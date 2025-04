Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d9e6b8eb-5123-4891-90fb-e37bdd5e00ea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A látogatás idejére az amerikai kormányzat felfüggesztette a Kirill Dmitrijev elleni szankciókat. ","shortLead":"A látogatás idejére az amerikai kormányzat felfüggesztette a Kirill Dmitrijev elleni szankciókat. ","id":"20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-targyalas-kirill-dmitrijev-steve-witkoff","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9e6b8eb-5123-4891-90fb-e37bdd5e00ea.jpg","index":0,"item":"3e787bfd-c335-4c7c-8199-e69919ce88b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-targyalas-kirill-dmitrijev-steve-witkoff","timestamp":"2025. április. 02. 13:38","title":"Putyin főtárgyalója Washingtonba utazott, hogy Trump különmegbízottjával egyeztessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db0b774-7562-4fd0-8150-bc2091ff791d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Cory Booker, New Jersey-i állam demokrata szenátora a kormányzat tevékenysége elleni tiltakozásként vállalkozott arra, hogy olyan hosszan beszél, ameddig csak bír.","shortLead":"Cory Booker, New Jersey-i állam demokrata szenátora a kormányzat tevékenysége elleni tiltakozásként vállalkozott arra...","id":"20250401_Tobb-mint-15-oras-felszolalasban-kritizalta-egy-szenator-az-amerikai-kongresszusban-Donald-Trump-kormanyzatat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1db0b774-7562-4fd0-8150-bc2091ff791d.jpg","index":0,"item":"d5622230-760a-49b6-b15b-e40dc6405ecf","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Tobb-mint-15-oras-felszolalasban-kritizalta-egy-szenator-az-amerikai-kongresszusban-Donald-Trump-kormanyzatat","timestamp":"2025. április. 01. 21:03","title":"Több mint 15 órás felszólalásban kritizálta egy szenátor az amerikai kongresszusban Donald Trump kormányzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92dbf3-c7ac-476b-aa27-ff3e300e855a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az orosz–ukrán háború talán legnagyobb áldozatai az ukrán gyerekek, de ezen túl is nagyon hosszú az oroszok által elkövetett bűncselekmények listája. Az EU külügyi főképviselője szerint rendkívül előrehaladott az orosz háborús bűncselekményeket vizsgáló bíróság felállításának ügye.","shortLead":"Az orosz–ukrán háború talán legnagyobb áldozatai az ukrán gyerekek, de ezen túl is nagyon hosszú az oroszok által...","id":"20250401_orosz-ukran-haboru_europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef92dbf3-c7ac-476b-aa27-ff3e300e855a.jpg","index":0,"item":"17138bbc-d2a7-4041-b983-812786c77f9e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250401_orosz-ukran-haboru_europai-parlament","timestamp":"2025. április. 01. 13:06","title":"Nekünk Nürnberg kell – az oroszok felelősségre vonásáról vitáztak az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elon Musk politikai ámokfutása nem használt az eladásoknak, ahogy a Tesla elleni bojkott is sokat ártott.","shortLead":"Elon Musk politikai ámokfutása nem használt az eladásoknak, ahogy a Tesla elleni bojkott is sokat ártott.","id":"20250402_tesla-eladasok-elso-negyedeves-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"6e718cef-fc99-42a6-8cf2-aa77c4e37a44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_tesla-eladasok-elso-negyedeves-adatok","timestamp":"2025. április. 02. 16:03","title":"Megbüntették a vásárlók a Teslát: bezuhantak az eladások az első negyedéves adatok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10076069-aabc-4dff-b34b-334deee4ceec","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz elnök tavaly 30 évre emelte a sorkötelesek felső korhatárát.","shortLead":"Az orosz elnök tavaly 30 évre emelte a sorkötelesek felső korhatárát.","id":"20250401_oroszorszag-vlagyimir-putyin-sorkotelesek-behivas-katonai-szolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10076069-aabc-4dff-b34b-334deee4ceec.jpg","index":0,"item":"f6d407b8-ceeb-4c19-9204-0ca4c052cebf","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_oroszorszag-vlagyimir-putyin-sorkotelesek-behivas-katonai-szolgalat","timestamp":"2025. április. 01. 14:39","title":"Putyin elrendelte 160 ezer orosz sorköteles behívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ebeb79-31ab-4d9a-84b2-8235b7e80b0c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyik érintett autós és egy járókelő kapta el, amikor el akart menekülni.","shortLead":"Az egyik érintett autós és egy járókelő kapta el, amikor el akart menekülni.","id":"20250403_rakospalota-amokfuto-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79ebeb79-31ab-4d9a-84b2-8235b7e80b0c.jpg","index":0,"item":"3be03ce4-d3c1-44b3-b338-79814f22a79d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_rakospalota-amokfuto-video","timestamp":"2025. április. 03. 10:11","title":"Videón egy autótolvaj ámokfutása, aki öt autót tört össze Rákospalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4ada31-028c-4d34-b1d9-c414ca5143a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Telefonon jelentették be, hogy a lakásban drogot termesztenek. A rendőrök tízmilliós mennyiségben találtak ott marihuánát.","shortLead":"Telefonon jelentették be, hogy a lakásban drogot termesztenek. A rendőrök tízmilliós mennyiségben találtak ott...","id":"20250402_marihuana-ujpesti-diler-bejelentes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb4ada31-028c-4d34-b1d9-c414ca5143a7.jpg","index":0,"item":"d48fc4e7-92da-48ba-97b4-50573e65a7dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_marihuana-ujpesti-diler-bejelentes-rendorseg","timestamp":"2025. április. 02. 14:07","title":"Hat kiló fűvel bukott le egy újpesti termelő, akit valaki feldobott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00ce23b-8468-4af3-9403-e38f49844727","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Batman és Jim Morrison megformálója, a Top Gun sztárja 65 éves volt.","shortLead":"Batman és Jim Morrison megformálója, a Top Gun sztárja 65 éves volt.","id":"20250402_val-kilmer-halal-gegerak-batman-doors-top-gun","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b00ce23b-8468-4af3-9403-e38f49844727.jpg","index":0,"item":"c43489ff-7814-40aa-9f1c-7c8342970e7e","keywords":null,"link":"/elet/20250402_val-kilmer-halal-gegerak-batman-doors-top-gun","timestamp":"2025. április. 02. 06:36","title":"Meghalt Val Kilmer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]