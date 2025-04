Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Izgalmas új funkciót tesztel az Instagram: kódokkal lehet zárolni a Reels videókat, de jó hír, hogy lesz segítség.","shortLead":"Izgalmas új funkciót tesztel az Instagram: kódokkal lehet zárolni a Reels videókat, de jó hír, hogy lesz segítség.","id":"20250410_meta-instagram-reels-videok-titkos-kodok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b.jpg","index":0,"item":"70843fa3-e3a5-4e3e-9be9-a29d855e4e91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_meta-instagram-reels-videok-titkos-kodok","timestamp":"2025. április. 10. 09:03","title":"Titkos kódok jönnek az Instagramra, csak ezekkel lehet majd megnézni bizonyos videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd80e34-13ac-4251-9437-40aba314488e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Olyannyira sikeres volt a Frankenjet-projekt, hogy a gépet már szolgálatba is állították.","shortLead":"Olyannyira sikeres volt a Frankenjet-projekt, hogy a gépet már szolgálatba is állították.","id":"20250410_mukodo-vadaszgep-f-35-szereles-frankenjet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdd80e34-13ac-4251-9437-40aba314488e.jpg","index":0,"item":"e5775e5f-2823-4857-8cc0-29beb2734267","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_mukodo-vadaszgep-f-35-szereles-frankenjet","timestamp":"2025. április. 10. 17:45","title":"Összelegóztak egy működő vadászgépet két totálkáros F-35-ösből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7334464a-bd8c-4ce0-8499-231fdec2a4af","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Önkénteseket keresnek, akik sétálnának egy nagyot, és közben keresnék az ürgelyukakat.","shortLead":"Önkénteseket keresnek, akik sétálnának egy nagyot, és közben keresnék az ürgelyukakat.","id":"20250410_urge-osszeiras-szamlalas-urgelyuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7334464a-bd8c-4ce0-8499-231fdec2a4af.jpg","index":0,"item":"f6893fbc-bb01-4c57-acfe-2e0b5522ccef","keywords":null,"link":"/zhvg/20250410_urge-osszeiras-szamlalas-urgelyuk","timestamp":"2025. április. 10. 14:09","title":"Idén is összeírják az ürgéket, lehet jelentkezni a számlálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter egy olyan döntést emlegetett, amit a magyar ellenszavazat ellenére elfogadott az EU, és nem is a szerdán felfüggesztett vámokra vonatkozik.","shortLead":"A miniszter egy olyan döntést emlegetett, amit a magyar ellenszavazat ellenére elfogadott az EU, és nem is a szerdán...","id":"20250410_szijjarto-peter-vam-eu-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"16150e93-ba60-4015-b0df-712ce6428720","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_szijjarto-peter-vam-eu-szavazas","timestamp":"2025. április. 10. 10:50","title":"Szijjártó azt vonta le az amerikai vámok felfüggesztéséből, hogy „ismét igazunk volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39645a82-41be-4bc4-9f28-8f0c698d0d73","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszatérnek majd régi sportágak és debütálnak, újak, ahogy több versenyszám is lesz, például bővül az 50 méteres úszások listája is.","shortLead":"Visszatérnek majd régi sportágak és debütálnak, újak, ahogy több versenyszám is lesz, például bővül az 50 méteres...","id":"20250409_Minden-eddiginel-tobb-ermet-fognak-osztani-a-Los-Angeles-i-olimpian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39645a82-41be-4bc4-9f28-8f0c698d0d73.jpg","index":0,"item":"2be2af56-93a2-4670-9c60-41d2aebedf1b","keywords":null,"link":"/sport/20250409_Minden-eddiginel-tobb-ermet-fognak-osztani-a-Los-Angeles-i-olimpian","timestamp":"2025. április. 09. 21:32","title":"Minden eddiginél több érmet fognak osztani a Los Angeles-i olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35bdbee-ae80-4df0-b6d6-105e04061023","c_author":"Rácz Gergő","category":"kkv","description":"A stagnálás már pozitívumnak tekinthető, a K&H Bank legújabb nagyvállalati helyzetképe alapján az itthon működő nagy cégek amennyire bizonytalanok, annyira optimistán látják saját jövőjüket. A pénzintézet a kormányzatétól jócskán elmaradó növekedést vár idén a hazai gazdaságban.","shortLead":"A stagnálás már pozitívumnak tekinthető, a K&H Bank legújabb nagyvállalati helyzetképe alapján az itthon működő...","id":"20250410_KH-Bank-nagyvallalati-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f35bdbee-ae80-4df0-b6d6-105e04061023.jpg","index":0,"item":"20ed8b43-b57a-49a8-ac05-353de9eb23b0","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_KH-Bank-nagyvallalati-felmeres","timestamp":"2025. április. 10. 16:23","title":"Egyszerre aggódnak és optimisták az itthoni nagy cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","id":"20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2.jpg","index":0,"item":"c121c0ea-db1a-4da9-9f91-c3737f2fde34","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","timestamp":"2025. április. 10. 09:41","title":"Megtiszteltetésnek veszi Manfred Weber, hogy az orbáni propaganda célpontja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232a8e16-61f3-4a08-a678-37548cd84d7f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nincs új helyszín, ahol felbukkant volna a száj- és körömfájás betegség, a szakértők a vírus eredetét kutatják.","shortLead":"Nincs új helyszín, ahol felbukkant volna a száj- és körömfájás betegség, a szakértők a vírus eredetét kutatják.","id":"20250410_gulyas-gergely-mesterseges-szaj-koromfajas-virus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/232a8e16-61f3-4a08-a678-37548cd84d7f.jpg","index":0,"item":"28b8763d-4c8e-4451-bf5c-b92c2d8cc47b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_gulyas-gergely-mesterseges-szaj-koromfajas-virus-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 10:19","title":"Gulyás Gergely: Nem kizárt, hogy mesterséges úton jött létre a száj- és körömfájás vírusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]