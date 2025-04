Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Windows 11-es alkalmazásokká válhatnak kedvenc webhelyei egy új Firefox-funkciónak, a Taskbar Tabsnak köszönhetően. Az újdonság hátterében a progresszív webalkalmazások (PWA) nevű technológia áll, amely hamarosan a Mozilla böngészőjében is megjelenik.","shortLead":"Windows 11-es alkalmazásokká válhatnak kedvenc webhelyei egy új Firefox-funkciónak, a Taskbar Tabsnak köszönhetően...","id":"20250406_pwa-weboldal-alkalmazas-funkcio-firefox-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576.jpg","index":0,"item":"3a77b501-54f7-4245-8147-71339ca32a35","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_pwa-weboldal-alkalmazas-funkcio-firefox-bongeszo","timestamp":"2025. április. 06. 08:03","title":"Windows van a gépén? Meg Firefox is? Kap valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ba338d-5acb-47c4-9092-89628db7956b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mindennapi életünk része a közlekedés. Ki autóval, ki biciklivel, mások gyalog és tömegközlekedéssel. Az elmúlt években az elektromos rollerek miatt már többet került szóba a közelekedési jog a KRESZ, a többség azonban ettől függetlenül nincs tisztában alapvető kérdésekkel. ","shortLead":"A mindennapi életünk része a közlekedés. Ki autóval, ki biciklivel, mások gyalog és tömegközlekedéssel. Az elmúlt...","id":"20250407_Kozlekedesi-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47ba338d-5acb-47c4-9092-89628db7956b.jpg","index":0,"item":"0d1fc1b2-9612-4885-af6d-1bb6b0fc0f17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Kozlekedesi-jog","timestamp":"2025. április. 07. 06:00","title":"Tényleg nem büntetnek, ha csak kicsit megyek a sebességhatár felett? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A befektetők kockázatcsökkentése futótűzként terjed, és nagyon nehéz lesz megállítani az amerikai eszközökből történő menekülést, az euró pedig akár jól is kijöhet a medvepiacból.","shortLead":"A befektetők kockázatcsökkentése futótűzként terjed, és nagyon nehéz lesz megállítani az amerikai eszközökből történő...","id":"20250407_Elemzok-vamhaboru-medvepiac-likvidalas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"1ad76a89-bd60-48e2-851f-1bdd2bb56a92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Elemzok-vamhaboru-medvepiac-likvidalas-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 13:07","title":"Elemzők a vámháborúról: 20 év múlva külön neve lesz az elmúlt napoknak a történelemkönyvekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297","c_author":"Bosch Rexroth ","category":"brandchannel","description":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban kellett kiszolgálni az egyik napról a másikra megváltozott és megnövekedett igényeket. Ez a lendület pedig csak fokozódik: a logisztikai fejlesztések és az innovációk véget érni nem akaró sorozata nyűgözi le a szakembereket azóta is. Podcastunkban a legújabb technológiai fejleményekről beszélgettünk meghívott szakértőnkkel.","shortLead":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban...","id":"20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297.jpg","index":0,"item":"68eeea6d-fbc3-4e56-8d80-8e25e99c737f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","timestamp":"2025. április. 06. 19:30","title":"Ez a következménye a sok online rendelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bosch Rexroth Kft.","c_partnerlogo":"5e864c9e-2fbb-4faa-be3d-48cc625fba56","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d584e8b0-c068-4341-bb8b-810b1feb6b94","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új időszámítás közelít a számítástechnikában, hívja fel figyelmet friss elemzésében a Deloitte. A tanácsadó cég szerint a kvantumszámítógépek segíthetnek megoldani a hagyományos számítógépekkel megoldhatatlan matematikai műveleteket is, ezzel azonban számos titkosítási módszert is elavulttá fognak tenni. A kvantumátállás pontos időpontja ma még nem ismert, de a felkészülést nem lehet az utolsó pillanatra halogatni.","shortLead":"Új időszámítás közelít a számítástechnikában, hívja fel figyelmet friss elemzésében a Deloitte. A tanácsadó cég szerint...","id":"20250405_kvantumkorszak-deloitte-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d584e8b0-c068-4341-bb8b-810b1feb6b94.jpg","index":0,"item":"6fa0384f-b623-479d-aba7-635d2df485b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_kvantumkorszak-deloitte-elemzes","timestamp":"2025. április. 05. 14:03","title":"Sosem látott lehetőségek kapujában állunk – hasonló veszélyekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37f4155-a2e0-4f05-9f73-aa2f129e01b9","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A megrendelők tanultak 2008-ból, de még nem biztos, hogy a mélyponton vagyunk, és fellendülés legkorábban a második fél évtől jöhet.","shortLead":"A megrendelők tanultak 2008-ból, de még nem biztos, hogy a mélyponton vagyunk, és fellendülés legkorábban a második fél...","id":"20250406_hvg-fuvarozas-raktarozas-logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d37f4155-a2e0-4f05-9f73-aa2f129e01b9.jpg","index":0,"item":"4d7efd1b-1b9c-47c1-90ca-9b2e59037540","keywords":null,"link":"/360/20250406_hvg-fuvarozas-raktarozas-logisztika","timestamp":"2025. április. 06. 08:40","title":"Válság nincs, de a fényes jövő sem csillant még meg a hazai logisztikai ipar előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49afd00f-a49b-4212-b9e8-cf6f20d5a3b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rossz idők járnak a világ szupergazdagjaira, és az OTP-vezér sem járt jól az elmúlt napokban.","shortLead":"Rossz idők járnak a világ szupergazdagjaira, és az OTP-vezér sem járt jól az elmúlt napokban.","id":"20250405_Csanyi-Sandor-vamhaboru-banki-arstop-vagyon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49afd00f-a49b-4212-b9e8-cf6f20d5a3b1.jpg","index":0,"item":"97aff230-7f4c-497f-ac29-d728b06e8a81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Csanyi-Sandor-vamhaboru-banki-arstop-vagyon","timestamp":"2025. április. 05. 17:50","title":"Két nap alatt 223 millió forintot bukott Csányi Sándor a vámháború és a banki árstop lebegtetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Érdekes dolgok derültek ki, amikor megnézték a hátteret, hol is készülhettek a fényképek Rogán Barbaráról.","shortLead":"Érdekes dolgok derültek ki, amikor megnézték a hátteret, hol is készülhettek a fényképek Rogán Barbaráról.","id":"20250405_Millios-szobaarak-szalloda-Rogan-Antal-felesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17.jpg","index":0,"item":"04ae0cbf-5a76-4a36-8e1e-50fcea9458da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Millios-szobaarak-szalloda-Rogan-Antal-felesege","timestamp":"2025. április. 05. 21:43","title":"Milliós szobaárak vannak a szállodában, ahol Rogán Antal feleségéről fényképek készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]