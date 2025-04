Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint már más szelek fújnak Washingtonban, amit bizonyít Rogán Antal levétele a szankciós listáról.","shortLead":"Szijjártó Péter szerint már más szelek fújnak Washingtonban, amit bizonyít Rogán Antal levétele a szankciós listáról.","id":"20250415_szijjarto-amerikai-penzugyminiszterium-rogan-antalt-szankcios-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"a1c6a2e0-b00e-435e-83af-ef67f9d38e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_szijjarto-amerikai-penzugyminiszterium-rogan-antalt-szankcios-lista-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 21:05","title":"Rogán Antalt levették az amerikai szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színész ősz hajjal és komoly szakállal pózolt. ","shortLead":"A színész ősz hajjal és komoly szakállal pózolt. ","id":"20250416_Johnny-Depp-uj-film-foto-osz-haj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8.jpg","index":0,"item":"4dac5e69-0851-4fed-bfa3-fb3c9a1efcba","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Johnny-Depp-uj-film-foto-osz-haj","timestamp":"2025. április. 16. 10:52","title":"Johnny Depp az új filmjében gyakorlatilag felismerhetetlen lesz, itt van az első fotó róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725eb633-4f83-4a07-98f0-caa89fb66de5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Józan döntésnek tűnik ez egy olyan piacon, ahol egymással versengve, szinte tesztelés nélkül dobják piacra a cégek az okosnak mondott autókat. ","shortLead":"Józan döntésnek tűnik ez egy olyan piacon, ahol egymással versengve, szinte tesztelés nélkül dobják piacra a cégek...","id":"20250417_Tilos-lesz-onvezetokent-hirdetni-az-autokat-Kinaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725eb633-4f83-4a07-98f0-caa89fb66de5.jpg","index":0,"item":"a334ac39-6127-4b58-a718-5e152eefd6a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Tilos-lesz-onvezetokent-hirdetni-az-autokat-Kinaban","timestamp":"2025. április. 17. 12:45","title":"Megelőzi a nagyobb bajt Kína, tilos lesz önvezetőnek hirdetni az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f63ab2-5675-4e7e-89a9-f49a51bfd35c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump önbizalma irigylésre méltó, saját közösségi oldalán például királyként hivatkozott magára, amikor bejelentette, hogy eltörli a Manhattan egyes részein bevezetett dugódíjat. Ahogyan az eredeti döntés, ez is megosztó, nem mindenkit győznek meg az érvek arról, hogy miért jobb, ha kevesebb autó van az utakon. A Duma Aktuál csapata azért megnevezett néhányat, KAP pedig elmesélte, milyen statisztikai alapon aggódni. ","shortLead":"Donald Trump önbizalma irigylésre méltó, saját közösségi oldalán például királyként hivatkozott magára, amikor...","id":"20250416_duma-aktual-donald-trump-new-york-dugodij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6f63ab2-5675-4e7e-89a9-f49a51bfd35c.jpg","index":0,"item":"2c831e42-dc7e-4fa7-91db-e4b867aca7ee","keywords":null,"link":"/360/20250416_duma-aktual-donald-trump-new-york-dugodij","timestamp":"2025. április. 16. 18:30","title":"A dugódíj halott, éljen Donald király!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c4292-7ae7-4b27-aab4-9d75a5471610","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Meglepő gyorsasággal került le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, és egyelőre csak annyi biztos, hogy a korrupciós érintettségét nem cáfolták, politikai döntés született.","shortLead":"Meglepő gyorsasággal került le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, és egyelőre csak annyi biztos...","id":"20250416_rogan-szankcios-lista-levetel-usa-trump-orban-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c2c4292-7ae7-4b27-aab4-9d75a5471610.jpg","index":0,"item":"38f78828-a872-4f90-94bd-0159d6a949c4","keywords":null,"link":"/360/20250416_rogan-szankcios-lista-levetel-usa-trump-orban-kormany","timestamp":"2025. április. 16. 15:45","title":"Rogán levétele a szankciós listáról: de vajon mit kérhetett Trump cserébe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eaa141f-6cc5-4648-8488-447c6d8341fe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók 15 évnyi betegadatot elemezve arra jutottak, hogy az extrém hőhullámok nemcsak a testet, hanem a mentális állapotot is próbára teszik.","shortLead":"Ausztrál kutatók 15 évnyi betegadatot elemezve arra jutottak, hogy az extrém hőhullámok nemcsak a testet, hanem...","id":"20250415_hoseg-hohullam-gobalis-felmelegedes-mentalis-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eaa141f-6cc5-4648-8488-447c6d8341fe.jpg","index":0,"item":"5b78684b-90dd-448a-87b8-662c982b0f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_hoseg-hohullam-gobalis-felmelegedes-mentalis-egeszseg","timestamp":"2025. április. 15. 19:03","title":"Súlyos hatással lesz a globális felmelegedés a mentális egészségre, már most érezni a változást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804081b9-001e-4b5b-a1a9-07b1fe2fe8d0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A sofőrök maximum 12 órát vezethetnek egyhuzamban, utána legalább 6 órára lekapcsolja őket a rendszer.","shortLead":"A sofőrök maximum 12 órát vezethetnek egyhuzamban, utána legalább 6 órára lekapcsolja őket a rendszer.","id":"20250417_uber-vezetesi-idokorlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/804081b9-001e-4b5b-a1a9-07b1fe2fe8d0.jpg","index":0,"item":"32016dea-868f-4818-87ce-7f943d3a592d","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_uber-vezetesi-idokorlat","timestamp":"2025. április. 17. 11:12","title":"Az Uber vezetési időkorlátot vezet be Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e87430c-1795-4fb2-aa79-c4c3bd2dcd86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felnőttek azonnal körbevették a kisebbeket.","shortLead":"A felnőttek azonnal körbevették a kisebbeket.","id":"20250415_elefant-foldrenges-allatkert-vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e87430c-1795-4fb2-aa79-c4c3bd2dcd86.jpg","index":0,"item":"fbe0304e-7212-4246-951c-f505da209525","keywords":null,"link":"/zhvg/20250415_elefant-foldrenges-allatkert-vedelem","timestamp":"2025. április. 15. 15:48","title":"Szívmelengető felvétel készült a földrengéstől megriadt borjaikat védő elefántokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]