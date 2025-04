Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"78d998d2-9075-4a8e-b749-ffe756c220f0","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sem új campus, sem új városrész – most így áll a kecskeméti fejlesztés, amelyre 144 milliárd forintot adott az állam.","shortLead":"Sem új campus, sem új városrész – most így áll a kecskeméti fejlesztés, amelyre 144 milliárd forintot adott az állam.","id":"20250416_Felbeszakadt-kecskemeti-tudasvaros-MNB-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d998d2-9075-4a8e-b749-ffe756c220f0.jpg","index":0,"item":"12387fae-7595-4e70-9693-85cd5da1a12d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250416_Felbeszakadt-kecskemeti-tudasvaros-MNB-tozsde","timestamp":"2025. április. 16. 08:07","title":"Félbeszakadt a kecskeméti tudásváros építése, mert az MNB-s cég eltőzsdézte a pénz nagyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ország 15 legfontosabb vasútvonala közül 4-ben jött össze 90 százalék fölötti pontossági arány.","shortLead":"Az ország 15 legfontosabb vasútvonala közül 4-ben jött össze 90 százalék fölötti pontossági arány.","id":"20250416_Vonat-vasut-mav-keses-marcius-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"02c5b870-7b6f-449f-ab51-2de4859e719e","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Vonat-vasut-mav-keses-marcius-pontossag","timestamp":"2025. április. 16. 11:03","title":"Volt olyan vasútvonal, ahol a vonatok 45 százaléka késett márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d137f757-a27a-4950-bc3b-8c385474273a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ötlet azért merült fel, mert a karbonszálak részecskéi a levegőbe jutva károsak az emberi szervezetre.","shortLead":"Az ötlet azért merült fel, mert a karbonszálak részecskéi a levegőbe jutva károsak az emberi szervezetre.","id":"20250415_Betiltanak-az-autokban-a-karbonszalas-anyagokat-tisztaztak-a-felroppent-hiresztelest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d137f757-a27a-4950-bc3b-8c385474273a.jpg","index":0,"item":"44ea9642-5387-4b93-be31-dcf70c215eac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_Betiltanak-az-autokban-a-karbonszalas-anyagokat-tisztaztak-a-felroppent-hiresztelest","timestamp":"2025. április. 15. 19:33","title":"Tisztázták a híresztelést, hogy betiltanák az autókban is használt karbonszálas anyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ffdeeb-2cba-4058-9871-777b758b4250","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehezebb lesz az adatok ellopása az androidos készülékeken, köszönhetően annak, hogy azok, ha nem oldják fel őket a megfelelő módon, néhány naponta maguktól újraindulnak majd.","shortLead":"Nehezebb lesz az adatok ellopása az androidos készülékeken, köszönhetően annak, hogy azok, ha nem oldják fel őket...","id":"20250417_google-android-eszkozok-automatikus-ujraindulas-adatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70ffdeeb-2cba-4058-9871-777b758b4250.jpg","index":0,"item":"d67541ee-7351-4598-9033-55e2254d8b0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_google-android-eszkozok-automatikus-ujraindulas-adatvedelem","timestamp":"2025. április. 17. 08:03","title":"Hamarosan magától újraindulhat a mobilja, és ennek nagyon is lesz értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d1fa3e-9d7f-4661-9ec6-55889346cb63","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Harminc élelmiszer után más termékekre is kiterjeszthetik az árréssapkát, de még élelmiszerekről is szó lehet – jelentette be Nagy Márton.","shortLead":"Harminc élelmiszer után más termékekre is kiterjeszthetik az árréssapkát, de még élelmiszerekről is szó lehet –...","id":"20250417_Nagy-Marton-elelmiszerek-arres-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2d1fa3e-9d7f-4661-9ec6-55889346cb63.jpg","index":0,"item":"2eb7ca05-341d-43bf-8a23-efd58bd0cd55","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Nagy-Marton-elelmiszerek-arres-ebx","timestamp":"2025. április. 17. 16:12","title":"Kibővíthetik az árréssapkát, az élelmiszerek után újabb termékkörnél korlátozhatják az árat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3ea8a0-a086-487e-b673-ea81ad42b061","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Veszélyesebbek lehetnek a CT (számítógépes tomográfia) vizsgálatok, mint azt eddig gondolták. Egy friss tanulmány megállapításai szerint annyival növelheti a rák kialakulásának kockázatát, mint a túlzott alkoholfogyasztás. Tehát nagyon.","shortLead":"Veszélyesebbek lehetnek a CT (számítógépes tomográfia) vizsgálatok, mint azt eddig gondolták. Egy friss tanulmány...","id":"20250415_ct-vizsgalat-kutatas-rak-kockazatanak-novekedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca3ea8a0-a086-487e-b673-ea81ad42b061.jpg","index":0,"item":"c6b36045-ed0c-41ac-86db-e217f7ced16a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_ct-vizsgalat-kutatas-rak-kockazatanak-novekedese","timestamp":"2025. április. 15. 17:03","title":"Nagyobb eséllyel lesz rákos, aki gyakran jár ilyen vizsgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai gyógyszeripari cégnek, az Eli Lillynek sikerült egy olyan, szájon át szedhető tablettát kifejlesztenie, amely kiválthatja a jövőben a cukorbetegek által használt injekciót.","shortLead":"Az amerikai gyógyszeripari cégnek, az Eli Lillynek sikerült egy olyan, szájon át szedhető tablettát kifejlesztenie...","id":"20250417_eli-lilly-cukorbetegseg-elhizas-kezelese-tabletta-gyogyszer-orforglipron-ozempic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"a0bb381e-8c6a-4140-a8d4-e1662d3fe281","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_eli-lilly-cukorbetegseg-elhizas-kezelese-tabletta-gyogyszer-orforglipron-ozempic","timestamp":"2025. április. 17. 14:03","title":"Áttörés: elkészült az első tabletta, amely olyan hatékony, mint a mindenkit lefogyasztó csodainjekció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66affc-ab7c-44ea-9678-2044b51538f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bocsi Tóni! címmel tett közzé Kálmán Olga egy videót, amelyben Rogán Antal szankciós listáról való lekerüléséről beszél.","shortLead":"Bocsi Tóni! címmel tett közzé Kálmán Olga egy videót, amelyben Rogán Antal szankciós listáról való lekerüléséről beszél.","id":"20250417_kalman-olga-bocsanat-rogan-antal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f66affc-ab7c-44ea-9678-2044b51538f7.jpg","index":0,"item":"68036631-95f9-4d06-9b58-b02e55c4a314","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_kalman-olga-bocsanat-rogan-antal","timestamp":"2025. április. 17. 12:00","title":"Kálmán Olga bocsánatot kért Rogán Antaltól, de a fideszes politikus valószínűleg nem erre számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]