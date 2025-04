Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hétfő reggeli -6, -8 fokos hőmérsékletek országszerte jelentős károkat okoztak a virágzó gyümölcsösökben, különösen az északi és északkeleti térségekben. A károk a korán virágzó kajsziban és mandulában szinte teljes körűek, de az őszibarack, a meggy, a cseresznye és a szilva is jelentős károsodást szenvedhetett.","shortLead":"A hétfő reggeli -6, -8 fokos hőmérsékletek országszerte jelentős károkat okoztak a virágzó gyümölcsösökben, különösen...","id":"20250408_Orszagos-fagykar-sujtja-a-gyumolcsosoket-sarkvideki-legtomeg-okozott-komoly-vesztesegeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"63ca41ba-3463-4b1c-a63b-c2c4deed0d82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Orszagos-fagykar-sujtja-a-gyumolcsosoket-sarkvideki-legtomeg-okozott-komoly-vesztesegeket","timestamp":"2025. április. 08. 20:33","title":"Országszerte fagykár sújtja a gyümölcsösöket, több területen brutális a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb35097-b7c4-475e-8846-e4ba34d60453","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány hónapok vonakodik beleegyezni az első tárgyalási szakasz megkezdésébe.","shortLead":"A magyar kormány hónapok vonakodik beleegyezni az első tárgyalási szakasz megkezdésébe.","id":"20250410_eu-ukrajna-jogharmonizacio-magyarorszag-blokkolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bb35097-b7c4-475e-8846-e4ba34d60453.jpg","index":0,"item":"c02b3bc3-08ac-4c6e-b174-493695951736","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_eu-ukrajna-jogharmonizacio-magyarorszag-blokkolas","timestamp":"2025. április. 10. 13:30","title":"Egyedül a magyar kormány nem támogatta, hogy elkezdjék az ukrán jogszabályok összehangolását az uniós joggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizsgálatot kezdeményez a kormány annak kiderítése érdekében, hogy mesterségesen vagy természetes úton jött-e létre a ragadós száj- és körömfájást okozó vírus – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. A tájékoztatót Vitályos Eszter kormányszóvivővel és Koncz Zsófiával, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárával közösen tartotta. ","shortLead":"Vizsgálatot kezdeményez a kormány annak kiderítése érdekében, hogy mesterségesen vagy természetes úton jött-e létre...","id":"20250410_Gulyas-Gergely-elarulja-hogyan-reagal-a-kormany-Donald-Trump-vamhaborujara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64.jpg","index":0,"item":"44f56399-195c-43b2-a63e-63b4fa32ab53","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Gulyas-Gergely-elarulja-hogyan-reagal-a-kormany-Donald-Trump-vamhaborujara-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 09:37","title":"Kormányinfó: Gulyás Gergely szerint is új stratégiára van szüksége a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01d3362-f469-4502-b45d-6b57991a663a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Állítólag az amerikai űrhaderőt is aggasztja három orosz műhold mozgása, melyek közül egy egy titkos objektumot is elengedett a közelmúltban.","shortLead":"Állítólag az amerikai űrhaderőt is aggasztja három orosz műhold mozgása, melyek közül egy egy titkos objektumot is...","id":"20250409_oroszorszag-koszmosz-muholdak-rejtelyes-objektum-levalas-gyakorlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f01d3362-f469-4502-b45d-6b57991a663a.jpg","index":0,"item":"f0b387c8-2587-47e9-acd3-b11c640ab456","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_oroszorszag-koszmosz-muholdak-rejtelyes-objektum-levalas-gyakorlat","timestamp":"2025. április. 09. 09:03","title":"Mégis mi lehet? Rejtélyes rakományt engedett szabadon egy orosz műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánymédia nagyon felkapta a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalását, amiben az uniós források visszatartásáról beszél. Erre reagált Magyar Péter. ","shortLead":"A kormánymédia nagyon felkapta a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalását, amiben az uniós források...","id":"20250410_magyar-peter-tisza-orban-korrupcio-eu-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342.jpg","index":0,"item":"6d5caa9d-a2bf-4451-82ce-deb2dcdeb5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_magyar-peter-tisza-orban-korrupcio-eu-tamogatas","timestamp":"2025. április. 10. 14:04","title":"Magyar Péter: Nem a Tisza Párt, hanem „az Orbán-kormány ipari méretű korrupciója miatt nem érkezik meg” az uniós pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb4e0af-802a-4c6e-ad64-27dfba2c49d4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 2,4 tonnás Smart #5 Brabus körülbelül akkora, mint egy Mercedes GLC és bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"A 2,4 tonnás Smart #5 Brabus körülbelül akkora, mint egy Mercedes GLC és bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja...","id":"20250409_646-loerovel-debutalt-az-eddigi-legdurvabb-smart-5-brabus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/feb4e0af-802a-4c6e-ad64-27dfba2c49d4.jpg","index":0,"item":"8c255f2e-b263-412f-b891-f3abb321a54e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_646-loerovel-debutalt-az-eddigi-legdurvabb-smart-5-brabus","timestamp":"2025. április. 09. 07:21","title":"646 lóerővel debütált az eddigi legdurvább Smart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f36c769-9b60-43e1-88ed-d36eb1eb81e4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Fehér Házból érkező sokféle üzenettel csak összezavarják a helyzetet. Az ilyen pánik könnyen önbeteljesítővé válik – figyelmeztet szerkesztőségi állásfoglalásában az amerikai lap.","shortLead":"A Fehér Házból érkező sokféle üzenettel csak összezavarják a helyzetet. Az ilyen pánik könnyen önbeteljesítővé válik –...","id":"20250408_Washington-Post-A-vamok-miatt-lefagy-az-amerikai-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f36c769-9b60-43e1-88ed-d36eb1eb81e4.jpg","index":0,"item":"19f2a0b4-e1f4-4bb6-9a9e-3458af5f9683","keywords":null,"link":"/360/20250408_Washington-Post-A-vamok-miatt-lefagy-az-amerikai-gazdasag","timestamp":"2025. április. 08. 19:49","title":"Washington Post: A vámok miatt lefagy az amerikai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e693297c-0dc9-407c-b8e8-c95432b7c420","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A több tekintetben is csalódást keltő jelenlegi AMG C 63 utódjában várhatóan nem V8-as, hanem 6 hengeres motor lesz.","shortLead":"A több tekintetben is csalódást keltő jelenlegi AMG C 63 utódjában várhatóan nem V8-as, hanem 6 hengeres motor lesz.","id":"20250409_alig-veszik-igy-tavozik-a-kinalatbol-a-4-hengeres-mercedes-amg-c-63","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e693297c-0dc9-407c-b8e8-c95432b7c420.jpg","index":0,"item":"cd92ab54-7ddd-40ce-8d0c-4bbd4facc75f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_alig-veszik-igy-tavozik-a-kinalatbol-a-4-hengeres-mercedes-amg-c-63","timestamp":"2025. április. 09. 07:59","title":"Alig veszik, így távozik a kínálatból a méregerős, de csak 4 hengeres Mercedes-AMG C 63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]