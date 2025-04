Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színész ősz hajjal és komoly szakállal pózolt. ","shortLead":"A színész ősz hajjal és komoly szakállal pózolt. ","id":"20250416_Johnny-Depp-uj-film-foto-osz-haj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8.jpg","index":0,"item":"4dac5e69-0851-4fed-bfa3-fb3c9a1efcba","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Johnny-Depp-uj-film-foto-osz-haj","timestamp":"2025. április. 16. 10:52","title":"Johnny Depp az új filmjében gyakorlatilag felismerhetetlen lesz, itt van az első fotó róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7043c06e-1219-4c4e-8134-1de2b2c6c58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem megfelelő képesítéssel oktató tanárok száma 2016 óta folyamatosan nő.","shortLead":"A nem megfelelő képesítéssel oktató tanárok száma 2016 óta folyamatosan nő.","id":"20250416_Most-mar-a-kormanykozeli-Szazadveg-is-elismeri-hogy-nagyon-sok-tanar-szakkepesites-nelkul-oktak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7043c06e-1219-4c4e-8134-1de2b2c6c58f.jpg","index":0,"item":"0a424b86-d6e9-4250-ae61-e5230d594486","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Most-mar-a-kormanykozeli-Szazadveg-is-elismeri-hogy-nagyon-sok-tanar-szakkepesites-nelkul-oktak","timestamp":"2025. április. 16. 10:12","title":"Már a kormányközeli Századvég is elkezdett a tanárproblémákról beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03217527-4825-48bf-be7a-15eaea85bb0b","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Revolut magyarországi ügyfelei sokan vannak, és többségük aktív, egyáltalán nem csak nyaralásokra tartogatja a kártyáját. Mégsem valószínű, hogy különösebb igényük lenne ATM-ekre. A hagyományos bankok ügyfélkörében is minden bizonnyal jelentős különbségek vannak, kérdés, hogyan osztják le egymás közt a kellemetlen kötelezettségeket. És egyáltalán: pontosan hova fogják tenni a legkisebb falvakban is a gépeket?","shortLead":"A Revolut magyarországi ügyfelei sokan vannak, és többségük aktív, egyáltalán nem csak nyaralásokra tartogatja...","id":"20250417_atm-kotelezo-telepites-revolut-bankok-takarek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03217527-4825-48bf-be7a-15eaea85bb0b.jpg","index":0,"item":"9b940bc7-9e4f-48a1-bc96-76967c5dad44","keywords":null,"link":"/360/20250417_atm-kotelezo-telepites-revolut-bankok-takarek","timestamp":"2025. április. 17. 13:00","title":"Revoluttal vagy nélküle, jó kis fejtörő a bankoknak a falvak ATM-esítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25993284-0c1e-4574-8b95-650a21382995","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az énekesnő egy videóban arról beszélt, hogy tanúja volt az egyik „aberráltságnak”, amit a stylist elkövetett, emellett bejelentette, hogy ott lesz az ellene szervezett tüntetésen.","shortLead":"Az énekesnő egy videóban arról beszélt, hogy tanúja volt az egyik „aberráltságnak”, amit a stylist elkövetett, emellett...","id":"20250416_Lakatos-Mark-valasz-Toth-Gabi-Kossuth-ter-tuntetes-Abraham-Robert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25993284-0c1e-4574-8b95-650a21382995.jpg","index":0,"item":"61111617-08bb-4297-ba36-4d16e64b30ce","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Lakatos-Mark-valasz-Toth-Gabi-Kossuth-ter-tuntetes-Abraham-Robert","timestamp":"2025. április. 16. 10:00","title":"Lakatos Márk szerint rágalom és mese, amit Tóth Gabi állít róla a szexuális zaklatásos ügye kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285c89c-d863-4dd3-bc8b-ccb195c40811","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy bírósági tárgyaláson előkerült e-mailből derült ki, Mark Zuckerberg pontosan látta, hogy előbb–utóbb a Metát is utoléri egy trösztellenes per.","shortLead":"Egy bírósági tárgyaláson előkerült e-mailből derült ki, Mark Zuckerberg pontosan látta, hogy előbb–utóbb a Metát is...","id":"20250416_meta-facebook-instagram-whatsapp-eladasa-mark-zuckerberg-trosztellenes-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d285c89c-d863-4dd3-bc8b-ccb195c40811.jpg","index":0,"item":"b21c9734-ebfc-4c73-923a-735ad11d11d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_meta-facebook-instagram-whatsapp-eladasa-mark-zuckerberg-trosztellenes-per","timestamp":"2025. április. 16. 10:03","title":"Látta, hogy baj lesz, az Instagram és a WhatsApp eladását fontolgatta Mark Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b537cc0-8095-45be-b404-f1ae7acc096c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sérültek között is több a gyerek.","shortLead":"A sérültek között is több a gyerek.","id":"20250417_ukrajna-haboru-orosz-drontamadas-dnyipro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b537cc0-8095-45be-b404-f1ae7acc096c.jpg","index":0,"item":"3467af35-9b25-43d4-90cb-2cd54d2d1098","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_ukrajna-haboru-orosz-drontamadas-dnyipro","timestamp":"2025. április. 17. 11:24","title":"Három ember, köztük egy gyerek is meghalt az ukrajnai Dnyiprót ért orosz dróntámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73a0aeb-b74f-46f8-9380-29e6c451cd4a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Mumbai Filmakadémia másodjára rendezi meg azt a filmes kezdeményezését, amelyre csak iPhone-nal forgatott filmekkel lehet nevezni.","shortLead":"A Mumbai Filmakadémia másodjára rendezi meg azt a filmes kezdeményezését, amelyre csak iPhone-nal forgatott filmekkel...","id":"20250417_apple-iphone-16-pro-max-macbook-pro-filmkeszites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b73a0aeb-b74f-46f8-9380-29e6c451cd4a.jpg","index":0,"item":"e55f43b4-387e-48d2-bc29-e6ad89c1b1e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_apple-iphone-16-pro-max-macbook-pro-filmkeszites","timestamp":"2025. április. 17. 10:03","title":"Nézze meg: elkészült négy film, mindegyiket egy iPhone-nal forgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3994df5-e4c5-4984-af7d-5b3301d96e85","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250417_Marabu-Feknyuz-NER-kullancs-luxus-jacht","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3994df5-e4c5-4984-af7d-5b3301d96e85.jpg","index":0,"item":"4175c8d2-8552-4854-b310-645e08c55ca4","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Marabu-Feknyuz-NER-kullancs-luxus-jacht","timestamp":"2025. április. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: NER-kullancs kategória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]