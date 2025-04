Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"576460de-8f0a-4ce1-9085-179e1671df9b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Hiába értékelte át gazdasági prognózisát a kormány, az még mindig túl bizakodó.","shortLead":"Hiába értékelte át gazdasági prognózisát a kormány, az még mindig túl bizakodó.","id":"20250411_Kopint-Tarki-prognozis-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/576460de-8f0a-4ce1-9085-179e1671df9b.jpg","index":0,"item":"5f7a7aaf-13c9-4090-b2d7-9d2587304e58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_Kopint-Tarki-prognozis-2025","timestamp":"2025. április. 11. 11:31","title":"Kopint-Tárki az idei évről: 1,7 százalékos növekedés, 5,2 százalékos infláció, átlagosan 410 forintos euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Európa Intézet vezetője szerint zajlik az Európai Birodalom jogot áthágó hatalmi expanziója.","shortLead":"A Szabad Európa Intézet vezetője szerint zajlik az Európai Birodalom jogot áthágó hatalmi expanziója.","id":"20250412_Szajer-Jozsef-szerint-az-Europai-Unio-hatalomgyakorlasa-olyan-mint-a-Szovjetunioe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68.jpg","index":0,"item":"d24b9cf7-ae77-4cf3-a324-5cbe8a4052e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Szajer-Jozsef-szerint-az-Europai-Unio-hatalomgyakorlasa-olyan-mint-a-Szovjetunioe","timestamp":"2025. április. 12. 09:16","title":"Szájer József szerint az Európai Unió hatalomgyakorlása olyan, mint a Szovjetunióé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713d0ec6-4e3c-4b11-8345-02d84f5f5a04","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Alekszandar Vucsics szerb államfő új miniszterelnök kinevezésével próbálja kifogni a szelet a diáktüntetők vitorlájából, míg a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, Milorad Dodik Moszkvába menekülhet az őt letöltendő börtönbüntetéssel sújtó szarajevói bírósági ítélet elől.","shortLead":"Alekszandar Vucsics szerb államfő új miniszterelnök kinevezésével próbálja kifogni a szelet a diáktüntetők...","id":"20250411_forrongo-szerb-vilag-tuntetok-es-menekulok-ugyeskedo-allamfok-balkani-trukkok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/713d0ec6-4e3c-4b11-8345-02d84f5f5a04.jpg","index":0,"item":"af10b24e-6e5c-4dc3-ab46-baf0741ddb00","keywords":null,"link":"/360/20250411_forrongo-szerb-vilag-tuntetok-es-menekulok-ugyeskedo-allamfok-balkani-trukkok","timestamp":"2025. április. 11. 15:30","title":"Trükkök százaival igyekszik túlélni Orbán szerb szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47134688-24e1-4c50-a96c-ce19e3474941","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Kalocsa: már a cím is többértelmű. Utalhat egyszerűen az alföldi városra, de – mivel egy ufószál is végigfut a történeten – a magyar csillagászok felfedezte 82092 Kalocsa kisbolygóra is vonatkozhat.","shortLead":"Kalocsa: már a cím is többértelmű. Utalhat egyszerűen az alföldi városra, de – mivel egy ufószál is végigfut...","id":"20250411_hvg-Erdos-Virag-Kalocsa-konyv-szindarab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47134688-24e1-4c50-a96c-ce19e3474941.jpg","index":0,"item":"a1de0d68-0dfe-454b-bc5b-c8f4a9882371","keywords":null,"link":"/360/20250411_hvg-Erdos-Virag-Kalocsa-konyv-szindarab","timestamp":"2025. április. 11. 16:15","title":"Az űrből pottyant lány megismeri a budapesti rögvalóságot Erdős Virág új regényében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"De egy, csütörtök este megjelent kormányrendelet még csak előzetes szabályokat tartalmaz.","shortLead":"De egy, csütörtök este megjelent kormányrendelet még csak előzetes szabályokat tartalmaz.","id":"20250411_A-kormany-azt-igeri-hogy-majd-kartalanitja-a-szaj-es-koromfajas-jarvany-miatt-kart-szenvedett-gazdakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"9e980756-2a18-471a-b71d-98eb5554a10c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_A-kormany-azt-igeri-hogy-majd-kartalanitja-a-szaj-es-koromfajas-jarvany-miatt-kart-szenvedett-gazdakat","timestamp":"2025. április. 11. 06:08","title":"A kormány azt ígéri, hogy majd kártalanítja a száj és körömfájás járvány miatt kárt szenvedett gazdákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint az volt a bűne, hogy elhatárolódott az amerikai alelnök kijelentéseitől.","shortLead":"A hírek szerint az volt a bűne, hogy elhatárolódott az amerikai alelnök kijelentéseitől.","id":"20250411_gronlad-donald-trump-jd-vance-katonai-bazis-felmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"725bdecc-a254-4984-875b-16630353494e","keywords":null,"link":"/vilag/20250411_gronlad-donald-trump-jd-vance-katonai-bazis-felmentes","timestamp":"2025. április. 11. 16:16","title":"Felmentették annak a grönlandi katonai támaszpontnak a vezetőjét, ahol nemrég J. D. Vance-t fogadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nehézsége a rendszernek, hogy az autók piaca nagyon nem egységes. ","shortLead":"A nehézsége a rendszernek, hogy az autók piaca nagyon nem egységes. ","id":"20250411_Vamok-helyett-minimumarak-lehetnek-a-kinai-autoknal-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66.jpg","index":0,"item":"9922ae4a-c43a-4123-9071-23f971a745e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_Vamok-helyett-minimumarak-lehetnek-a-kinai-autoknal-Europaban","timestamp":"2025. április. 11. 07:24","title":"Vámok helyett minimumárak lehetnek a kínai autóknál Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85167b36-c133-4c17-ae1b-e9c12d5a28f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"14 forinttal ér kevesebbet a dollár, mint a hét elején, az amerikai kötvények hozama 2001 óta nem látott mértékben emelkedett, ami azt jelenti, hogy menekülnek a befektetők az amerikai eszközökből.","shortLead":"14 forinttal ér kevesebbet a dollár, mint a hét elején, az amerikai kötvények hozama 2001 óta nem látott mértékben...","id":"20250411_Szarnyal-az-arany-es-a-frank-arfolyama-zuhan-a-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85167b36-c133-4c17-ae1b-e9c12d5a28f9.jpg","index":0,"item":"8deaf0d4-b732-4fdb-bac3-9bf1aa8764d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_Szarnyal-az-arany-es-a-frank-arfolyama-zuhan-a-dollar","timestamp":"2025. április. 11. 07:24","title":"Szárnyal az arany és a frank árfolyama, öntik a piacra az amerikai államkötvényeket, zuhan a dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]