Életnagyságú párt ábrázoló domborművet találtak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef138e9b-2d87-4a5c-bfb7-896f422b5f05","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok azon döntése, hogy megvonja a támogatását a Szabad Európa Rádiótól, a médium fennmaradását veszélyezteti, az Európai Uniónak ezért sokkal több támogatást kell biztosítania – jelentette ki Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos.","shortLead":"Az Egyesült Államok azon döntése, hogy megvonja a támogatását a Szabad Európa Rádiótól, a médium fennmaradását...","id":"20250401_Unios-biztos-a-Szabad-Europa-Radio-es-a-Szabadsag-Radio-megszunese-ajandekot-adna-az-autokrataknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef138e9b-2d87-4a5c-bfb7-896f422b5f05.jpg","index":0,"item":"a636806d-806d-441c-9fd0-b07b90899721","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Unios-biztos-a-Szabad-Europa-Radio-es-a-Szabadsag-Radio-megszunese-ajandekot-adna-az-autokrataknak","timestamp":"2025. április. 01. 21:29","title":"Uniós biztos: a Szabad Európa Rádió és a Szabadság Rádió megszűnése ajándékot adna az autokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d129fedb-d7ab-43b1-8e37-c2f30051105e","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Néhány autótól akár többezres flottákig is kiszolgálják a vállalatokat az üzemanyagkártyát kínáló cégek. Tankoláson kívül ezek a kártyák útdíjfizetéstől a kamionmosásig sok mindenre alkalmasak.","shortLead":"Néhány autótól akár többezres flottákig is kiszolgálják a vállalatokat az üzemanyagkártyát kínáló cégek. Tankoláson...","id":"20250401_hvg-uzemanyagkartya-utdijfizetes-eautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d129fedb-d7ab-43b1-8e37-c2f30051105e.jpg","index":0,"item":"f2fe0860-55cf-4bb8-866e-9c46ce4cd8fd","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-uzemanyagkartya-utdijfizetes-eautok","timestamp":"2025. április. 01. 15:30","title":"Parkolás, kompozás: egyre több mindenre jók a céges üzemanyagkártyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb866ff-76ae-4d46-a285-7d6d57138661","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök nagyon örült annak, hogy Moszkvában láthatja Dodikot.","shortLead":"Az orosz elnök nagyon örült annak, hogy Moszkvában láthatja Dodikot.","id":"20250402_vlagyimir-putyin-moszkva-kreml-milorad-dodik-talalkozas-video-nemzetkozi-elfogatoparancs-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb866ff-76ae-4d46-a285-7d6d57138661.jpg","index":0,"item":"49243280-7cef-45f2-98db-ac711eb5e402","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_vlagyimir-putyin-moszkva-kreml-milorad-dodik-talalkozas-video-nemzetkozi-elfogatoparancs-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 02. 10:42","title":"Putyin széles mosollyal fogadta Orbán körözött szövetségesét, Milorad Dodikot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A felgyülemlett indulatokat egyre nehezebb kanalizálni, mert az emberek naponta belelátnak egy-egy NER-hazafi zsúfolt kamrájába. Lehet utálni a Spart, a bankokat, de még inkább kezd ömleni a harag a kivagyi és könyöklő, vagyonával hencegő helyi kiskirályokra. A Fidesz közben kapkodni kezdett, egyik mentő ötlete okozza a következő lánggócot – értékeli a helyzetet Tamás Ervin.","shortLead":"A felgyülemlett indulatokat egyre nehezebb kanalizálni, mert az emberek naponta belelátnak egy-egy NER-hazafi zsúfolt...","id":"20250401_Tamas-Ervin-Megint-jonnek-kopogtatnak-dorombolnek-orditanak-konyorognek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4.jpg","index":0,"item":"d4bc312a-abe1-4b42-8072-493a0c079a3d","keywords":null,"link":"/360/20250401_Tamas-Ervin-Megint-jonnek-kopogtatnak-dorombolnek-orditanak-konyorognek","timestamp":"2025. április. 01. 08:00","title":"Tamás Ervin: Ember, most jönnek ki a kocsmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a816781c-56d8-4270-bdf8-0b0d43073fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ismert történész és publicista az amerikai konzervatívok körében népszerű orbáni modell veszélyeire figyelmeztetett.","shortLead":"Az ismert történész és publicista az amerikai konzervatívok körében népszerű orbáni modell veszélyeire figyelmeztetett.","id":"20250331_anne-applebaum-maga-usa-orban-modell-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a816781c-56d8-4270-bdf8-0b0d43073fa3.jpg","index":0,"item":"6200cb1a-7458-4a97-8393-041b82326e38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_anne-applebaum-maga-usa-orban-modell-gazdasag","timestamp":"2025. március. 31. 16:40","title":"Anne Applebaum: A magyar modell magyar pangással, korrupcióval és nyomorúsággal jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]