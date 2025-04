Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A befektetési szakértő szerint minél tovább tart a Donald Trump döntései okozta bizonytalanság, annál valószínűbb, hogy recesszióba kerül az USA, és vele sok más ország gazdasága is.","shortLead":"A befektetési szakértő szerint minél tovább tart a Donald Trump döntései okozta bizonytalanság, annál valószínűbb...","id":"20250403_zsiday-viktor-recesszio-donald-trump-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592.jpg","index":0,"item":"171016de-aa47-4bd4-ade2-4933b50275bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_zsiday-viktor-recesszio-donald-trump-vam","timestamp":"2025. április. 03. 14:24","title":"Zsiday Viktor: Minél tovább vámháborúzik Donald Trump, annál nagyobb lesz a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4ada31-028c-4d34-b1d9-c414ca5143a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Telefonon jelentették be, hogy a lakásban drogot termesztenek. A rendőrök tízmilliós mennyiségben találtak ott marihuánát.","shortLead":"Telefonon jelentették be, hogy a lakásban drogot termesztenek. A rendőrök tízmilliós mennyiségben találtak ott...","id":"20250402_marihuana-ujpesti-diler-bejelentes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb4ada31-028c-4d34-b1d9-c414ca5143a7.jpg","index":0,"item":"d48fc4e7-92da-48ba-97b4-50573e65a7dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_marihuana-ujpesti-diler-bejelentes-rendorseg","timestamp":"2025. április. 02. 14:07","title":"Hat kiló fűvel bukott le egy újpesti termelő, akit valaki feldobott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c30da9-4220-447f-a36e-98deeccc6fd5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nem a tudatlan ember a legkártékonyabb, hanem az, aki tévedésből hiszi azt magáról, hogy okos. Márpedig az autósok nagy része jobb sofőrnek hiszi magát a többieknél, a cégvezetők pedig sokkal nagyobb eséllyel állítják földbe a vállalatukat, ha úgy érzik, hogy mindenhez értenek. Rémes eredményekhez vezethet, ha az ember rosszul méri fel, mekkora a tudása, de azért tenni is lehet ez ellen.","shortLead":"Nem a tudatlan ember a legkártékonyabb, hanem az, aki tévedésből hiszi azt magáról, hogy okos. Márpedig az autósok nagy...","id":"20250402_Egy-masik-kozgazdasag-onertekeles-tudas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61c30da9-4220-447f-a36e-98deeccc6fd5.jpg","index":0,"item":"855cad02-f697-4e63-a96f-75a38b3d0a6c","keywords":null,"link":"/360/20250402_Egy-masik-kozgazdasag-onertekeles-tudas","timestamp":"2025. április. 02. 09:30","title":"Aki buta, az nem veszi észre, hogy valójában mennyire buta, de a félművelt okozza a legtöbb kárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Központi Statisztikai Hivatal visszautasítja a szándékos manipuláció vádját, rosszindulatú interpretációról és hangulatkeltésről írnak a gyermekszegénységi adatokról megjelent cikkek kapcsán.","shortLead":"A Központi Statisztikai Hivatal visszautasítja a szándékos manipuláció vádját, rosszindulatú interpretációról és...","id":"20250402_szegenysegi-adatok-ksh-valasz-jo-hirnev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e.jpg","index":0,"item":"094f64b5-ec2d-4e01-ac8f-529f9aa50b36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_szegenysegi-adatok-ksh-valasz-jo-hirnev","timestamp":"2025. április. 02. 18:59","title":"Szegénységi adatok: visszautasítja a vádakat a KSH és az intézmény hírnevének rontásáról írnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már lényegében a teljes kormánymédiának cáfolnia kellett az Ötkertben (nem) történteket.","shortLead":"Már lényegében a teljes kormánymédiának cáfolnia kellett az Ötkertben (nem) történteket.","id":"20250402_Helyreigazitas-HirTV-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852.jpg","index":0,"item":"2109f319-cf42-4cc6-a57b-f562e7091e54","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Helyreigazitas-HirTV-Magyar-Peter","timestamp":"2025. április. 02. 15:27","title":"Helyreigazítást közölt a HírTV: Magyar Péter nem tett perverz ajánlatokat kiskorú lányoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0957a5a8-117c-48d9-b09d-f57e9042daf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük Orbán Viktor kormánya körözött háborús bűnöst hívott meg hazánkba.","shortLead":"Szerintük Orbán Viktor kormánya körözött háborús bűnöst hívott meg hazánkba.","id":"20250403_mi-hazank-netanjahu-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0957a5a8-117c-48d9-b09d-f57e9042daf0.jpg","index":0,"item":"8b800271-5c15-40b1-b8fa-8dad35d1f266","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_mi-hazank-netanjahu-tuntetes","timestamp":"2025. április. 03. 12:34","title":"A Mi Hazánk tüntetői várták Benjamin Netanjahut az Alagút tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"15-16 év börtönt kaptak.","shortLead":"15-16 év börtönt kaptak.","id":"20250403_ukran-katonak-terroristak-orosz-birosag-itelet-kurszk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55.jpg","index":0,"item":"0223d0ea-fe12-4756-a623-d8befcaf7f60","keywords":null,"link":"/vilag/20250403_ukran-katonak-terroristak-orosz-birosag-itelet-kurszk","timestamp":"2025. április. 03. 17:58","title":"Terroristaként ítéltek el az oroszok négy ukrán katonát, amiért részt vettek a kurszki betörésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kapott hideget-meleget a városi rangadó után a magyar válogatott játékosa.","shortLead":"Kapott hideget-meleget a városi rangadó után a magyar válogatott játékosa.","id":"20250403_szoboszlai-dominik-ertekeles-osztalyzat-liverpool-everton-premier-league-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"53abf557-9060-4c8d-b20a-2cfc9815931d","keywords":null,"link":"/sport/20250403_szoboszlai-dominik-ertekeles-osztalyzat-liverpool-everton-premier-league-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 10:40","title":"„Megváltó szeretne lenni, de a játéka most felejthető volt” – így értékeli Szoboszlai teljesítményét a nemzetközi sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]