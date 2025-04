Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"721cf257-0edc-4154-8b7a-7a50012b484e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabadság hídon azért állítottak elő egy férfit, mert törött üveggel sétált a gyűlés résztvevői között.","shortLead":"A Szabadság hídon azért állítottak elő egy férfit, mert törött üveggel sétált a gyűlés résztvevői között.","id":"20250409_Tobb-hidfoglaloval-szemben-is-eljarast-inditott-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721cf257-0edc-4154-8b7a-7a50012b484e.jpg","index":0,"item":"cb37def6-cf67-456b-98c9-a9a863febd50","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Tobb-hidfoglaloval-szemben-is-eljarast-inditott-a-rendorseg","timestamp":"2025. április. 09. 08:18","title":"Több hídfoglalóval szemben is eljárást indított a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08aa36f8-4f28-487b-9b24-4e68fa53b43c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olaszországi látogatáson tartózkodó brit uralkodónak és a feleségének is sűrű programja van azon a napon, amikor a huszadik házassági évfordulójukat ünnepelik. ","shortLead":"Az olaszországi látogatáson tartózkodó brit uralkodónak és a feleségének is sűrű programja van azon a napon, amikor...","id":"20250409_karoly-kiraly-giorgia-meloni-olaszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08aa36f8-4f28-487b-9b24-4e68fa53b43c.jpg","index":0,"item":"d641e33d-95f2-455c-97d1-05f14f0ab762","keywords":null,"link":"/elet/20250409_karoly-kiraly-giorgia-meloni-olaszorszag","timestamp":"2025. április. 09. 13:37","title":"Károly király Giorgia Melonival töltötte a házassági évfordulója reggelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilvia azt állítja, a bántalmazásról felettesei is tudtak, mégsem segítettek neki.","shortLead":"Szilvia azt állítja, a bántalmazásról felettesei is tudtak, mégsem segítettek neki.","id":"20250409_Blikk-Evekig-bantalmazta-volt-ferje-a-rendorseg-arcat-megis-ellene-emelhetnek-vadat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"e50f2369-6181-4e2c-8c1a-3c5e7dfb2321","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Blikk-Evekig-bantalmazta-volt-ferje-a-rendorseg-arcat-megis-ellene-emelhetnek-vadat","timestamp":"2025. április. 09. 11:45","title":"Blikk: Évekig bántalmazta volt férje a rendőrség arcát, mégis ellene emelhetnek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0544fe99-f363-489b-bab4-f57fab75db9d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Fenyő János médiavállalkozó 1998 februári, kivégzésszerű meggyilkolása után 27 évvel hozott ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla. Gyárfás Tamás felbujtóként hétéves börtönbüntetést kapott, később kell majd bevonulnia, a bíróságról most hazamehetett. ","shortLead":"Fenyő János médiavállalkozó 1998 februári, kivégzésszerű meggyilkolása után 27 évvel hozott ítéletet a Fővárosi...","id":"20250410_Fenyo-gyilkossag-gyarfas-portik-itelet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0544fe99-f363-489b-bab4-f57fab75db9d.jpg","index":0,"item":"c698f18a-6ae3-458b-9f94-5d2ecfdc9617","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Fenyo-gyilkossag-gyarfas-portik-itelet-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 09:24","title":"Fenyő-gyilkosság: Gyárfás Tamás 7 év börtönt kapott, Portik Tamásnak marad az életfogytiglan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0ea4c0-2b32-4c76-bad3-8a94c14ac316","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb országgyűlési képviselőjelölteket mutatott be a párt, köztök van Rónai Sándor, volt európai parlamenti képviselő is, aki Dunakeszin indult.","shortLead":"Újabb országgyűlési képviselőjelölteket mutatott be a párt, köztök van Rónai Sándor, volt európai parlamenti képviselő...","id":"20250409_szentendre-kalman-olga-valasztas-jelolt-demokratikus-koalicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0ea4c0-2b32-4c76-bad3-8a94c14ac316.jpg","index":0,"item":"b5d40dfb-8224-4cd1-950b-e34174d5b728","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_szentendre-kalman-olga-valasztas-jelolt-demokratikus-koalicio","timestamp":"2025. április. 09. 11:31","title":"Szentendrén indítja Kálmán Olgát a Demokratikus Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322c9c71-c41f-4d1f-b7c2-5ca18e3a2805","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ők így látják.","shortLead":"Ők így látják.","id":"20250409_franciaorszag-rexhino-abazaj-atadas-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/322c9c71-c41f-4d1f-b7c2-5ca18e3a2805.jpg","index":0,"item":"4d362adc-6161-412e-ae94-c62066dfaf93","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_franciaorszag-rexhino-abazaj-atadas-elutasitas","timestamp":"2025. április. 09. 16:45","title":"Franciaország nem adja át Magyarországnak a „becsület napi” támadásokkal gyanúsított albán férfit, mert nem garantált az alapvető jogainak tiszteletben tartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63910ac-a916-4cd1-8d67-caa4f8deeb13","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nem könnyű eligazodni a vámháborús fenyegetésekben: az USA legtöbb új vámja és néhány más ország válasza néhány órája lépett érvénybe, néhány másik már hetek vagy napok óta hatályos, akad, ami a jövő héten élesedik, de még olyan is, amelyet csak decemberre ígérnek, hátha addig sikerül tárgyalni. Rendet vágunk a nyilatkozatháborúban.","shortLead":"Nem könnyű eligazodni a vámháborús fenyegetésekben: az USA legtöbb új vámja és néhány más ország válasza néhány órája...","id":"20250409_trump-usa-vamok-eles-fenyegetes-kina-eu-kanada-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a63910ac-a916-4cd1-8d67-caa4f8deeb13.jpg","index":0,"item":"16a98a3c-4a8f-4313-a9ce-bbe0d00dbf69","keywords":null,"link":"/360/20250409_trump-usa-vamok-eles-fenyegetes-kina-eu-kanada-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 09. 13:22","title":"Ma reggeltől éles Trump legtöbb új vámja – mutatjuk, mit kell már fizetni, és mi az, ami még csak fenyegetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Remeghet a big pharma, főként az európaiak, az elnöknek nem tetszik, hogy az amerikaiak által szedett vényköteles gyógyszerek nagy része külföldről jön.","shortLead":"Remeghet a big pharma, főként az európaiak, az elnöknek nem tetszik, hogy az amerikaiak által szedett vényköteles...","id":"20250409_trump-vamhaboru-gyogyszeripar-usa-gazdasag-richter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"38c68ffb-dfd3-4acc-a7e7-1ef064719924","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_trump-vamhaboru-gyogyszeripar-usa-gazdasag-richter","timestamp":"2025. április. 09. 07:50","title":"A gyógyszeriparra feni a vámjait Trump, bejelentésre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]