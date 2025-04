Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem érdemes megfeledkezni a Fitbit-fiókok átállásáról. Ha valaki nem lépi meg időben a szükséges változtatásokat, elbúcsúzhat minden adatától.","shortLead":"Nem érdemes megfeledkezni a Fitbit-fiókok átállásáról. Ha valaki nem lépi meg időben a szükséges változtatásokat...","id":"20250406_google-fitbit-fiok-megszunes-atallas-adatok-torlese-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c.jpg","index":0,"item":"cfb2ec16-7b45-4bf1-a958-64effee04543","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_google-fitbit-fiok-megszunes-atallas-adatok-torlese-hatarido","timestamp":"2025. április. 06. 20:03","title":"Fontos határidőre figyelmeztet a Google: aki nem lép időben, minden adatát elveszítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb04b39-49a2-4089-b1ca-e62cf71dda3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Összesen közel 2 millió nőnek nem kell majd szja-t fizetnie – plusz annak a 170 ezernek, akik négy vagy több gyerekük miatt már most sem fizetnek. Ám a cégek befagyaszthatják a bruttó béreket, az szja-mentességgel kedvezményezett nők tehát béremeléstől eshetnek el. Így végső soron mélyülhet a nemek közti bérszakadék. ","shortLead":"Összesen közel 2 millió nőnek nem kell majd szja-t fizetnie – plusz annak a 170 ezernek, akik négy vagy több gyerekük...","id":"20250407_hvg-szja-mentesseg-hatasai-nok-munkaeropiac-ado-diszkriminacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6eb04b39-49a2-4089-b1ca-e62cf71dda3b.jpg","index":0,"item":"2f4263c1-53d6-4e19-bcf7-33b7c37fa2ac","keywords":null,"link":"/360/20250407_hvg-szja-mentesseg-hatasai-nok-munkaeropiac-ado-diszkriminacio","timestamp":"2025. április. 07. 13:31","title":"Árt a nőknek Orbánék diszkriminatív adórendszere, hiába nőhet az anyák nettója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Horvátország kész lett volna letartóztatni Hajdu Jánosékat.","shortLead":"Horvátország kész lett volna letartóztatni Hajdu Jánosékat.","id":"20250406_balkan-orban-viktor-milorad-dodik-usa-tek-vsquare-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8.jpg","index":0,"item":"bfd6196f-3a2f-4e1f-9c98-44e6526940c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_balkan-orban-viktor-milorad-dodik-usa-tek-vsquare-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 20:41","title":"VSquare: Orbán balkáni eszkalációt kockáztatott, az USA leplezte le a TEK boszniai akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szépen indította a tőzsde Európa-szerte, így Magyarországon is a keddet, de annak azért a közelében sem vagyunk, hogy az elmúlt napok veszteségei eltűnjenek.","shortLead":"Szépen indította a tőzsde Európa-szerte, így Magyarországon is a keddet, de annak azért a közelében sem vagyunk...","id":"20250408_magyar-tozsde-bux-reszveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"af7a4b01-1322-4b57-b655-ac13ac8cd8e9","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_magyar-tozsde-bux-reszveny-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 10:03","title":"A borzalmas hétfő után sokkal jobban indult a magyar tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e1d753-93b2-441b-bbf1-08e3b5d4a899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerti munka közben újból szó esett az emlékműről, amit az orosz-ukrán háború áldozatainak emelnének. ","shortLead":"A kerti munka közben újból szó esett az emlékműről, amit az orosz-ukrán háború áldozatainak emelnének. ","id":"20250407_kovacs-gergo-mkkp-sandor-fegyir-ukran-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5e1d753-93b2-441b-bbf1-08e3b5d4a899.jpg","index":0,"item":"3a5479ba-dd37-4a53-871c-b48fbb8a0391","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_kovacs-gergo-mkkp-sandor-fegyir-ukran-nagykovet","timestamp":"2025. április. 07. 17:05","title":"Közösen ültetett fákat Kovács Gergely és Sándor Fegyir, a termésből pedig lekvárt főz majd a nagykövet a XII. kerület polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7babe785-df7f-413c-8369-8e42d48b8359","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dan Norris ügye egy nagyobb nyomozás részeként bukott ki.","shortLead":"Dan Norris ügye egy nagyobb nyomozás részeként bukott ki.","id":"20250406_brit-pedofil-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7babe785-df7f-413c-8369-8e42d48b8359.jpg","index":0,"item":"6267e158-f5ea-405d-8ee2-0baf1c6550b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_brit-pedofil-kepviselo","timestamp":"2025. április. 06. 14:12","title":"Pedofil bűncselekmények gyanúja miatt tartóztattak le egy brit képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89af95f-5f22-4540-912c-64e2dae7eccc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színésznő elárulta: előfordul, hogy csak fájdalomcsillapítóval tud színpadra állni.","shortLead":"A színésznő elárulta: előfordul, hogy csak fájdalomcsillapítóval tud színpadra állni.","id":"20250407_pasztor-erzsi-betegseg-verszegenyseg-vashiany-fogyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b89af95f-5f22-4540-912c-64e2dae7eccc.jpg","index":0,"item":"215f589e-0854-4071-ac2f-24baf5d61a3a","keywords":null,"link":"/elet/20250407_pasztor-erzsi-betegseg-verszegenyseg-vashiany-fogyas","timestamp":"2025. április. 07. 06:06","title":"Betegsége miatt pár hónap alatt tizenöt kilót fogyott Pásztor Erzsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbf4302-dabf-4a1f-be12-e197e7971617","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szakítottak a hagyományos klinikai diagnosztizálási módszerekkel amerikai és spanyol kutatók: okosórákról gyűjtött adatok segítségével próbáltak azonosítani pszichiátriai betegségeket. Az eredmények alapján úgy néz ki, sikerrel.","shortLead":"Szakítottak a hagyományos klinikai diagnosztizálási módszerekkel amerikai és spanyol kutatók: okosórákról gyűjtött...","id":"20250407_hvg-adhd-szorongas-diagnozis-okosora-adatai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fbf4302-dabf-4a1f-be12-e197e7971617.jpg","index":0,"item":"04490758-6413-4f0d-b66d-60f1e8b8d3ae","keywords":null,"link":"/360/20250407_hvg-adhd-szorongas-diagnozis-okosora-adatai","timestamp":"2025. április. 07. 16:00","title":"Egy egyszerű okosóra adataiból kiolvasható az ADHD és a szorongás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]