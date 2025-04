Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cad5f2ad-7365-4022-b4bf-f40327490c16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár három évre is börtönbe kerülhet. ","shortLead":"Akár három évre is börtönbe kerülhet. ","id":"20250407_kukkolas-munkahely-vademeles-pecs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cad5f2ad-7365-4022-b4bf-f40327490c16.jpg","index":0,"item":"a21e47b1-0a62-4ab0-8351-b9004db8e572","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_kukkolas-munkahely-vademeles-pecs","timestamp":"2025. április. 07. 10:32","title":"Levideózták a pécsi férfit, ahogy a munkahelyi mosdó ablakán keresztül kukkolta kolléganőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos hét felszólaló nevét jelentette be.","shortLead":"Hadházy Ákos hét felszólaló nevét jelentette be.","id":"20250408_hadhazy-akos-hidfoglalo-tuntetes-felszolalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc.jpg","index":0,"item":"d120b737-f272-44a3-ba3c-8fc81abcb1b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_hadhazy-akos-hidfoglalo-tuntetes-felszolalok","timestamp":"2025. április. 08. 14:41","title":"Puzsér Róbert felszólal, Koltai Róbert verset mond a keddi hídfoglaló tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4a3f7-1662-4033-baef-52f62acbe12e","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Knut Abraham CDU-s politikussal beszélgettünk a magyar–német és a magyar–orosz kapcsolatokról, az EU jövőjéről, a német fegyveripar magyarországi beruházásairól és személyeskedő kormányzati kampányokról. ","shortLead":"Knut Abraham CDU-s politikussal beszélgettünk a magyar–német és a magyar–orosz kapcsolatokról, az EU jövőjéről, a német...","id":"20250407_Merz-Orban-talalkozot-keszitett-elo-Budapesten-a-nemet-keresztenydemokrata-kepviselo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4a3f7-1662-4033-baef-52f62acbe12e.jpg","index":0,"item":"cab3072e-3ba6-45df-a56b-8ba0a256f711","keywords":null,"link":"/360/20250407_Merz-Orban-talalkozot-keszitett-elo-Budapesten-a-nemet-keresztenydemokrata-kepviselo-interju","timestamp":"2025. április. 07. 09:45","title":"Merz és Orbán találkozóját készítette elő Budapesten a német kereszténydemokrata képviselő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0b52e8-3f58-4faf-ac26-8806d3c87619","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Marson kutathat majd víz után a magyar Puli Space Technologies találmánya, a Vízszimatoló nevű berendezés, így segítve a vörös bolygó feltérképezését.","shortLead":"A jelek szerint a Marson kutathat majd víz után a magyar Puli Space Technologies találmánya, a Vízszimatoló nevű...","id":"20250407_nasa-mars-chopper-nighthawk-puli-space-technologies-vizszimatolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b0b52e8-3f58-4faf-ac26-8806d3c87619.jpg","index":0,"item":"0e561c3a-7e18-4918-afd0-46eea04d0dc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_nasa-mars-chopper-nighthawk-puli-space-technologies-vizszimatolo","timestamp":"2025. április. 07. 20:03","title":"Marsra mehet a magyar Vízszimatoló, a NASA helikoptere vinné magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80655d6-c991-4629-a16e-5b4a827342c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia tudása sokszor messze felülmúlja az egyénekét, azonban olykor olyan feladatok is kifognak rajta, amelyekkel akár a nagyobb gyerekek is simán elboldogulnak. Skót kutatók kimutatták, hogy a legkorszerűbb MI-modellek nem képesek megbízhatóan értelmezni az analóg óra mutatóinak helyzetét, és sokszor válaszolnak helytelenül a naptárak dátumaira vonatkozó kérdésekre.","shortLead":"A mesterséges intelligencia tudása sokszor messze felülmúlja az egyénekét, azonban olykor olyan feladatok is kifognak...","id":"20250408_nagy-nyelvi-modellek-mesterseges-intelligencia-az-analog-ora-leolvasasa-naptar-ertelmezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f80655d6-c991-4629-a16e-5b4a827342c4.jpg","index":0,"item":"2a9714c1-b58d-4838-9635-0e286ebec293","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_nagy-nyelvi-modellek-mesterseges-intelligencia-az-analog-ora-leolvasasa-naptar-ertelmezese","timestamp":"2025. április. 08. 08:03","title":"Mielőtt leigázza az embert, előbb talán meg kellene tanulnia leolvasni az órát a mesterséges intelligenciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c2b2a4-ba83-4f01-8cdb-c3db6bbdc7fc","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami tulajdonban lévő kastély félmilliárd forintba kerül.","shortLead":"Az állami tulajdonban lévő kastély félmilliárd forintba kerül.","id":"20250407_keked-melczer-kastely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25c2b2a4-ba83-4f01-8cdb-c3db6bbdc7fc.jpg","index":0,"item":"696b593d-05c3-4f26-a6b9-7f72cddaa831","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250407_keked-melczer-kastely","timestamp":"2025. április. 07. 08:51","title":"Egy éve hirdetik, de senkinek sem kell a kékedi Melczer-kastély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ezzel párhuzamosan lassan lezárul az ellenzéki vezető országjárása is.","shortLead":"Ezzel párhuzamosan lassan lezárul az ellenzéki vezető országjárása is.","id":"20250407_magyar-peter-nemzet-hangja-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6.jpg","index":0,"item":"392990ba-64a4-41bd-adf7-558b18fb8abb","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_magyar-peter-nemzet-hangja-nepszavazas","timestamp":"2025. április. 07. 08:40","title":"Magyar Péter: Már 750 ezren töltötték ki a Nemzet Hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e04b71-d2ff-479f-85a2-21bbe2106c8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha még A kis hableányt is hozzácsapjuk, több szén-dioxidot bocsátottak ki, mint néhány nagyobb repülőtér egy egész évben.","shortLead":"Ha még A kis hableányt is hozzácsapjuk, több szén-dioxidot bocsátottak ki, mint néhány nagyobb repülőtér egy egész...","id":"20250408_hofeherke-disney-karbonlabnyom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91e04b71-d2ff-479f-85a2-21bbe2106c8d.jpg","index":0,"item":"ef652808-80d5-4d1a-8cb8-37c2cea15532","keywords":null,"link":"/kultura/20250408_hofeherke-disney-karbonlabnyom","timestamp":"2025. április. 08. 16:38","title":"A Disney Hófehérkéjének nagyobb volt a karbonlábnyoma, mint a legutóbbi Halálos iramban-filmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]